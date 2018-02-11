Посольство Швейцарии в России проинформировано, что на борту разбившегося Ан-148 находился гражданин этой страны
Посольство Швейцарии в России проинформировано о том, что на борту разбившегося самолета Ан-148 находился гражданин этой страны. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.
Никаких других сведений, в том числе имя пассажира, посольство не сообщает.
Между тем, в МЧС сообщают, что на борту могло находиться двое иностранцев. РИА-Новости передает, что МИД Азербайджана проверяет, были ли в самолете граждане этой республики.
В Орск в понедельник доставят криминалистов и медиков для того, чтобы взять у родственников жертв катастрофы Ан-148 материалы для генетических экспертиз. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов. Ранее Соколов сказал, что скорее всего в авиакатастрофе никто не выжил и опознать погибших можно будет только при помощи генетической экспертизы.
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