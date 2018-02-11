\\ Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане остаются под пристальным вниманием антидопинговых органов. \\

«Это группа высокого риска,» – сказал глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета Ричард Баджетт. В то же время он добавил, что те атлеты из России, кто приехал в Пхенчхан, чистые. Также Баджетт рассакзал, что МОК заменил более четырех тысяч контейнеров для допинг-проб, которые готовили для Олимпиады, но оказались ненадежными.