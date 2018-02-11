Глава Пентагона сегодня отправляется в недельное турне по странам Европы
Он обсудит вопросы укрепления сотрудничества в рамках НАТО.
Первой страной, которую посетит американский министр обороны Джеймс Мэттис, станет Италия. Там, как сообщили в пресс-службе Пентагона, он встретится со своей коллегой Робертой Пинотти, а также с рядом других членов руководства страны. В среду Мэттис вылетит в Брюссель, где состоится первая в этом году министерская встреча НАТО. Темой станут пути усиления альянса и противостояние общим угрозам. Наконец, в четверг глава Пентагона прибудет в Германию. Там, по сообщению ведомства, Мэттис встретится с европейским и африканским командованиями войск США, а также примет участие в очередном заседании Мюнхенской конференции по безопасности. Он сделает ряд заявлений по вопросам нынешних кризисов и обсудит возможные будущие вызовы политике европейской безопасности, отметила пресс-служба Пентагона.
В последний раз Мэттис, будучи главой Пентагона, посещал Европу в ноябре прошлого года.
Комментарии8
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vor_mbh_xa_xa 11 февраля 2018 | 13:37
Американцы - самая паршивая нация, что ни говори.
Лицемерная, двуличная, лживая и агрессивная на грани фашизма.
Факт.
ivanov356 11 февраля 2018 | 13:44
vor_mbh_xa_xa: А пригожинские,как дети,врут по несмышлённости и несвоевременного отвода деятельности желудка.
pycckoe_cpy 11 февраля 2018 | 13:38
Зевать нельзя, рашка сошла с ума.
master_analitik 11 февраля 2018 | 13:42
Глава Пентагона сегодня отправляется в недельное турне по странам Европы
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Самое главное чтобы во время Мюнхенской конференции глава Пентагона согласился на раздел Украины, так как история повторяется дважды. Один Мюнхенский сговор уже был.
daos15 11 февраля 2018 | 13:43
Ну поехал и поехал, а России что? Или КНДР)))) Или Китаю)))
max3446 11 февраля 2018 | 13:43
Стенд Украины на международной выставке Экспо-2017, проходящей в Астане, активно обсуждают в соцсетях.
Всемирная выставка Экспо является крупнейшей международной площадкой, на которой страны демонстрируют научно-технические достижения. В этом году темой выставки заявлена Энергия будущего.
Финансовый директор национальной компании Укрэнерго Артур Сомов, посетивший выставку накануне, заявил, что за украинский стенд ему было стыдно.
"Страна, которая имеет технологии строительства самолетов, автомобилей, кучу НИИ и университетов, была представлена небольшим стендом, на котором демонстрировался какой-то электроплуг, который оказался "Коллектором солнечной энергии" и еще пару вещей из прошлого", - написал он в своем Facebook.
Пост с впечатлениями Сомова набрал 1,7 тысяч лайков, более тысячи репостов и сотни комментариев.
Он отметил, что Казахстан для выставки построил огромные помещения под павильоны в форме шара, а технологии демонстрировались в формате 3D, в сопровождении "лазерных шоу с какими-то космическими мультиэффектами".
Украинские достижения были представлены на небольшом стенде, который находился в общем павильоне под названием Страны шелкового пути, где также были представлены технологии Таджикистана, Афганистана и других небогатых стран Среднего Востока.
Поразили Сомова не только украинские достижения, но и оформление стенда. В углу лежали газеты Українські новини на украинском языке, в то время, как у большинства информация предлагалась на английском и русском языках.
"И особенно меня поразила большая надпись: "Energy of creative people", под которым были фотографии козака, мельницы из Пирогово и Золотых ворот", - подчеркнул чиновник.
Бу га га, под столом от смеха с убогости Украины ))
master_analitik 11 февраля 2018 | 13:46
max3446: Свидомиты - действительно тупорылые. Под ногами лежат трубы газопроводов, а они вместо того чтобы сдать их в металлолом побираются по всему миру как последние побирушки.
iwanow62 11 февраля 2018 | 13:43
памперсы купил оптом этот чувак-успешного полёта.