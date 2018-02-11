Российский спортсмен Денис Спицов занял четвертое место в лыжной гонке
Российский спортсмен Денис Спицов занял четвертое место в лыжной гонке. На Олимпийских играх он выступал впервые и назвал свой результат хорошим.
До третьего места Денису Спицову не хватило около трех секунд.
Комментарии3
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seryj_wolk 11 февраля 2018 | 13:30
Если бы русофобы не бежали так быстро, то он может быть и смог бы их обогнать. Но русофобы специально не пустили его на пьедестал. Пусть пожалуется в спортивный суд.
max3446 11 февраля 2018 | 13:33
Наш первый среди чистых лыжников,не считая накаченных допингом (лекарствами против астмы) норвежцев. Поэтому это сродни золотой медали
sagen 11 февраля 2018 | 13:43
А с коктейлем Родченкова точно бы победил.