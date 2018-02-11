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20:31, 11 февраля 2018

Ан-148, разбившийся в Подмосковье, не проходил перед вылетом из Домодедово обработку противобледенительной жидкостью

Самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, не проходил перед вылетом из Домодедово обработку противобледенительной жидкостью. Такое решение было принято командиром воздушного судна, — сообщил источник RNS,.
«Московский комсомолец» напоминает, что отказ от обработки противобледенительной жидкостью был признан МАК причиной крушения самолета авиакомпании UTair, разбившегося в апреле 2012 года. Тогда самолет, летевший из Тюмени в Сургут, упал менее чем через минуту после взлета.
Следственный комитет ранее заявил, что проверяются все возможные версии крушения Ан-148, «в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий».

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