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13:03, 11 февраля 2018

В РФ официально не отреагировали на сообщения о возможной гибели десятков сограждан в Сирии от авиаудара в США

Российское руководство до сих пор официально не отреагировало на сообщения о возможной гибели десятков сограждан в Сирии в результате авиаудара в США. Речь идет о бойцах частной военной компании Вагнера, которые несколько дней назад, по некоторым данным, были убиты в ходе боев на востоке арабской республики, об этом писала пресса.

Накануне в сети были опубликованы аудиозаписи – как утверждается, это переговоры наёмников. Минобороны сообщения о возможной гибели россиян не комментирует, представители ведомства лишь несколько дней назад сухо заверили, что кадровых российских военных в зоне обстрела не было. Между тем сразу несколько источников сообщают, что ударам американской авиации в четверг подверглись отнюдь не сирийские правительственные силы. О том, что самолеты коалиции США открыли огонь сразу по нескольким тактическим подразделениям ЧВК Вагнера, наемники из которой якобы воюют на стороне армии Асада, — рассказал бывший командир ДНР Игорь Гиркин. Ракетный удар, по его версии, пришелся на пятый штурмовой отряд, бронегруппу и артиллерийское подразделение частной военной компании. Тем временем, экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис выложил у себя в Facebook аудиозапись – предположительно – переговоров наемников. Бывший парламентарий сослался на материалы, опубликованные военным журналистом Семёном Пеговым.

По данным telegram-канала Directorate 4, российские наёмники из ЧВК Вагнера вместе с правительственной армией Сирии участвовали в бою за одно из газовых месторождений в районе Дейр-Эз-Зора. Стороны сходятся в оценке, что всего жертвами атаки американской коалиции стали не меньше сотни человек – бойцов армии Асада, иранских наёмников и представителей частной военной компании Вагнера. Сколько именно россиян было убито – неизвестно. Одни приводят данные – от 15 до 50 человек. Другие измеряют число погибших «Камазами».

Случившееся в Сирии уже описывает и американская пресса. Бой возле Дейр-Эз-Зора газета The Washington Post охарактеризовала как «смертоносное столкновение между армией США и российскими военными».

Комментарии

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meteor1908 11 февраля 2018 | 13:09

Ну скажет Песков: нет доказательств. Легче станет?

otets_zvezdonyi_ 11 февраля 2018 | 13:20

а чё отвечать... их же там нет

vvietham 11 февраля 2018 | 13:26

otets_zvezdonyi_: их же там нет

их там уже нет

Сирийцы заявляют что сбили не менее 5 самолетов Ф-16

bozman1944 11 февраля 2018 | 13:47

vvietham: Сирийцы много чего заявляют. Например, что у них нет химоружия...

master_analitik 11 февраля 2018 | 13:50

meteor1908: В Ближневосточный конфликт втянуты многие страны, в том числе и США. И каждая из этих стран понимает, что может потерять своих людей. Уверен, что если даже там погибло много наших людей, то столько же погибнет виновников, например в Афгане. Все в этом мире находится в равновесии.

kunst54 11 февраля 2018 | 13:09

"Полет Валькирии" на тот свет в исполнении самого Вагнера.

soviet_spy 11 февраля 2018 | 13:11

На войне погибают. Думаю, что за жизнь каждого россиянина пиндосы поплатятся своими жизнями... если все это не очередной фейк дерьмометов.

kondrakr 11 февраля 2018 | 13:23

soviet_spy: О, да! Эрдоган уже заплатил......

mjau 11 февраля 2018 | 13:23

soviet_spy: Индюк думал, думал, да в суп попал.

ruki_proch 11 февраля 2018 | 13:24

soviet_spy:
Поэтому и будут везде орать, что все это фейк.
Потому что конфликтовать с пиндосами по-серьезному - ссыкотно.

moderator_super 11 февраля 2018 | 13:35

ruki_proch: почему , фейк , правда , но не вся , там построили уже узкоколейку , и 5-й день , вывозят разбитые Арматы , Рыси , Искандеры , Точки -У , все разбито в хлам , около 30 составов надо , что бы всё эвакуировать !

wojskowy Марек Качоровски 11 февраля 2018 | 13:27

soviet_spy: Поплатятся, только не понятно чем, помидоры они вроде не поставляют, туристы из России туда ездят единицы. Тоже говорили про Эрдогана:"На коленях приползёт извиняться, За всё заплатит" И что? Приполз? Заплатил? Выразил сожаление, на простом языке- плюнул и растоптал. США здесь при чём? Перед тем как бомбить они предупредили Российского представителя в Сирии, этот факт известен. Вагнеровцы были переодеты в форму сирийцев, так что претензии себе предъявляйте. Вот Сирия сбила Израильский самолёт и получила ответ незамедлительно: Израиль полностью уничтожил военный аэродром и ещё одиннадцать !!! военных объектов. Только ваши СМИ молчок об этом.

moderator_super 11 февраля 2018 | 13:32

wojskowy: а если бы написал 111 !!! военных объектов или 111111111 !!! военных объектов , мля , вам уже палец можно показывать , а вы будете доказывать , что это хэр !

wojskowy Марек Качоровски 11 февраля 2018 | 13:40

moderator_super: Купите спутниковую антенну, приёмник и смотрите зарубежные каналы, по которым всё это было показано. Доказывать вами ничего не собираюсь. Кто вы такой, тем более, что с грамотой у вас явные проблемы. Научитесь сначала ясно и грамотно изъясняться на своём родном языке, а уж потом лезьте со своими комментариями.

moderator_super 11 февраля 2018 | 13:43

wojskowy: а я недавно по спутниковой антене , баб с хреном видел , ровно 11 штук ! одетых в марсианскую военную форму ! Принимали приземление теслы на Юпитер ! Прямой репортаж был !

ac_dc 11 февраля 2018 | 13:42

moderator_super: А есле БЫ...

mordechai_blinchikov 11 февраля 2018 | 13:32

soviet_spy:- пиндосы поплатятся своими жизнями.
забздел Витек !? часто звонят тебе родные в дом офицеров на Литейном? это начало!

doc8_vikt 11 февраля 2018 | 13:36

Позорище,да еще перед выборами ...

alalrom 11 февраля 2018 | 13:37

soviet_spy:
Коначно ты считаешь себя патриотом. Так и пиши по русски, а не на иностранном.
Твой ник "soviet_spy" читай по русски: soviet_сру.
Вот ты и гадишь везде где тебе удаётся

sagen 11 февраля 2018 | 13:37

soviet_spy: Верная тактика. Надо убить еще тысяч десять вагнеровцов, чтобы месть пиндосам была круче. Тогда они запомнят это надолго.

sinoptik2016 11 февраля 2018 | 13:45

soviet_spy: После первой короткой встречи с американцами сотни рашистов вместе с кучей российской техники просто перестали существовать. Теперь вате будет куда сложнее фантазировать на тему того, что на Донбассе они "воюют с американцами"...

sinoptik2016 11 февраля 2018 | 13:48

soviet_spy: Твой Штирлиц это фейк, как и ты сам

ogrig Олег Савин 11 февраля 2018 | 13:11

Будет ли ответ? Так и до мировой доиграемся.

moderator_super 11 февраля 2018 | 13:17

ogrig: олежек , 100 000 шт , Армат захвачено, услышал сегодня в маршрутке ! Опровергай , но аргументировано !

ruki_proch 11 февраля 2018 | 13:29

moderator_super: Опровергай , но аргументировано !
-------------
Легко.
Общее число выпущенных "Армат" на сегодняшний день - менее 100 шт, включая прототипы.
Для переброски 5 000 000 тонн танков потребовалось бы более 5000 рейсов транспортных кораблей - такого количества кораблей не было зафиксировано в Средиземном море.
Как обычно, ты обосрался со всем величием, поцриот.

moderator_super 11 февраля 2018 | 13:38

ruki_proch: так количество выпущенных Армат , это официальная версия, но власти врут ! Есть около 189 000 подземных секретных заводов , полностью роботизированных , транспортируются на место методом телепортации , по последним данным 6 000 000 Армат было переброшено ,ещё пару штук на подходе ! Что не так ? Всё сходится !

ogrig Олег Савин 11 февраля 2018 | 13:38

moderator_super: Рад был бы, если б это оказалось фейком.

ЧВК хоть и частные, но российские. Такие же есть и в штатах.
Все выполняют "деликатные" миссии. Но все получают инструкции от своих правительств. А раз так, то грань между миром и войной становится тоньше.

ac_dc 11 февраля 2018 | 13:44

moderator_super:
Опять детсат

vaka257 11 февраля 2018 | 13:12

Самое интересное ,что вагнеровцы шли отжимать завод(из разговора наёмника)...

moderator_super 11 февраля 2018 | 13:15

vaka257: бабуль скинь ссылку на видео !

snikkersnepper 11 февраля 2018 | 13:35

moderator_super:

Коллега, я тут смотрю, вы с утра пытаетесь что-то донести до местной публики. Сразу видно, что вы тут недавно. На правах старшего (8 лет стажа на форуме) могу вас заверить - бесполезно. Этих в чем-либо убеждать бессмыссленно. Для них истина - это не соответствие мыслей фактам, а инструмент борьбы с режЫмом. И никак мы это не изменим. Давайте лучше пойдем смотреть фигурное катание, а обитателей форума ЭМ оставим профессиональным... энтомологам.

moderator_super 11 февраля 2018 | 13:40

snikkersnepper: я на лыжах пойду погоняю , чуть попозже ! ;-)

pycckoe_cpy 11 февраля 2018 | 13:13

Кому-то неизвестно, как РФ официально реагирует? Ничего, кроме вранья, оттуда не услышишь.

hastings 11 февраля 2018 | 13:14

Мы на грани Третьей мировой, как и предсказывала Ванга и пророчили афонские старцы... Но мы победим и Россия воспрянет, а пока готовимся и запасаемся консервой и мылом.

art_ 11 февраля 2018 | 13:17

не стоило сдавать союзников (курдов) пару недель назад в угоду мелкому политиканству

krs_sk 11 февраля 2018 | 13:18

Ну проблем с комплектацией вагнеров вроде нет?

osipovaalina391 11 февраля 2018 | 13:18

"измеряют число погибших «Камазами»"

Ха ха) Три Камаза дохлых срашских террористов :-)

niknov 11 февраля 2018 | 13:19

А ведь они так могут и Вову нашего. И всё будет тихо.

tcheslav 11 февраля 2018 | 13:24

Ответ, что там нет "кадровых" военных как раз и подтверждает, что есть другие.
Если повстанцы сбивают наши самолеты, наземные силы не защищены с воздуха, если несем такие потери - мы действительно сильны в военной сфере ?

peresvet73 11 февраля 2018 | 13:25

Ихтамнет

terens 11 февраля 2018 | 13:25

А почему увиаудар в США?

oleg_z 11 февраля 2018 | 13:41

terens: Наборщик текстов новостей несколько дней не просыхает, по-моему.

putin_itogy 11 февраля 2018 | 13:26

Они утонули. (с)

clingerwinger 11 февраля 2018 | 13:30

Ихтамнет, а те что есть буквально на кануне уволились из армии и чвк. Поэтому их тоже нет. Никого нет.
Песок, как всегда скажет - "в кремле вообще ничего подобного не слышали ни о каких обстрелах"

ansata 11 февраля 2018 | 13:32

Если законодательно у нас запрещены такие ЧВК, откуда у них вооружение? На вопрос можно не отвечать))

alalrom 11 февраля 2018 | 13:33

Пиндосы как всегда всё перепутали.
Никто там не погиб, наоборот появились новые обитатели Рая

tovarich67 11 февраля 2018 | 13:33

Зато какая эконоиия бюджета вагнеровской конторе! Платить не надо. Поработали пацаны. Контора долгов накопила и.... Подсунула их под бомбовый удар. Не факт что в сговоре с пиндосами но наверняка знали или догадывались что пиндосы бомбить будут. Коммерческие отношения на войне вешь хитрая. А голова одна. Жаль что не думают ей те кто с кремлевскими шулерами пытается играть по правилам. Ну блин че еще никого судьба Гиви Моторолы и прочих вождей даунбаса не научила?кремлевские кинут. 100% и подставят под удар или сами пристрелят.

symphony 11 февраля 2018 | 13:42

Мирский предупреждал, Очень жаль, что нет второго такого Мирского.

ostanovka 11 февраля 2018 | 13:43

Поскольку рашистские каратели были переодеты пол местное население, и даже поотпускали бороды, особенно настораживающе звучит русский визг об уничтожении порядка 1000 "мирных жителей".
Арабские-то СМИ рассказывают как раз о прицельном расстреле колонны русских карателей.
Но цифра в 1000 голов впечатляет.
Говорят, уничтожили так, что многих невозможно опознать, корабли все что осталось вместе с песком, и вроде уже это все приьыло в Россию.

ostanovka 11 февраля 2018 | 13:45

ostanovka: не корабли, а сгребли.

moderator_super 11 февраля 2018 | 13:48

ostanovka: они всегда ошибаются , весь степной подводный конный флот был призван на эвакуацию ! водоизмещением 10000000000000000 тонн, так что считай , сколько туда загрузили !

(комментарий скрыт)

bozman1944 11 февраля 2018 | 13:49

В России срочно включили пресс-автомат - штампуют сотни медалей "Герой России". Будут вручать своим ватникам. Посмертно.

kaplan911 11 февраля 2018 | 13:49

\\ Под авиаудар международной антитеррористической коалиции под руководством США попали российские наемники, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. Наемники оказались в этой точке, так как пытались захватить нефтяное месторождение, указывает CBS.

Международная коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима.
Речь идет о "Частной военной компании Вагнера", которая контролирует месторождения полезных ископаемых в долине Евфрата, пишет в пятницу, 9 февраля, Conflict Intelligence Team. В тот же день о потерях компании Вагнера сообщил бывший командир сепаратистов в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков). "Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение. В районе населенного пункта Хишам", - написал он.
Если в ходе этого авиаудара действительно погибли россияне, то это будет первый подобный случай за все время операции РФ в Сирии. В Пентагоне, в свою очередь, заявляют, что россияне в результате авиаудара не пострадали.
Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима 7 февраля. По разным данным, в результате погибли от 45 до 100 человек. \\

Ихтамнет.
МО РФ в своём репертуаре.

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