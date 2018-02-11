Ространснадзор начал внеплановую проверку аэропорта Домодедово

Она коснется всех служб, которые принимали участие в подготовке к полету и отправке самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам руководитель ведомства Виктор Басаргин. Проверяется также авиакомпания Саратовский авиалинии.

Решение о возможной приостановке полетов Ан-148 будет принято дополнительно, по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов.

Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний разбился в Подмосковье. Он летел из Москвы в Орск и упал через несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По последним данным, никто не выжил.

На месте крушения обнаружен один из бортовых самописцев, обломки фюзеляжа и тела двух погибших.

«Саратовские авиалинии» не имели в последнее время проблем с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

При этом он напомнил, что бывший гендиректор был освобожден от должности после того, как провез родственника в кабине экипажа.

Между тем, ранее «МК» со ссылкой на источник в ведомстве сообщал, что Ространснадзор выявил нарушения в эксплуатации самолета Ан-148, который разбился сегодня. Последняя проверка проводилась в ноябре прошлого года. Выяснилось, что у самолета в два раза реже меняли масло и промывали фильтр, чем положено.

А саратовское издание «Взгляд.инфо» сообщает, что в конце прошлого года из авиакомпании уволилось много специалистов, недовольных оплатой труда. В январе и феврале увольнения продолжились. Ушли 15 пилотов, обучавшихся в Финляндии. Перед этим были отмечены задержки рейсов этой авиакомпании. В ноябре прокуратура вынесла представление гендиректору «Саратовских авиалиний».

Самолет Ан-148 разрушился не в воздухе, его двигатели работали вплоть до столкновения с землей,— об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования. Эту информацию подтвердил и собеседник из МЧС. На месте была обнаружена воронка глубиной 2,5 метра, добавил источник. По его словам, «осмотр двигателя и элементов механизмами крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе».

Версия теракта рассматривается, но вряд ли станет приоритетной, — добавил источник.

Причиной катастрофы Ан-148 в Подмосковье мог стать пожар, взрыв на борту либо же столкновение с дроном, птицей или иным летательным аппаратом. Об этом «Газете.Ru» сообщил бывший министр гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. «На борту самолета произошло нечто такое, что не позволило командиру экипажа за доли секунды нажать кнопку передатчика и сообщить на землю о проблеме», — сказал эксперт, отметив, что многое прояснит расшифровка бортового самописца. Напомним, на месте авиакатастрофы был найден один из двух черных ящиков. Он не поврежден.