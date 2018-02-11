Минюст предложил запретить при расследовании экономических преступлений блокировать деятельность фирм
Минюст предложил запретить при расследовании экономических преступлений блокировать деятельность фирм, в том числе изымать у подозреваемых бизнесменов оргтехнику и электронные носители. Поправки предполагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование правового регулирования уголовного судопроизводства в отношении предпринимателей.
Комментарии17
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chnch 11 февраля 2018 | 23:07
Да да, хватит кошмарить бизнес.. Дежавю сплошное.
captain_ 11 февраля 2018 | 23:12
СИРИЯ.
Официальное заявление МИД России: «Бабы ещё нарожают!».
her 11 февраля 2018 | 23:31
Минюст предложил запретить при расследовании экономических преступлений блокировать деятельность фирм, в том числе изымать у подозреваемых бизнесменов оргтехнику и электронные носители.
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А сколько путинское жулье у Навального украло, причем в наглую. Обыкновенные воры.
sbk 11 февраля 2018 | 23:09
Гуманизм тут явно не при чем...
Некого уже дербанить стало?
pmasel 11 февраля 2018 | 23:10
Да по всем делам надо ввести запрет на изъятие техники, если только она не является орудием убийства. И в первую очередь у частных лиц.
edun1952 11 февраля 2018 | 23:22
Особливо касаемо дерипасов и дерипасок с тайнами кремлевского двора.
omichka 11 февраля 2018 | 23:38
Ну это ж самого сладкого лишить тех, кто изымает!
edun1952 11 февраля 2018 | 23:53
Призывы о поддержке малого бизнеса звучат много лет, как призыв к его ликвидации.
sborisych 12 февраля 2018 | 00:12
Это Коновалов Александр Владимирович очухался к 10-ти летнему юбилею со дня своего назначения? Так сказать, а вот и я, с сюрпризом- к самому очередному перевыбору... Может не уволишь?
bbob 12 февраля 2018 | 00:16
Ну надо же, 18 лет путинского счастья и только сейчас додумались. Не сильно поспешили?
sborisych 12 февраля 2018 | 00:35
bbob:
Что вас удивляет, если Путин недавно на прямой телелинии (гипнотической?) сказал, что "...в этом тоже есть смысл определенный - один раз в год проводить мероприятие. Где-то, где плохо что-то, шевелить, может быть, что-то сделать хорошего: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, другие социальные вопросы порешают..."..."..но для меня важно другое - понять настроения общества, понять, что людей сегодня больше всего беспокоит, этот огромный массив.."
Ну строго по Шевчуку-
"Путин едет по стране
На серебряном коне.
Путин всем людям поможет,
Дай ему здоровье, Боже.
Всех бандитов перебьет,
Работягам он нальет.
Путин едет по стране,
А мы по-прежнему…"..
kaplan911 12 февраля 2018 | 00:23
Вау!
Раздербанили весь бизнес за 18 лет........и теперь очухались?!
tks 12 февраля 2018 | 00:32
Уважаемые господа из Минюста, а как насчет усложнения процедуры возбуждения для ментяр, гэбятины и прокурятины по экономическим делам?
sborisych 12 февраля 2018 | 00:38
tks:
Да никак.. Это ведь напоминает просто детальки агитационной кампашки...
yu_kurochkin Юрий Курочкин 12 февраля 2018 | 00:36
Это решение могло бы в какой-то мере ограничить возможность безнаказанного намеренного разорения бизнеса. Боюсь только, что предложение не пройдет.
sborisych 12 февраля 2018 | 00:40
yu_kurochkin:
"Те, кто остался в живых, позавидуют..."?
gaut 12 февраля 2018 | 00:58
Тот "бизнес", что остался, - практикует 12-часовой рабочий день и трудовое рабство. Народу-то деваться некуда. Обещанные 20 млн. рабочих мест, пошли в минус, а не в плюс. Разруха и безработица на трудовых нивах страны. Так что и вправду: зачищать стало некого. Остались только "свои", с оджатым у других бизнесом. А, это говно никто трогать не будет. Им законы не писаны...