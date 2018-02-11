В РФ официально не отреагировали на сообщения о возможной гибели десятков сограждан в Сирии от авиаудара в США

Российское руководство до сих пор официально не отреагировало на сообщения о возможной гибели десятков сограждан в Сирии в результате авиаудара в США. Речь идет о бойцах частной военной компании Вагнера, которые несколько дней назад, по некоторым данным, были убиты в ходе боев на востоке арабской республики, об этом писала пресса.

Накануне в сети были опубликованы аудиозаписи – как утверждается, это переговоры наёмников. Минобороны сообщения о возможной гибели россиян не комментирует, представители ведомства лишь несколько дней назад сухо заверили, что кадровых российских военных в зоне обстрела не было. Между тем сразу несколько источников сообщают, что ударам американской авиации в четверг подверглись отнюдь не сирийские правительственные силы. О том, что самолеты коалиции США открыли огонь сразу по нескольким тактическим подразделениям ЧВК Вагнера, наемники из которой якобы воюют на стороне армии Асада, — рассказал бывший командир ДНР Игорь Гиркин. Ракетный удар, по его версии, пришелся на пятый штурмовой отряд, бронегруппу и артиллерийское подразделение частной военной компании. Тем временем, экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис выложил у себя в Facebook аудиозапись – предположительно – переговоров наемников. Бывший парламентарий сослался на материалы, опубликованные военным журналистом Семёном Пеговым.

По данным telegram-канала Directorate 4, российские наёмники из ЧВК Вагнера вместе с правительственной армией Сирии участвовали в бою за одно из газовых месторождений в районе Дейр-Эз-Зора. Стороны сходятся в оценке, что всего жертвами атаки американской коалиции стали не меньше сотни человек – бойцов армии Асада, иранских наёмников и представителей частной военной компании Вагнера. Сколько именно россиян было убито – неизвестно. Одни приводят данные – от 15 до 50 человек. Другие измеряют число погибших «Камазами».



Случившееся в Сирии уже описывает и американская пресса. Бой возле Дейр-Эз-Зора газета The Washington Post охарактеризовала как «смертоносное столкновение между армией США и российскими военными».