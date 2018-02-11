Шесть комплектов медалей было разыграно во второй соревновательный день Олимпиады в Пхенчхане

В воскресенье спортсмены сборной России остались без наград. Ближе всего к пьедесталу был молодой лыжник Денис Спицов, занявший четвёртое место в скиатлоне. Неприятным сюрпризом стал итог мужских соревнований в санном спорте, где лучший из россиян Роман Репилов в итоге оказался только восьмым. Неудачно выступили и биатлонисты. По итогам мужского спринта никто из наших даже в число 50-ти лучших не попал. Таким образом в копилке сборной России по прежнему лишь бронза Семена Елистратова в шорт-треке.

В неофициальном медальном зачете лидируют спортсмены Германии, уже завоевавшие 4 медали, три из которых – золотые. На втором месте расположились голландцы. Следом идут спортсмены Норвегии.

А вот по общему количеству завоеванных наград норвежцы вне конкуренции. Скандинавы в общей сложности 8 раз поднимались в Пхенчхане на пьедестал почета.