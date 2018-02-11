Глава Пентагона сегодня отправляется в недельное турне по странам Европы

Он обсудит вопросы укрепления сотрудничества в рамках НАТО.

Первой страной, которую посетит американский министр обороны Джеймс Мэттис, станет Италия. Там, как сообщили в пресс-службе Пентагона, он встретится со своей коллегой Робертой Пинотти, а также с рядом других членов руководства страны. В среду Мэттис вылетит в Брюссель, где состоится первая в этом году министерская встреча НАТО. Темой станут пути усиления альянса и противостояние общим угрозам. Наконец, в четверг глава Пентагона прибудет в Германию. Там, по сообщению ведомства, Мэттис встретится с европейским и африканским командованиями войск США, а также примет участие в очередном заседании Мюнхенской конференции по безопасности. Он сделает ряд заявлений по вопросам нынешних кризисов и обсудит возможные будущие вызовы политике европейской безопасности, отметила пресс-служба Пентагона.

В последний раз Мэттис, будучи главой Пентагона, посещал Европу в ноябре прошлого года.