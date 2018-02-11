Райффайзенбанк приостановил обслуживание клиентов
В процессе обновления ПО произошел сбой, говорят в колл-центре финансового учреждения. В Твиттере банка заверили, что причину неполадок уже обнаружили и сейчас ее устраняют. С трудностями могут столкнуться как те клиенты, кто хочет снять деньги в банкоматах, так и при оплате покупок в магазинах или в интернете. По данным РИА «Новости», сбой затронул системы банка по всей России.
Комментарии1
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kara 11 февраля 2018 | 13:39
будущее за цифровой экономикой? ну ну, пока, лучше 100 долларовой купюры ничего не придумано.