Типичным преступником в Москве является мужчина до 50 лет, со средним образованием, который не живет в столице
Типичным преступником в Москве является мужчина до 50 лет, со средним образованием, который не живет в столице. Социальный портрет нарушителя закона составила прокуратура Москвы. По статистике ведомства, 2⁄3 преступлений в городе – это кражи или мошенничества. Число регистрируемых убийств или причинения тяжкого вреда здоровью в последние годы стабильно снижается, утверждают в прокуратуре. Пять лет назад их было почти две тысячи, в этом году – менее полутора тысяч.
Комментарии10
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iwanow62 11 февраля 2018 | 12:46
навального прикройте.ЭТО всё ОН.
vor_mbh_xa_xa 11 февраля 2018 | 12:51
Блин, это ж сисян насральный! Точь-в-точь.
neon001 11 февраля 2018 | 12:50
сергей семёныч и живет в москве и старше 50. с ним все норм, значит.
kochar 11 февраля 2018 | 12:54
Аккурат разрисовали портрет единоросса.
iwanow62 11 февраля 2018 | 12:58
НАВАЛЬНЫЙ.тебя раскусили,
putinnavsegda 11 февраля 2018 | 13:01
И с черной рожей!
plidurok Андрей Филимонов 11 февраля 2018 | 13:03
Теперь всех подходящих под это описание переловить и с преступностью будет покончено.
ollega_4 11 февраля 2018 | 13:04
Я как раз подхожу под определение!
ilja13 11 февраля 2018 | 13:10
Всё зло - от "понаехавших кобелей". Ч.т.д.
karabay 11 февраля 2018 | 13:40
Полторы тысячи - это очень много! В девяти миллионом Лондоне, за год, убийств менее ста... Хотя русских там полгорода, однако!