Эрдоган: Турецкий вертолет в Сирии был сбит курдами, и они за это ответят

Турецкий вертолет в Сирии был сбит курдами, и они за это ответят. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что вертолет участвовал в операции «Оливковая ветвь», которая уже несколько недель проводится турецкими военными в сирийском городе Африн.