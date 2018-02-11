Ракета «Союз» с кораблем «Прогресс» не смогла стартовать из-за неполадок бортовой вычислительной машины
Старт был запланирован на сегодня, но после команды «Пуск» ракета так и не взлетела. Как рассказал источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли, бортовая система передала точно такие же данные, как и в прошлый раз, когда также неудачей закончилась попытка запуска. В октябре прошлого года автоматика отменила пуск грузового корабля «Прогресс МС-07». Новый старт запланирован на вторник. Стыковка с МКС должна состояться 15 февраля.
Комментарии16
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bolshoysceptic 11 февраля 2018 | 13:35
А вы всё Маск да Маск! И у нас оказывается бывают внештатные смтуации.
meister_luvin 11 февраля 2018 | 13:38
bolshoysceptic:
фотографию Рогозина видели? Как тут взлететь
seryj_wolk 11 февраля 2018 | 13:36
После команды пуск не взлетела! Похоже на бойкот. На ней надо было написать Навальный.
tour 11 февраля 2018 | 13:49
seryj_wolk: -/Похоже на бойкот/
Просто какая то - "бандеровская" автоматика!
А по сути - стране, в туалетах которой полицаи МВД вместо туалетной бумаги используют протоколы задержаний с персональными данными граждан, а научная мысль, лишь вспорхнув сразу приземляется в странах ненавистных буржуинов, остается лишь завидовать Маску - молча!
ac_dc 11 февраля 2018 | 13:37
Наш ответ Керзону
manofoffice 11 февраля 2018 | 13:38
Не за горами такие новости: ракета не смогла стартовать из-за её отсутствия на стартовой площадке.
gvs 11 февраля 2018 | 13:39
Шестеренки в бортовой вычислительной машине замерзли )))
speculyant 11 февраля 2018 | 13:39
КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ!!!!! ;0)))
max3446 11 февраля 2018 | 13:41
вижу тут руки госдепа США и ничтожества наврального с прочей оппозицией
vaka257 11 февраля 2018 | 13:42
Это не новость ...Будет новостью,когда ракета взлетит...
sergei03 11 февраля 2018 | 13:43
Освятили? Автоматика у них не работает...
perrrkele_sattan 11 февраля 2018 | 13:43
Ну, раз Рогозин не справляется со своей должностью значит.... нужно его повысить!
Меняем Димона-шмокодявку на Димона - жопарожего!
Никто и не заметит, если одно НИЧТО заменить на такое же
ginbin_ 11 февраля 2018 | 13:47
Димка Рогозькин батут спёр?
zloy_sok 11 февраля 2018 | 13:48
Угу, компьютер не мог понять как выделенные деньги на его стройку растворились из бюджета...) Баланс не сошелся)
peresvet73 11 февраля 2018 | 13:48
В вычислительной машине православную шестерню заклинило.
konogen 11 февраля 2018 | 13:49
Думаю скоро на первых каналах тв, дорогие россияне, вы уже ничего про космонавтику просто не услышите... Накладут табу на "негативную информацию про РФ".