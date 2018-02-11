Ространснадзор начал внеплановую проверку аэропорта Домодедово
Она коснется всех служб, которые принимали участие в подготовке к полету и отправке самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам руководитель ведомства Виктор Басаргин. Проверяется также авиакомпания Саратовский авиалинии.
Решение о возможной приостановке полетов Ан-148 будет принято дополнительно, по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов.
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