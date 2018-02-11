Самолет Ан-148 Саратовских авиалиний разбился в Подмосковье

Самолет, летевший из Москвы в Орск, упал через несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. По последним данным, не никто не выжил.

На месте крушения обнаружен один из бортовых самописцев, обломки фюзеляжа и тела двух погибших.

В поисковых работах на месте крушения задействованы более 600 человек и 120 единиц техники. Поисковые работы будут продолжаться всю ночь.

Эта авиакастрофа стала крупнейшей в мире по числу жертв после крушения самолета Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, — отмечает ТАСС.