Самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, не проходил перед вылетом из Домодедово обработку противобледенительной жидкостью. Такое решение было принято командиром воздушного судна, — сообщил источник RNS,.

«Московский комсомолец» напоминает, что отказ от обработки противобледенительной жидкостью был признан МАК причиной крушения самолета авиакомпании UTair, разбившегося в апреле 2012 года. Тогда самолет, летевший из Тюмени в Сургут, упал менее чем через минуту после взлета.

Следственный комитет ранее заявил, что проверяются все возможные версии крушения Ан-148, «в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий».