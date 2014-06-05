В Чечне сегодня может начаться снос почти 40 частных домов

В числе них и дом правозащитника Оюба Титиева, семья которого оттуда уже уехала.

Сразу 37 частных домов хотят снести в Курчалоевском районе. Их хозяева узнали об этом всего лишь неделю назад. Сотрудники местной администрации прошли по домам и созвали людей на сход у мечети, где и сообщили им о предстоящем сносе, рассказали в правозащитном центре Мемориал. Жителям дали понять, что на месте их домов появится торгово-развлекательный комплекс, его начнут строить первого марта. Никаких договоров с владельцами домов не подписали, выкуп строений и земельных участков по данным правозащитников не производили. Люди не посмели возмущаться. И начали искать места, куда смогут переехать и вывезти своё имущество. Среди домов, которые попали под снос и дом правозащитника, главы представительства Мемориала в Грозном, Оюба Титиева, арестованного по обвинению в хранении марихуаны. Сразу после его задержания месяц назад его дом блокировала полиция. Родственники правозащитника позже покинули Чечню.

Власти Курчалоевского района Чечни обещали людям, чьи дома снесут, предоставить им жильё, но конкретных сроков так и не назвали, отметили в Мемориале.