Запуск грузового корабля «Прогресс» к МКС перенесли на вторник

Как сообщил источник «Интерфакс», причиной могла стать нештатная работа в системе управления. Собеседник агентства не исключил, что проблема может крыться в ошибке компьютера системы. В свою очередь, в Роскосмосе говорят, что во время запуска прошла команда на автоматическое выключение двигателей. Сейчас компания выясняют причины этого. Из-за переноса старта, корабль не сможет причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Будет предпринята двухсуточная схема.