В Коломне прошла акция протеста против работы мусорного полигона «Воловичи» и строительства новой площадки для отходов

В митинге приняли участие от 2,5 тысячи до 3 тысяч человек, — сообщают «Ведомости».

Участники акции заявили, что в городе резко ухудшилась экологическая ситуация. С апреля 2017 года возросла нагрузка на полигон «Воловичи», где за год было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности.

Участники акции также протестовали против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей».