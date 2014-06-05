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5 21 6 2014
23:59, 11 февраля 2018

В Чечне сегодня может начаться снос почти 40 частных домов

В числе них и дом правозащитника Оюба Титиева, семья которого оттуда уже уехала.

Сразу 37 частных домов хотят снести в Курчалоевском районе. Их хозяева узнали об этом всего лишь неделю назад. Сотрудники местной администрации прошли по домам и созвали людей на сход у мечети, где и сообщили им о предстоящем сносе, рассказали в правозащитном центре Мемориал. Жителям дали понять, что на месте их домов появится торгово-развлекательный комплекс, его начнут строить первого марта. Никаких договоров с владельцами домов не подписали, выкуп строений и земельных участков по данным правозащитников не производили. Люди не посмели возмущаться. И начали искать места, куда смогут переехать и вывезти своё имущество. Среди домов, которые попали под снос и дом правозащитника, главы представительства Мемориала в Грозном, Оюба Титиева, арестованного по обвинению в хранении марихуаны. Сразу после его задержания месяц назад его дом блокировала полиция. Родственники правозащитника позже покинули Чечню.

Власти Курчалоевского района Чечни обещали людям, чьи дома снесут, предоставить им жильё, но конкретных сроков так и не назвали, отметили в Мемориале.

Комментарии

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grishakras 12 февраля 2018 | 00:09

Какое нам дело до Чечни?

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pusin_patriot 12 февраля 2018 | 00:57

grishakras: и да и нет.

Мне врезался в память момент с Альбац в эфире. Пауза на блок новостей, в паузе идёт своё хихи-хаха, ах там, ай, весело, ха-ха... Новостями в студии очередной гандурас в магазине рванул с бомбой, Чечня или Даги - уже не помню, ... вынесли мол человек 7 трупами и человек 30 ранеными

Вообще ноль реакции на новости, хи-ха-ха-ха, а как там "петя-вася", ай да хорош, хихи-ха-ха-ха. ай ха-ха-ха.

Мне тогда подумалось, а это точно была новость из России?

nikitin43 12 февраля 2018 | 01:08

pusin_patriot: россия не принадлежит и не принадлежала никогда россиянам , это чужая страна воров и беды .

grossalex022018 12 февраля 2018 | 01:11

pusin_patriot: В Дагестане для того что бы завалить какого то мужика рванули грузовик с полтонной взрывчатки - это там в норме. И от того что говори в эфире, не говори - ни хрена не изменится. Ну во первых - даже если ты и узнаешь, ты не хрена не сделаешь, во ровным счетом не хрена, даже с дивана не встанешь. И ПОХ. Так и мужики из ФСБ не хрена не сделают, только в сводку занесут. Так сложилось за 30-25 лет.

pusin_patriot 12 февраля 2018 | 01:24

grossalex022018: Давайте тогда начните перечислять ниже порога 1989. :)

"Так и мужики из ФСБ не хрена не сделают", потому что оперативники в системе, а кто против системы будет прыгать в их ведомстве?

2000г, натаскивают этих ополченцев раздав атоматы и всё что нельзя от наших вояков, ну всё мол, натаскали, давай вперед орды, мы прикроем. Заходы Сушек перед ними на аул, кто-то перепутал одинаковых и заходом по ним отработал, так вся та толпа поднимает всё что есть и давай лупить вверх по отработавшей сушке.

Стоит такой подполковник за их спинами и ладонь в лоб со всей дури с громким шлепком, ну сук олени, ну сук олени, ну сук олени ... :)

headhunter_ 12 февраля 2018 | 01:03

grishakras: "Какое нам дело до Чечни?"

"Это твоя Родина, сынок"

pycckoe_cpy 12 февраля 2018 | 00:14

Хорошо, что президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148. Иначе так нерасследованной эта катастрофа и осталась бы.

fikus74 12 февраля 2018 | 00:16

чечня уже давно не россия. По правде сказать, плевать.

grossalex022018 12 февраля 2018 | 00:25

fikus74: Когда будут выкидывать на улицу твою семью не удивляйся, что всем плевать ;) Некоторые еще и помогут скарб выкидывать ;))

fikus74 12 февраля 2018 | 00:50

grossalex022018: а у меня нет дома, я нищий как 20 миллионов россиян.

grossalex022018 12 февраля 2018 | 01:00

fikus74: А что так плохо ? Болеешь или тупой ?Ты что не смог заработать лямов 20-50 на домик в деревне ? Или хотя бы пол ляма на сараюшку ?

headhunter_ 12 февраля 2018 | 01:06

grossalex022018: "Когда будут выкидывать на улицу твою семью не удивляйся, что всем плевать ;) Некоторые еще и помогут скарб выкидывать ;))"

Причем здесь это? Он сказал = "чечня уже давно не россия". Он не прав?

grossalex022018 12 февраля 2018 | 01:16

headhunter_: Ну тогда вы не европейцы, а значит и не люди вообще :)) Тогда - ты к примеру откуда и пох и не вздумай приходить к братцу в клинику на консультации и тем более детей не приводи. Я прав ?

fedor_v_glaz 12 февраля 2018 | 01:11

grossalex022018: зачем выкидывать?

fedor_v_glaz 12 февраля 2018 | 01:13

Если добро.

grossalex022018 12 февраля 2018 | 01:20

fedor_v_glaz: К примеру захотят построить многоэтажную парковку с офисным центром или проложат дорогу к кому-нибудь до дачи. На худой конец - решат устроить полигон для переработки отходов.

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gonduras_on_kolima 12 февраля 2018 | 00:31

fikus74: // чечня уже давно не россия. По правде сказать, плевать. //
Набери в гугле "курбан байрам москва фото" - может, свои плевки сразу же подтирать побежишь.

palmcoast___ 12 февраля 2018 | 00:33

Быдло стерпит.

realtor_igor 12 февраля 2018 | 00:46

Все в тренде. Раисся вперде!

tks 12 февраля 2018 | 00:49

Феодализм, классика...

salut__521 12 февраля 2018 | 01:12

Ну как говорит Рамзанчик:- жить в Чечне хорошо! А хорошо жить во золотом дворце, выстроенном на пенсионерско-российские денюжки, Рамзанчик - ещё лучше...

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