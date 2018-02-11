В РФ официально не отреагировали на сообщения о возможной гибели десятков сограждан в Сирии от авиаудара в США
Российское руководство до сих пор официально не отреагировало на сообщения о возможной гибели десятков сограждан в Сирии в результате авиаудара в США. Речь идет о бойцах частной военной компании Вагнера, которые несколько дней назад, по некоторым данным, были убиты в ходе боев на востоке арабской республики, об этом писала пресса.
Накануне в сети были опубликованы аудиозаписи – как утверждается, это переговоры наёмников. Минобороны сообщения о возможной гибели россиян не комментирует, представители ведомства лишь несколько дней назад сухо заверили, что кадровых российских военных в зоне обстрела не было. Между тем сразу несколько источников сообщают, что ударам американской авиации в четверг подверглись отнюдь не сирийские правительственные силы. О том, что самолеты коалиции США открыли огонь сразу по нескольким тактическим подразделениям ЧВК Вагнера, наемники из которой якобы воюют на стороне армии Асада, — рассказал бывший командир ДНР Игорь Гиркин. Ракетный удар, по его версии, пришелся на пятый штурмовой отряд, бронегруппу и артиллерийское подразделение частной военной компании. Тем временем, экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис выложил у себя в Facebook аудиозапись – предположительно – переговоров наемников. Бывший парламентарий сослался на материалы, опубликованные военным журналистом Семёном Пеговым.
По данным telegram-канала Directorate 4, российские наёмники из ЧВК Вагнера вместе с правительственной армией Сирии участвовали в бою за одно из газовых месторождений в районе Дейр-Эз-Зора. Стороны сходятся в оценке, что всего жертвами атаки американской коалиции стали не меньше сотни человек – бойцов армии Асада, иранских наёмников и представителей частной военной компании Вагнера. Сколько именно россиян было убито – неизвестно. Одни приводят данные – от 15 до 50 человек. Другие измеряют число погибших «Камазами».
Случившееся в Сирии уже описывает и американская пресса. Бой возле Дейр-Эз-Зора газета The Washington Post охарактеризовала как «смертоносное столкновение между армией США и российскими военными».
Комментарии53
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meteor1908 11 февраля 2018 | 13:09
Ну скажет Песков: нет доказательств. Легче станет?
otets_zvezdonyi_ 11 февраля 2018 | 13:20
а чё отвечать... их же там нет
vvietham 11 февраля 2018 | 13:26
otets_zvezdonyi_: их же там нет
их там уже нет
Сирийцы заявляют что сбили не менее 5 самолетов Ф-16
bozman1944 11 февраля 2018 | 13:47
vvietham: Сирийцы много чего заявляют. Например, что у них нет химоружия...
master_analitik 11 февраля 2018 | 13:50
meteor1908: В Ближневосточный конфликт втянуты многие страны, в том числе и США. И каждая из этих стран понимает, что может потерять своих людей. Уверен, что если даже там погибло много наших людей, то столько же погибнет виновников, например в Афгане. Все в этом мире находится в равновесии.
kunst54 11 февраля 2018 | 13:09
"Полет Валькирии" на тот свет в исполнении самого Вагнера.
soviet_spy 11 февраля 2018 | 13:11
На войне погибают. Думаю, что за жизнь каждого россиянина пиндосы поплатятся своими жизнями... если все это не очередной фейк дерьмометов.
kondrakr 11 февраля 2018 | 13:23
soviet_spy: О, да! Эрдоган уже заплатил......
mjau 11 февраля 2018 | 13:23
soviet_spy: Индюк думал, думал, да в суп попал.
ruki_proch 11 февраля 2018 | 13:24
soviet_spy:
Поэтому и будут везде орать, что все это фейк.
Потому что конфликтовать с пиндосами по-серьезному - ссыкотно.
moderator_super 11 февраля 2018 | 13:35
ruki_proch: почему , фейк , правда , но не вся , там построили уже узкоколейку , и 5-й день , вывозят разбитые Арматы , Рыси , Искандеры , Точки -У , все разбито в хлам , около 30 составов надо , что бы всё эвакуировать !
wojskowy Марек Качоровски 11 февраля 2018 | 13:27
soviet_spy: Поплатятся, только не понятно чем, помидоры они вроде не поставляют, туристы из России туда ездят единицы. Тоже говорили про Эрдогана:"На коленях приползёт извиняться, За всё заплатит" И что? Приполз? Заплатил? Выразил сожаление, на простом языке- плюнул и растоптал. США здесь при чём? Перед тем как бомбить они предупредили Российского представителя в Сирии, этот факт известен. Вагнеровцы были переодеты в форму сирийцев, так что претензии себе предъявляйте. Вот Сирия сбила Израильский самолёт и получила ответ незамедлительно: Израиль полностью уничтожил военный аэродром и ещё одиннадцать !!! военных объектов. Только ваши СМИ молчок об этом.
moderator_super 11 февраля 2018 | 13:32
wojskowy: а если бы написал 111 !!! военных объектов или 111111111 !!! военных объектов , мля , вам уже палец можно показывать , а вы будете доказывать , что это хэр !
wojskowy Марек Качоровски 11 февраля 2018 | 13:40
moderator_super: Купите спутниковую антенну, приёмник и смотрите зарубежные каналы, по которым всё это было показано. Доказывать вами ничего не собираюсь. Кто вы такой, тем более, что с грамотой у вас явные проблемы. Научитесь сначала ясно и грамотно изъясняться на своём родном языке, а уж потом лезьте со своими комментариями.
moderator_super 11 февраля 2018 | 13:43
wojskowy: а я недавно по спутниковой антене , баб с хреном видел , ровно 11 штук ! одетых в марсианскую военную форму ! Принимали приземление теслы на Юпитер ! Прямой репортаж был !
ac_dc 11 февраля 2018 | 13:42
moderator_super: А есле БЫ...
mordechai_blinchikov 11 февраля 2018 | 13:32
soviet_spy:- пиндосы поплатятся своими жизнями.
забздел Витек !? часто звонят тебе родные в дом офицеров на Литейном? это начало!
doc8_vikt 11 февраля 2018 | 13:36
Позорище,да еще перед выборами ...
alalrom 11 февраля 2018 | 13:37
soviet_spy:
Коначно ты считаешь себя патриотом. Так и пиши по русски, а не на иностранном.
Твой ник "soviet_spy" читай по русски: soviet_сру.
Вот ты и гадишь везде где тебе удаётся
sagen 11 февраля 2018 | 13:37
soviet_spy: Верная тактика. Надо убить еще тысяч десять вагнеровцов, чтобы месть пиндосам была круче. Тогда они запомнят это надолго.
sinoptik2016 11 февраля 2018 | 13:45
soviet_spy: После первой короткой встречи с американцами сотни рашистов вместе с кучей российской техники просто перестали существовать. Теперь вате будет куда сложнее фантазировать на тему того, что на Донбассе они "воюют с американцами"...
sinoptik2016 11 февраля 2018 | 13:48
soviet_spy: Твой Штирлиц это фейк, как и ты сам
ogrig Олег Савин 11 февраля 2018 | 13:11
Будет ли ответ? Так и до мировой доиграемся.
moderator_super 11 февраля 2018 | 13:17
ogrig: олежек , 100 000 шт , Армат захвачено, услышал сегодня в маршрутке ! Опровергай , но аргументировано !
ruki_proch 11 февраля 2018 | 13:29
moderator_super: Опровергай , но аргументировано !
-------------
Легко.
Общее число выпущенных "Армат" на сегодняшний день - менее 100 шт, включая прототипы.
Для переброски 5 000 000 тонн танков потребовалось бы более 5000 рейсов транспортных кораблей - такого количества кораблей не было зафиксировано в Средиземном море.
Как обычно, ты обосрался со всем величием, поцриот.
moderator_super 11 февраля 2018 | 13:38
ruki_proch: так количество выпущенных Армат , это официальная версия, но власти врут ! Есть около 189 000 подземных секретных заводов , полностью роботизированных , транспортируются на место методом телепортации , по последним данным 6 000 000 Армат было переброшено ,ещё пару штук на подходе ! Что не так ? Всё сходится !
ogrig Олег Савин 11 февраля 2018 | 13:38
moderator_super: Рад был бы, если б это оказалось фейком.
ЧВК хоть и частные, но российские. Такие же есть и в штатах.
Все выполняют "деликатные" миссии. Но все получают инструкции от своих правительств. А раз так, то грань между миром и войной становится тоньше.
ac_dc 11 февраля 2018 | 13:44
moderator_super:
Опять детсат
vaka257 11 февраля 2018 | 13:12
Самое интересное ,что вагнеровцы шли отжимать завод(из разговора наёмника)...
moderator_super 11 февраля 2018 | 13:15
vaka257: бабуль скинь ссылку на видео !
snikkersnepper 11 февраля 2018 | 13:35
moderator_super:
Коллега, я тут смотрю, вы с утра пытаетесь что-то донести до местной публики. Сразу видно, что вы тут недавно. На правах старшего (8 лет стажа на форуме) могу вас заверить - бесполезно. Этих в чем-либо убеждать бессмыссленно. Для них истина - это не соответствие мыслей фактам, а инструмент борьбы с режЫмом. И никак мы это не изменим. Давайте лучше пойдем смотреть фигурное катание, а обитателей форума ЭМ оставим профессиональным... энтомологам.
moderator_super 11 февраля 2018 | 13:40
snikkersnepper: я на лыжах пойду погоняю , чуть попозже ! ;-)
pycckoe_cpy 11 февраля 2018 | 13:13
Кому-то неизвестно, как РФ официально реагирует? Ничего, кроме вранья, оттуда не услышишь.
hastings 11 февраля 2018 | 13:14
Мы на грани Третьей мировой, как и предсказывала Ванга и пророчили афонские старцы... Но мы победим и Россия воспрянет, а пока готовимся и запасаемся консервой и мылом.
art_ 11 февраля 2018 | 13:17
не стоило сдавать союзников (курдов) пару недель назад в угоду мелкому политиканству
krs_sk 11 февраля 2018 | 13:18
Ну проблем с комплектацией вагнеров вроде нет?
osipovaalina391 11 февраля 2018 | 13:18
"измеряют число погибших «Камазами»"
Ха ха) Три Камаза дохлых срашских террористов :-)
niknov 11 февраля 2018 | 13:19
А ведь они так могут и Вову нашего. И всё будет тихо.
tcheslav 11 февраля 2018 | 13:24
Ответ, что там нет "кадровых" военных как раз и подтверждает, что есть другие.
Если повстанцы сбивают наши самолеты, наземные силы не защищены с воздуха, если несем такие потери - мы действительно сильны в военной сфере ?
peresvet73 11 февраля 2018 | 13:25
Ихтамнет
terens 11 февраля 2018 | 13:25
А почему увиаудар в США?
oleg_z 11 февраля 2018 | 13:41
terens: Наборщик текстов новостей несколько дней не просыхает, по-моему.
putin_itogy 11 февраля 2018 | 13:26
Они утонули. (с)
clingerwinger 11 февраля 2018 | 13:30
Ихтамнет, а те что есть буквально на кануне уволились из армии и чвк. Поэтому их тоже нет. Никого нет.
Песок, как всегда скажет - "в кремле вообще ничего подобного не слышали ни о каких обстрелах"
ansata 11 февраля 2018 | 13:32
Если законодательно у нас запрещены такие ЧВК, откуда у них вооружение? На вопрос можно не отвечать))
alalrom 11 февраля 2018 | 13:33
Пиндосы как всегда всё перепутали.
Никто там не погиб, наоборот появились новые обитатели Рая
tovarich67 11 февраля 2018 | 13:33
Зато какая эконоиия бюджета вагнеровской конторе! Платить не надо. Поработали пацаны. Контора долгов накопила и.... Подсунула их под бомбовый удар. Не факт что в сговоре с пиндосами но наверняка знали или догадывались что пиндосы бомбить будут. Коммерческие отношения на войне вешь хитрая. А голова одна. Жаль что не думают ей те кто с кремлевскими шулерами пытается играть по правилам. Ну блин че еще никого судьба Гиви Моторолы и прочих вождей даунбаса не научила?кремлевские кинут. 100% и подставят под удар или сами пристрелят.
symphony 11 февраля 2018 | 13:42
Мирский предупреждал, Очень жаль, что нет второго такого Мирского.
ostanovka 11 февраля 2018 | 13:43
Поскольку рашистские каратели были переодеты пол местное население, и даже поотпускали бороды, особенно настораживающе звучит русский визг об уничтожении порядка 1000 "мирных жителей".
Арабские-то СМИ рассказывают как раз о прицельном расстреле колонны русских карателей.
Но цифра в 1000 голов впечатляет.
Говорят, уничтожили так, что многих невозможно опознать, корабли все что осталось вместе с песком, и вроде уже это все приьыло в Россию.
ostanovka 11 февраля 2018 | 13:45
ostanovka: не корабли, а сгребли.
moderator_super 11 февраля 2018 | 13:48
ostanovka: они всегда ошибаются , весь степной подводный конный флот был призван на эвакуацию ! водоизмещением 10000000000000000 тонн, так что считай , сколько туда загрузили !
bozman1944 11 февраля 2018 | 13:49
В России срочно включили пресс-автомат - штампуют сотни медалей "Герой России". Будут вручать своим ватникам. Посмертно.
kaplan911 11 февраля 2018 | 13:49
\\ Под авиаудар международной антитеррористической коалиции под руководством США попали российские наемники, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. Наемники оказались в этой точке, так как пытались захватить нефтяное месторождение, указывает CBS.
Международная коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима.
Речь идет о "Частной военной компании Вагнера", которая контролирует месторождения полезных ископаемых в долине Евфрата, пишет в пятницу, 9 февраля, Conflict Intelligence Team. В тот же день о потерях компании Вагнера сообщил бывший командир сепаратистов в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков). "Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение. В районе населенного пункта Хишам", - написал он.
Если в ходе этого авиаудара действительно погибли россияне, то это будет первый подобный случай за все время операции РФ в Сирии. В Пентагоне, в свою очередь, заявляют, что россияне в результате авиаудара не пострадали.
Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима 7 февраля. По разным данным, в результате погибли от 45 до 100 человек. \\
Ихтамнет.
МО РФ в своём репертуаре.