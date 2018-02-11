Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане на дистанции пять тысяч метров

Чуть ранее другое золото Игр завоевал норвежский лыжник Симен Крюгер. В общекомандном зачете сейчас лидирует сборная Нидерландов, у которой уже пять медалей, в том числе две золотые. На втором месте – Германия, на третьем – Норвегия. Россия сейчас находится на 8-й строчке. У нее одна бронзовая медаль.