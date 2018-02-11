Из Инстаграма Анастасии Вашукевич исчезли фотографии с вице-премьером Приходько

Из Инстаграма Анастасии Вашукевич, больше известной как Настя Рыбка, исчезли фотографии с вице-премьером Сергеем Приходько. Там также осталась только одна фотография с миллиардером Олегом Дерипаской, отмечает интернет-издание «Медуза». Накануне стало известно, что сам Дерипаска подал в суд на Рыбку, а также ее знакомого Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Предприниматель подчеркивает, что ответчики разместили в интернете его частные фотографии, а также сделанные тайно аудиозаписи разговоров. В рамках этого иска Роскомнадзор потребовал от изданий убрать фотографии с Рыбкой, Дерипаской и Приходько из статей, посвященных расследованию Алексея Навального. Сам сайт политика ведомство внесло в список запрещенных. Рыбка, отвечая на вопросы «Эха Москвы», утверждала, что Дерипаска помогал ей написать книгу о том, как соблазнить миллиардера.

В Фонде борьбы с коррупцией обращают внимание, что решение о блокировке сайта было принято на основании постановления Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Юрист фонда Иван Жданов сказал «Эху», что никаких уведомлений о предстоящих слушаниях они не получали и на предстоящей неделе хотят обжаловать это решение.

Один из главный фигурантов расследования Навального, вице-премьер Сергей Приходько в свою очередь сказал, что обращаться в суд не собирается. Он обвинил политика в попытке устроить провокацию с целью напомнить о себе. Но напрямую факт отдыха с Дерипаской на яхте, о котором писал Навальный, Приходько не опроверг.