Ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем «Прогресс» не смог стартовать с космодрома «Байконур» в назначенное время
Причиной в госкорпорации «Роскосмос» назвали ошибку автоматики, давшей команду на выключение двигателей.
Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» был перенесен в самый последний момент. В трансляции Роскосмоса было слышно, как один из руководителей полета отдает команду «пуск» — но после этого ничего не произошло. Другой человек говорит, что первой прошла команда «авд», то есть автоматическое выключение двигателей.
Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли утверждает, что причиной отмены запуска грузового корабля «Прогресс» стала нестыковка бортового и наземного оборудования. По его словам, аналогичная ситуация произошла в октябре прошлого года, когда пуск ракеты-носителя с «Прогрессом» на борту был также перенесен. В обоих случаях в «Роскосмосе» хотели испытать полет на МКС не за четыре витка вокруг Земли, как это принято сейчас, а за два. По планам это сократит время, за которое корабль может достичь станции, с двух суток до 3,5 часов. Теперь же запуск «Прогресса» перенесен на вторник, но испытать новую систему, по словам источника «Интерфакса», уже не получится.
Прямая трансляция запуска ракеты-носителя «Союз 2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс» на борту не вызвала широкого интереса. Как утверждает в своем твиттере журналист Митя Алешковский, в Facebook максимально за ней следили около 300 человек.
Комментарии30
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arbat51 11 февраля 2018 | 13:07
В последний момент выяснилось, что забыли привязать к ракете "Ладу-Калину" желтого цвета.
soviet_spy 11 февраля 2018 | 13:14
Улетит в следующий раз.
Наши, в отличие от пиндосов, посылают продукты питания и другие грузы на МКС, а не всяким барахлом космос засоряют.
Между прочим, США имеют доступ на МКС только благодаря нашим "Союзам"...
sim202_ 11 февраля 2018 | 13:22
soviet_spy:
...только благодаря нашим "Союзам",
одну МКС в Тихом океане уже утопили...
sinoptik2016 11 февраля 2018 | 13:34
soviet_spy: это ваша задача, а SpaceX никакого отношения к МКС пока не имеет, это частная компания и американских налогоплатильщиков это не касается. А тебе за каждый провал Рогозина придется платить.
alex_d 11 февраля 2018 | 13:49
sinoptik2016: "это частная компания и американских налогоплатильщиков это не касается"
===
угу... если только не считать контрактов наса, по которым уже маску не один миллиард из госбюджета выплатили. в том числе и на запуск людей на мкс, который маском пока провален, сроки сорваны.
sinoptik2016 11 февраля 2018 | 13:37
soviet_spy: а если будете и впредь лажать, то и эту деятельность у вас отнимут. Такие батуты нам не нужны.
vasyakirin 11 февраля 2018 | 13:08
Ну и сколько стоит Нам эта несогласованность систем?
tag188 11 февраля 2018 | 13:11
В принципе неудачные запуски российских ракет стали уже такой обыденностью, что даже острить по этому поводу лень.
alex_d 11 февраля 2018 | 13:24
tag188: что за бредятина?
в прошлом году из 19 запусков 18 успешных. в этом году - 1 успешный.
сейчас никакой неудачи нет, запуск перенесен. маск почти каждый пуск переносит, и не по одному разу. но никому не приходит в голову ныть про неудачи. может, это потому, что у американцев нет моды самих себя грязью поливать, не все такие мазохисты, как ты...
ruki_proch 11 февраля 2018 | 13:35
alex_d: в прошлом году из 19 запусков
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Прям как у Китая.
У Поднебесной, которая 10 лет назад и помыслить не могла, что будет космос осваивать, в прошлом году было 18 пусков, из них 2 неудачных.
Конечно, до Америки, с ее 29 пусками, еще далеко.
А ведь всего несколько лет назад картина была совсем иной - Россия была лидером по числу запусков. Если та же тенденция сохранится, то к концу следующего срока Путина, Россия будет с Нигерией соревноваться по числу запусков....
alex_d 11 февраля 2018 | 13:40
ruki_proch:
"А ведь всего несколько лет назад картина была совсем иной - Россия была лидером по числу запусков. "
===
это потому, что у сша не было собственных ракет нормальных. а как только они появились - естественно, что они передают пуски своим. увы, но свободным рынком тут и не пахнет.
про нигерию не знаю, но точно могу сказать, что такие отсталые страны, как голландия, англия, германия, канада и т.д. и т.п. мы 100% по числу пусков опережали и опережать будем в обозримую перспективу.
zhnec07 11 февраля 2018 | 13:49
ruki_proch: Количество запусков ни о чем не говорит, важно их качество...Насчет Нигерии это вы сильно задвинули, еще бы незалежную в пример привели...двойка...
put__out 11 февраля 2018 | 13:28
tag188: Хорошо хоть фигуристкой можно гордиться...
zhnec07 11 февраля 2018 | 13:47
tag188: alex_d: Да, мужчина, вы, видно, незаконнорожденный сын Королева, а то и поднимай выше- самого Вернера фон Брауна, ну все о космосе знаете... только не мешало бы статистику посмотреть...
alex_d 11 февраля 2018 | 13:27
ilja13: если у кого и "обосранж", то только у местных йеховских поливателей своей страны дерьмом.
никакого провала нет, запуск просто перенесен. это совершенно обычное дело у всех, кто запускает ракеты.
ginbin_ 11 февраля 2018 | 13:14
Опять пиндосы гадят скрепоносному кремлевскому окурку.
ki000999 11 февраля 2018 | 13:15
Ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем «Прогресс» не смог стартовать с космодрома «Байконур» в назначенное время))))))))))))))))))))))))) УАЗ ПАТРИОТ забыли положить наверно))))))))
sim202_ 11 февраля 2018 | 13:20
Опять воду второй свежести подвезли???
rampa 11 февраля 2018 | 13:21
хоть бы все получилось. На станции люди
parodist 11 февраля 2018 | 13:26
Все неудачи Роскосмоса от коррупции и несменяемости власти,дальше будет только хуже.
alex_d 11 февраля 2018 | 13:30
parodist: бред. неудачи - как раз от сменяемости власти, которая произошла в 1991 году.
любая сменяемость (реальной, конечно) власти - бедствие и разгром страны, которая имела несчастье его допустить.
ze_danil 11 февраля 2018 | 13:29
попику командировку продлили?
а вообще как это происходит в космической индустрии России - попик окропляет ракету-носитель каждый раз перед запуском или одного хватает?
putin_itogy 11 февраля 2018 | 13:29
Не смогли батут раскачать..
таджики уехали в отпуск.
kruzalova 11 февраля 2018 | 13:30
а святой водой окропили?
tks 11 февраля 2018 | 13:32
Батутизм крепчает!!
curhatuy6 11 февраля 2018 | 13:32
Ну надо же !!! Удивили:)))
zhrv 11 февраля 2018 | 13:34
Страшно представить, если бы штаты нам завидовали, да троллей содержали - как бы они над неуспехами нашими глумились бы, если кое-то, умудряется куражится даже над успехами.
krs_sk 11 февраля 2018 | 13:40
Слишком сложные технологии для путленда, освящать надо лучше!
zhnec07 11 февраля 2018 | 13:44
Ха-ха, особо "убиваются об стенку" хохлы, у которых не то что ракеты, но и метлы-то летающей давно нет...
bozman1944 11 февраля 2018 | 13:44
Короче, Роскосмос, как всегда, тихонечко пукнул.