Ракета «Союз» с кораблем «Прогресс» не смогла стартовать из-за неполадок бортовой вычислительной машины

Старт был запланирован на сегодня, но после команды «Пуск» ракета так и не взлетела. Как рассказал источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли, бортовая система передала точно такие же данные, как и в прошлый раз, когда также неудачей закончилась попытка запуска. В октябре прошлого года автоматика отменила пуск грузового корабля «Прогресс МС-07». Новый старт запланирован на вторник. Стыковка с МКС должна состояться 15 февраля.