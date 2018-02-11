Ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем «Прогресс» не смог стартовать с космодрома «Байконур» в назначенное время

Причиной в госкорпорации «Роскосмос» назвали ошибку автоматики, давшей команду на выключение двигателей.

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» был перенесен в самый последний момент. В трансляции Роскосмоса было слышно, как один из руководителей полета отдает команду «пуск» — но после этого ничего не произошло. Другой человек говорит, что первой прошла команда «авд», то есть автоматическое выключение двигателей.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли утверждает, что причиной отмены запуска грузового корабля «Прогресс» стала нестыковка бортового и наземного оборудования. По его словам, аналогичная ситуация произошла в октябре прошлого года, когда пуск ракеты-носителя с «Прогрессом» на борту был также перенесен. В обоих случаях в «Роскосмосе» хотели испытать полет на МКС не за четыре витка вокруг Земли, как это принято сейчас, а за два. По планам это сократит время, за которое корабль может достичь станции, с двух суток до 3,5 часов. Теперь же запуск «Прогресса» перенесен на вторник, но испытать новую систему, по словам источника «Интерфакса», уже не получится.

Прямая трансляция запуска ракеты-носителя «Союз 2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс» на борту не вызвала широкого интереса. Как утверждает в своем твиттере журналист Митя Алешковский, в Facebook максимально за ней следили около 300 человек.