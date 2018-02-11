Шесть комплектов медалей было разыграно во второй соревновательный день Олимпиады в Пхенчхане
В воскресенье спортсмены сборной России остались без наград. Ближе всего к пьедесталу был молодой лыжник Денис Спицов, занявший четвёртое место в скиатлоне. Неприятным сюрпризом стал итог мужских соревнований в санном спорте, где лучший из россиян Роман Репилов в итоге оказался только восьмым. Неудачно выступили и биатлонисты. По итогам мужского спринта никто из наших даже в число 50-ти лучших не попал. Таким образом в копилке сборной России по прежнему лишь бронза Семена Елистратова в шорт-треке.
В неофициальном медальном зачете лидируют спортсмены Германии, уже завоевавшие 4 медали, три из которых – золотые. На втором месте расположились голландцы. Следом идут спортсмены Норвегии.
А вот по общему количеству завоеванных наград норвежцы вне конкуренции. Скандинавы в общей сложности 8 раз поднимались в Пхенчхане на пьедестал почета.
Комментарии5
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russia_v_perde 12 февраля 2018 | 00:14
Как-то не получается порвать всех без допингов ))))
kaplan911 12 февраля 2018 | 00:25
Перемельдонились.
Теперь........ ломка пошла.
cobakin 12 февраля 2018 | 00:48
Теперь весь мир гудеть будет - без допинга Россия ничего не может...
Привет Путину, вот обосрали его , так обосрали, а еще и в душу наплевали всему народу , чтоб знали за кого голосовать.
Устроили из спорта показуху, массовости никакой.
Одни речевки и призывы ...
salut__521 12 февраля 2018 | 00:50
Одна мядалька в виде спорта, где побеждает сумевший всех обдурить, а именно в шорт-треке, уже путриотический успех. Ну ещё можно парочку побрякушек зацепить в фигурном катании, если не поскупиться на взятки судьям. Так что ещё посостязаемся с нерусскими...
fresh_breeze 12 февраля 2018 | 01:54
"В воскресенье спортсмены сборной России остались без наград."
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А что так? Всё легальным астматикам досталось? Они без "лекарств" жить не могут; это же не допинг, правда ведь.
PS
Это уже не спорт.