Из Инстаграма Анастасии Вашукевич исчезли фотографии с вице-премьером Приходько
Из Инстаграма Анастасии Вашукевич, больше известной как Настя Рыбка, исчезли фотографии с вице-премьером Сергеем Приходько. Там также осталась только одна фотография с миллиардером Олегом Дерипаской, отмечает интернет-издание «Медуза». Накануне стало известно, что сам Дерипаска подал в суд на Рыбку, а также ее знакомого Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Предприниматель подчеркивает, что ответчики разместили в интернете его частные фотографии, а также сделанные тайно аудиозаписи разговоров. В рамках этого иска Роскомнадзор потребовал от изданий убрать фотографии с Рыбкой, Дерипаской и Приходько из статей, посвященных расследованию Алексея Навального. Сам сайт политика ведомство внесло в список запрещенных. Рыбка, отвечая на вопросы «Эха Москвы», утверждала, что Дерипаска помогал ей написать книгу о том, как соблазнить миллиардера.
В Фонде борьбы с коррупцией обращают внимание, что решение о блокировке сайта было принято на основании постановления Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Юрист фонда Иван Жданов сказал «Эху», что никаких уведомлений о предстоящих слушаниях они не получали и на предстоящей неделе хотят обжаловать это решение.
Один из главный фигурантов расследования Навального, вице-премьер Сергей Приходько в свою очередь сказал, что обращаться в суд не собирается. Он обвинил политика в попытке устроить провокацию с целью напомнить о себе. Но напрямую факт отдыха с Дерипаской на яхте, о котором писал Навальный, Приходько не опроверг.
Комментарии15
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ruki_proch 11 февраля 2018 | 13:13
Оперативненько....
dude_lebowsky 11 февраля 2018 | 13:29
ruki_proch: ну если американцы успели скопировать, то всё нормально. А если не успели, то найдут того кто успел и одолжат у него.
pycckoe_cpy 11 февраля 2018 | 13:19
Приходько - это возле вошьдя. А на солнце пятен быть не должно. Тупо, примитивно, но в рашке эффективно.
sanitar71205 11 февраля 2018 | 13:22
...дегенераты одним словом.
otets_zvezdonyi_ 11 февраля 2018 | 13:22
поздно пить Боржоми...
boltzmann_ 11 февраля 2018 | 13:42
А что, эта Настя Рыбка уже на века попала в Википедию со своей персональной статьей. Это почетней, чем раньше было попасть в БСЭ, которая ныне догнивает в подвалах.
polsan 11 февраля 2018 | 13:26
является ли реклама проституток противозаконной, если само занятие проституцией в РФ противозаконно?!
raf20102010 11 февраля 2018 | 13:29
ИМ можно ФСЕ
aleks50 Алексей Клубников 11 февраля 2018 | 13:29
Прямо как у глав попа с часами. Что в интернет попало , то не пропадёт.
iwanow62 11 февраля 2018 | 13:30
Рыбку Настю хоть нормально чуваки поимели.А морда у неё страшная....
kunst54 11 февраля 2018 | 13:31
После всего этого скандала сказать девушке: "Ты моя рыбка" - как-то уже неприлично.
ilja13 11 февраля 2018 | 13:31
Какая активная проститутка. Неужели кто-то из мудаков смотрит её блог? Пусть лучше в церковь сходит, "даст" батюшке анально, вагинально, орально, авось Бог и простит падшую...))))))
protiv777 11 февраля 2018 | 13:33
Ну вот, на конец то Эхо нашло замену Павленскому. Пусси и другим менее известным дегенератам.
В-С-Т-Р-ЕЧАЙТЕ! Ш-Л-Л-Ю-Х-А НАСТЯ РЫБКА!
Новый герой достойный для ежедневных опусов на Эхе.
oleg_kievlyanin 11 февраля 2018 | 13:34
Как бы сама не исчезла, вместе с фотографиями и своим Инстаграммом.
protiv777 11 февраля 2018 | 13:39
Упс как оперативненько убрали коммент.
Понятно - нельзя шлюху называть шлюхой, так как она сейчас белоленточник и верно служит либерастне. Понятно, трогать нельзя.