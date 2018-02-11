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13:31, 11 февраля 2018

Вооруженный мачете мужчина напал на прихожан католической церкви в Индонезии

В тот момент в здании находились около 100 человек. Четверо прихожан серьезно пострадали от действий злоумышленника. Сообщается, что полицейские застрелили нападавшего. Сотрудники правоохранительных органов теперь устанавливают мотивы этого преступления.

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