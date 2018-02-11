Типичным преступником в Москве является мужчина до 50 лет, со средним образованием, который не живет в столице. Социальный портрет нарушителя закона составила прокуратура Москвы. По статистике ведомства, 2⁄ 3 преступлений в городе – это кражи или мошенничества. Число регистрируемых убийств или причинения тяжкого вреда здоровью в последние годы стабильно снижается, утверждают в прокуратуре. Пять лет назад их было почти две тысячи, в этом году – менее полутора тысяч.