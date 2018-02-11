В Коломне прошла акция протеста против работы мусорного полигона «Воловичи» и строительства новой площадки для отходов
В митинге приняли участие от 2,5 тысячи до 3 тысяч человек, — сообщают «Ведомости».
Участники акции заявили, что в городе резко ухудшилась экологическая ситуация. С апреля 2017 года возросла нагрузка на полигон «Воловичи», где за год было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности.
Участники акции также протестовали против строительства новой свалки, площадь которой в пять раз превышает площадь «Воловичей».
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pycckoe_cpy 11 февраля 2018 | 23:07
Там рядом, как раз, самолёт взорвался. Так что мусора много будет.
pycckoe_cpy 11 февраля 2018 | 23:11
Ну и как обычно врашке враньё столбом стоит: и масло редко меняли, и антиобледенитель сэкономили, и увольнения из той компании... Врут, врут и врут.
her 11 февраля 2018 | 23:28
Участники акции заявили, что в городе резко ухудшилась экологическая ситуация.
--------------
Путинская власть ничего не делает для блага народа.
seryj_wolk 11 февраля 2018 | 23:34
her: Велика рфия, да вся загажена и воняет!
sisyanfashist 11 февраля 2018 | 23:12
pycckoe_cpy: Это что , нам не привыкать , Россия граничит с самым большим мусорным полигоном в мире ! Мусораина называется ,там одних бомжей сорок миллионов живет , и вонища оттуда идет неимоверная!)
pycckoe_cpy 11 февраля 2018 | 23:19
sisyanfashist: учи китайский, подзалупник.
putinnavsegda 11 февраля 2018 | 23:14
Все это дерьмо из собянинского кишлака поступает?
edun1952 11 февраля 2018 | 23:43
putinnavsegda: Даже священное от нацлидера и патриарха
nikitin43 11 февраля 2018 | 23:27
Мои самые глубокие сожаление и сочувствие родственникам , близким погибших в авиакатастрофе .....
peresvet73 11 февраля 2018 | 23:42
Обладая 1/6 частью суши, под носом у себя серут. Неужели нельзя грузить в поезда и отвозить в незаселённые районы страны? Американцы в Китай возят мусор на переработку, а русские за городом закапывают.
tks 12 февраля 2018 | 00:59
Это неправильное поведение. Чайки не поймут.