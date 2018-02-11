В Оренбургской области сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе под Раменском.
Жертвами крушения самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» Москва-Орск стал 71 человек, в том числе шесть членов экипажа и трое детей в возрасте 17, 13, и 5 лет.
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Жертвами крушения самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» Москва-Орск стал 71 человек, в том числе шесть членов экипажа и трое детей в возрасте 17, 13, и 5 лет.
Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...
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