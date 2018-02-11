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Эксклюзив Эха 12:05, 11 февраля 2018

Москвичка специально написала на снегу слово «Навальный», чтобы коммунальщики быстрее убрали сугробы

Москвичка Татьяна Григорьева специально написала на снегу слово «Навальный», чтобы коммунальщики быстрее убрали сугробы. Об этом «Эху» рассказала её соседка Варвара Грязнова. Она добавила, что другие жители района тоже захотели повторить эксперимент.
Ранее московские власти обещали очистить столицу от снега к воскресенью.

Комментарии

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sisyanfashist 11 февраля 2018 | 12:11

Надо на навальном написать - навальный! Может тоже быстрее уберут?)

vor_mbh_xa_xa 11 февраля 2018 | 12:18

И еще надо написать на дверях платных общественных сортиров Москвы слово "Насральный". Выручка резко увеличится.

russkie_za_sverjenie 11 февраля 2018 | 12:21

vor_mbh_xa_xa: ЭТО Ж СУПЕРСКИЙ ЛАЙФХАК, как заставить путиноидов работать)))) Даешь флешмоб по всей стране.На неубранных сугробах. на неотремонтированных домах и тд и тп!!

balya 11 февраля 2018 | 12:55

russkie_za_sverjenie: А идея то замечательная!!!!

skolzki 11 февраля 2018 | 12:27

vor_mbh_xa_xa: sisyanfashist: Этой москвичке надо на машине написать а лучше нацарапать слово насральный , тогда она в следующий раз не поленится расчистить снег с её пепелаца )))))))))))))

vasilevich58 11 февраля 2018 | 12:30

Стоит только написать на сайте слово "Навальный", как все портянки немедленно на него слетаются!

balya 11 февраля 2018 | 12:59

skolzki: Молодец - москвичка, а вот ты - ... Вообщем сам догадаешься или кто-нибудь подскажет....., хотя что тролю чего-то доказывать - он ведь за обсёр деньги получает.

rsilk 11 февраля 2018 | 12:23

sisyanfashist: Если на сугробе написать слово "Навальный", дворники его уберут уже через пару часов, а если написать "Путин" - то он останется на второй срок.

vasilevich58 11 февраля 2018 | 12:33

rsilk: Более того, сугроб с надписью "Путин" будут ещё ближе к весне и подмораживать, чтобы до выборов не растаял!

yar_10i_ban_ 11 февраля 2018 | 12:47

sisyanfashist: А весной тоже самое написать на куче мусора,на переполненном контейнере ...
Вот так просто лидера протеста можно превратить в снег и грязь.

nitsahon 11 февраля 2018 | 12:14

надо было написать;"НАВАЛЬНЫЙ - ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ!!!"...
тогда бы убрали еще быстрее...

gavrikoff2007 11 февраля 2018 | 12:23

nitsahon: Убралсь быстрее?

mas_mas 11 февраля 2018 | 12:15

Грудинин, Рыбка (можно картинку), флаг Украины...Варианты есть )))

askold_rurik 11 февраля 2018 | 12:23

mas_mas: "Путин-хvйло" как вариант.

epynda 11 февраля 2018 | 12:22

Попробуйте на снегу, написать зелёнкой, большими буквами, более короткое, всем известное, слово из трёх букв...

eyjafjallajoekull 11 февраля 2018 | 12:29

Как оперативно вылезли представители Гитлерюгенда. Или это Юнгфольк? С какого возраста публика в России заряжается ненавистью интересно?

lazarenko5 11 февраля 2018 | 12:35

Пример применения политической агитации в практических целях. Войдет в анналы учебников по политологии.

srk2658lu 11 февраля 2018 | 12:37

За эту рекламу Навальному можно и в каталажку загреметь!
При наших-то полицейских и судьях!

litovec55 11 февраля 2018 | 13:00

Это Навальный денег пенсионеркам дал, чтобы они Леху про пиарили! Эхо по этому раздувает пиар не кандидата!

ilja13 11 февраля 2018 | 13:17

Если на купюре в 100 рублей написать слово "Навальный" от страха в лобазе или банке "сойдёт" за 1000 рублей? А 1000 за 10 000? Прикольно. Супер, пойдём писать тогда рассея...))))

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