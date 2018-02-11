Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний разбился в Подмосковье

Он летел из Москвы в Орск и упал через несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По последним данным, никто не выжил.

На месте крушения обнаружен один из бортовых самописцев, обломки фюзеляжа и тела двух погибших.

В поисковых работах на месте крушения задействованы более 600 человек и 120 единиц техники. Поиски будут продолжаться всю ночь.

На борту самолета АН-148, разбившегося в Подмосковье, предположительно находились трое иностранцев — граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана, — об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь администрации Орска Елена Абрамова.

В посольствах трех стран сейчас проверяют эту информацию. Каких-либо подробностей пока нет.

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Ан-148. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, среди них — погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

По ее словам, сейчас следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово.

Устанавливаются работники аэропорта Домодедово, готовившие самолет к полету, допрашивают диспетчеров. Кроме того, следователи изымают эксплуатационную документацию в компании «Саратовские авиалинии» и допрашивают ее сотрудников.

Самолет «Саратовских авиалиний», упавший в Подмосковье был исправен, пилот очень опытный, сообщила руководитель пресс-службы авиакомпании Елена Воронова.

«Саратовские авиалинии» приносят глубочайшие соболезнования родственникам погибшим и сообщают, что страховая выплата за каждого погибшего пассажира составит 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Самолет Ан-148 разрушился не в воздухе, его двигатели работали вплоть до столкновения с землей,— об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования. Эту информацию подтвердил и собеседник из МЧС.

На месте была обнаружена воронка глубиной 2,5 метра, добавил источник. По его словам, «осмотр двигателя и элементов механизмами крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе».

Версия теракта рассматривается, но вряд ли станет приоритетной, — добавил источник.

Причины авиакатастрофы могли быть самыми разными, отметил в интервью РБК летчик 1-го класса Андрей Литвинов.

Власти Оренбургской области объявили 12 февраля днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Об этом сообщил ТАСС

глава Орска Андрей Одинцов.