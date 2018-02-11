Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний разбился в Подмосковье

Он летел из Москвы в Орск и упал через несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По последним данным, никто не выжил.

Очевидцы сообщили журналистам, что перед падением самолета был слышен громкий хлопок.

Очевидица падения самолета в Подмосковье сказала, что самолет падал, уже развалившись в воздухе.

На месте крушения обнаружен один из бортовых самописцев, обломки фюзеляжа и тела двух погибших.

В поисковых работах на месте крушения задействованы более 600 человек и 120 единиц техники. Поиски будут продолжаться всю ночь.

Крушение самолета в Подмосковье могло произойти из-за диверсии и взрыва на борту, сказал в эфире телеканала РБК заслуженный летчик-испытатель России Владимир Бирюков.

Владимир Бирюков отверг версию о столкновении самолета с вертолетом Почты России, по крайней мере, потому, что никто не заявлял о потере вертолета.

Эта авиакастрофа стала крупнейшей в мире по числу жертв после крушения самолета Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, — отмечает ТАСС.