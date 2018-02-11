Анархисты перекрыли минувшим вечером Мясницкую улицу в Москве

Они провели акцию в поддержку своих соратников, которые были задержаны в последнее время в Пензе и Санкт-Петербурге. Около полутора десятка человек прошли по Мясницкой с транспарантом, где было написано: «ФСБ – главный террорист». Участники шествия также требовали прекратить пытки задержанных антифашистов. На избиение, подвешивание вниз головой и применения электрошокеров пожаловались сами задержанные. Тем временем прокуратура западного военного округа отказалась проверять одну из таких жалоб. Ее подавал антифашист Виктор Филинков. Как сказал «Эху» его адвокат Виталий Черкасов, ведомство решило не выполнять своих обязанностей без объяснения причин.

Всех задержанных обвиняют в организации террористического сообщества под названием «Сеть» ( запрещено на территории России). Задержанные соратники утверждают, что все эти обвинения надуманные.