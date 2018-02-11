Запуск грузового корабля «Прогресс» к МКС перенесли на вторник
Как сообщил источник «Интерфакс», причиной могла стать нештатная работа в системе управления. Собеседник агентства не исключил, что проблема может крыться в ошибке компьютера системы. В свою очередь, в Роскосмосе говорят, что во время запуска прошла команда на автоматическое выключение двигателей. Сейчас компания выясняют причины этого. Из-за переноса старта, корабль не сможет причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Будет предпринята двухсуточная схема.
Комментарии23
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meteor1908 11 февраля 2018 | 12:46
Нештатная работа системы управления - это про Рогозина?
sinoptik2016 11 февраля 2018 | 12:58
Надо Маску срочно готовить свой запуск на МКС, иначе космонавты рискуют остаться без пропитания.
dvch_nic 11 февраля 2018 | 12:59
meteor1908: Что, опять не поняли с какого космодрома запускают и решили уточнить?
А ведь говорили им, чтобы до запуска не похмелялись.
sh_mike 11 февраля 2018 | 13:15
dvch_nic: хотели запускать с Восточного, а ракету увезли на Байконур. Ко вторнику обещали вернуть, если штормить по дороге не будет..
grigol331 11 февраля 2018 | 13:31
meteor1908: Нештатная работа системы управления - это про Рогозина?
___
Это про Россию.
kaplan911 11 февраля 2018 | 12:49
Обама помешал, может Илон Маск ?!
nikchimzwet886 11 февраля 2018 | 12:49
Остаётся только молиться!
neon001 11 февраля 2018 | 13:00
nikchimzwet886: святой постоянно брызгают. все равно падают!
mordvinyka_zabiyka 11 февраля 2018 | 12:49
Владимир Варфоломеев
7 мин.7 минут назад
Не очень корректная формулировка, мне кажется. В трансляции было слышно, как ЦУП чётко отдал команду "Пуск!", но ракета осталась стоять на месте. Уже после этого, естественно, пришлось объявлять о новой дате.
))))))))))))))
toyama_tokanawa99 11 февраля 2018 | 13:04
mordvinyka_zabiyka: Свечи зажигания не протёрли...
nile999 11 февраля 2018 | 12:51
Так не проще ли с батута запустить до МКС....?
belovnikita 11 февраля 2018 | 12:52
nile999: прямо с окопа
agamasat 11 февраля 2018 | 12:51
Надо еще не забыть проверить качество святой воды для окропления продукта человеческого разума в нечеловеческих условиях существования. Чья возьмет на сей раз - очень интересно!
zloy_sok 11 февраля 2018 | 12:53
Жигули обрабатывают напильником чтобы влезли в ракету....))
uriyurievich 11 февраля 2018 | 12:55
Маск поди открутил чего..!?
vlabumur 11 февраля 2018 | 13:00
Всего то надо было сплотится вокруг вождя и все бы полетело.
clandestino 11 февраля 2018 | 13:02
Правильно, что перенесли. Но лучше бы на среду.
shmuel63 11 февраля 2018 | 13:05
Видимо, освятить ракету перед запуском - мало. Надо еще принести жертву - утопить таксу.
grigol331 11 февраля 2018 | 13:43
shmuel63: Видимо, освятить ракету перед запуском - мало. Надо еще принести жертву - утопить таксу
_____
Нет, таксу тоже мало. Надо что-то не менее полутора центнеров. Кто-нибудь знает, где можно озннакомиться с зоометрическими данными Рогозина?
ostanovka 11 февраля 2018 | 13:06
Ребята, а вы Искандером отправьте груз на МКС. С400 тоже можно загрузить. И долетит гораздо быстрее
Ещё Булавой можно, или крылатыми ракетами из акватории Каспия. А то и Кимку придаточное попросить, пусть подмогнет, у него в прошлом месяце ракета высоко летала.
kablukov 11 февраля 2018 | 13:11
Трампушка, зачем провода перегрыз? Мы с мелким видели в телевизоре, там дымок какой-то пошёл)
karabay 11 февраля 2018 | 13:23
"Прогресс" - машина надёжная, как трактор! Сегодня не полетел - во вторник полетит, однако...
kraft 11 февраля 2018 | 13:28
Что там Рогозин говорил про батуты?