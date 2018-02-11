Минюст предложил запретить при расследовании экономических преступлений блокировать деятельность фирм, в том числе изымать у подозреваемых бизнесменов оргтехнику и электронные носители. Поправки предполагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование правового регулирования уголовного судопроизводства в отношении предпринимателей.