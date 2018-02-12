На месте крушения Ан-148 под Москвой найдена точка соприкосновения самолета с землей.
Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, в ближайшее время будут назначены экспертизы для изучения содержимого бортовых самописцев. Между тем, камера видеонаблюдения частного дома зафиксировала крушение Ан-148. На записи, опубликованной на YouTube виден момент взрыва лайнера при столкновении с землей.
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