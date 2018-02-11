Москвичка специально написала на снегу слово «Навальный», чтобы коммунальщики быстрее убрали сугробы

Москвичка Татьяна Григорьева специально написала на снегу слово «Навальный», чтобы коммунальщики быстрее убрали сугробы. Об этом «Эху» рассказала её соседка Варвара Грязнова. Она добавила, что другие жители района тоже захотели повторить эксперимент.

Ранее московские власти обещали очистить столицу от снега к воскресенью.