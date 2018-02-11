Вылет спецборта «Москва-Орск» с медицинскими бригадами назначен на 8 утра понедельника

Глава МЧС Владимир Пучков на селекторном совещании сообщил, что вылет спецборта «Москва-Орск» с медицинскими бригадами назначен на 8:00 понедельника. Пучков добавил, что будет проводиться жесткий контроль работы всех медицинских служб.



В аэропорту Орска находятся более 60 родственников погибших при крушении самолета Ан-148, — сообщает ТАСС. В аэропорту работает штаб под руководством губернатора Оренбургской области Юрия Берга, он лично встречается с людьми.

Для размещения родственников погибших в Москве подготовлены 3 гостиницы. Об этом сообщил представитель оперативной группы МЧС в аэропорту Домодедово.



АН-148 – надежная в эксплуатации машина, сказал в эфире телеканала РБК пилот гражданской авиации Виталий Соколовский.