Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане на дистанции пять тысяч метров
Чуть ранее другое золото Игр завоевал норвежский лыжник Симен Крюгер. В общекомандном зачете сейчас лидирует сборная Нидерландов, у которой уже пять медалей, в том числе две золотые. На втором месте – Германия, на третьем – Норвегия. Россия сейчас находится на 8-й строчке. У нее одна бронзовая медаль.
Комментарии7
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vor_mbh_xa_xa 11 февраля 2018 | 12:46
Ну, с норвежскими педиками-астматиками всё давно понятно.
А этот на какой разрешенной наркоте выиграл??
wojskowy Марек Качоровски 11 февраля 2018 | 13:12
vor_mbh_xa_xa: С тобой тоже всё понятно: латентный педик, жертва оборота, три класса спецшколы, при окончании которой средний бал- 2,5. Прочитай свои комменты, во всех упоминаются "педики". Это говорит о том, что нет ошибки в том, что ты из них. Твои оценки и вопросы мало чем отличаются от оценок умственно отсталого человека. Так что, без обид, искренне тебя жалею.
vor_mbh_xa_xa 11 февраля 2018 | 13:23
wojskowy: Соси молча, чурка. ;-D
kaplan911 11 февраля 2018 | 12:57
\\ Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане остаются под пристальным вниманием антидопинговых органов. \\
Потому мало ожидается золотых медалей, не ?!
ollega_4 11 февраля 2018 | 13:06
Тяжело, наверное, ему, бедолаге, с астмой-то!
wojskowy Марек Качоровски 11 февраля 2018 | 13:19
Для идиотов: Данный спортсмен никогда не пользовался никакими препаратами от астмы и не предоставлял в МОК справку о том, что он астматик. Послушал репортаж соревнований по ТВ РФ. По -моему ведущий явно больной человек, если мог сказать, что самым блистательным лыжником в этом забеге стал Спицов (4 место). Никто не умоляет заслуг Спицова, он достойно прошёл дистанцию, но всё-таки такая оценка не совсем верна.
litovec55 11 февраля 2018 | 13:23
wojskowy: Для идиотов:
Так взял и сам себе все объяснил. Молодец Марек!