Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане остаются под пристальным вниманием антидопинговых органов
«Это группа высокого риска,» – сказал глава медицинского департамента Международного олимпийского комитета Ричард Баджетт. В то же время он добавил, что те атлеты из России, кто приехал в Пхенчхан, чистые. Также Баджетт рассакзал, что МОК заменил более четырех тысяч контейнеров для допинг-проб, которые готовили для Олимпиады, но оказались ненадежными.
Комментарии23
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testmeter 11 февраля 2018 | 12:47
«Это группа высокого риска» - относится ко всей России
m_doc 11 февраля 2018 | 13:27
testmeter: Физкульт-привет шумерским спортсмэнам!
vor_mbh_xa_xa 11 февраля 2018 | 12:48
А норвежские педики-астматики?
Американских допингоглотов по умолчанию не трогают. А, все-таки, как там с педиками-астматиками из норвегии? А?
antimrakobes 11 февраля 2018 | 12:53
vor_mbh_xa_xa: а что с вами?
belovnikita 11 февраля 2018 | 12:55
antimrakobes: взрыв ватного пердака у этого ватника
seryj_wolk 11 февраля 2018 | 12:57
antimrakobes: Под таким пристальным контролем о медалях придется только мечтать. Дырки в стене не прорубишь, пробы подменить проблематично. Тяжело быть изгоем.
arbat51 11 февраля 2018 | 13:23
vor_mbh_xa_xa:
Эти американцы и норвежцы каждый сам по себе, без опеки и государственного прикрытия минспортом и гэбнёй. Чувствуешь разницу, болезный?
vor_mbh_xa_xa 11 февраля 2018 | 13:30
arbat51:
Ну, да, о том и речь. Педики-астматики и американцы могут тоннами жрать допинги, безнаказанно. Не из рук же КГБ! Значи можно.
МОК и ВАДА - чисто фашистские структуры.
komiccap_nkvd 11 февраля 2018 | 12:49
одного нашего спортсмена остановили во время лыжной гонки. он подозрительно быстро бежал. быстро провели допинг тест и вернули его на лыжню. весь пелетон в это время ушел далеко вперед
vladimir2018 11 февраля 2018 | 12:53
ну да норги с 6000 тысячами доз допинга, это не группа риска, а спортсмены которые ни когда не были уличены в приеме допинга это группа риска
ruki_proch 11 февраля 2018 | 13:10
vladimir2018: ну да норги с 6000 тысячами доз допинга
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Попробуй задаться вопросом - почему путинские патриот-менеджеры от спорта только визжат о норвежцах? Но не один из миллионеров из МинСпорта не подал в международный суд, арбитраж, МОК и т.д.? Не поднял волну шумихи в |СМИ, не снял международный фильм о допинге в Норвегии?
Боятся офшорчики потерять?
Тебе нужна такая власть?
kunst54 11 февраля 2018 | 13:17
vladimir2018:
Бедные они бедные, норвежцы, ведь мутки и гэбешники им не помогают...
m_doc 11 февраля 2018 | 13:20
kunst54: Зато им помогают лживые тварины из МОКВАДЫ. Повезло.
arbat51 11 февраля 2018 | 13:48
m_doc:
Насчет лживости - это спроси у тех гэбешников, которые по ночам по-воровски пробирки с допинг-пробами меняли, и у олимпийцев, которые не слепые, всё видели, знали и молчали, потому что им большое бабло за медали давали.
kaplan911 11 февраля 2018 | 12:55
\\ Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане остаются под пристальным вниманием антидопинговых органов. \\
Если бы только спортсмены.....
Вон как наши вороватые олигархи притихли.
vaka257 11 февраля 2018 | 12:59
Очень интересно,неужели найдутся придурки,что и сейчас будут под дюшесом?!...
nadin57 11 февраля 2018 | 13:02
Где западный гуманизЬм? У них под носом астматики из последних , можно сказать, сил , с 6000 тысячами доз в кармане, на лыжне .опу рвут , а МОК всё где-то на стороне за чистоту и здоровье спортсменов "борется" ))))
vaka257 11 февраля 2018 | 13:16
nadin57: Во всяком случае,от российского руководства замечаний к этому нет , а стоит подпись ,что с этим они согласны...А вопли прыщавых портянок мало кого интересуют...Думаю,что МОК и даже не знает о их существовании...
kunst54 11 февраля 2018 | 13:14
Как к людям "с пониженной социальной ответственностью".
m_doc 11 февраля 2018 | 13:22
kunst54: Это мы ещё посмотрим, как жульё с "повышенной ответственностью" сегодня подставного Родченкова на телеке предъявит.
arbat51 11 февраля 2018 | 13:20
Интересно, а напиток Боярышник - это допинг или нет?
karabay 11 февраля 2018 | 13:27
Даже запятнанную репутацию можно очистить, надо только стараться! Хотя, наши кремлёвские бляди, сделают всё, чтобы в говно изгваздать, однако...
snikkersnepper 11 февраля 2018 | 13:28
Фашик англосаксонский обыкновенный. 1 экземпляр. Самец.