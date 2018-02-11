Эрдоган: Турецкий вертолет в Сирии был сбит курдами, и они за это ответят
Турецкий вертолет в Сирии был сбит курдами, и они за это ответят. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что вертолет участвовал в операции «Оливковая ветвь», которая уже несколько недель проводится турецкими военными в сирийском городе Африн.
Комментарии13
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zaraza33 11 февраля 2018 | 12:07
Ну так вот они уже и ответили...
arye_11 11 февраля 2018 | 12:09
Как-то "весело" становится в Сирии после Великой Путинской Победы.
Все против всех и удвоенным ожесточением.
Власть Асада, Россия, Турция, Иран просто соревнование устроили - кто больше поубивает.
gregor 11 февраля 2018 | 12:26
arye_11:
Именно .
Но кончится это , как всегда , ножами в спине Путина , со всех сторон . Потому ,как в Истории России , кому Россия помогает ,от того и получает по башке .
Упырь шикльгрубер не дал бы соврать ...., в первую очередь .
mikr 11 февраля 2018 | 12:33
arye_11: Ну, почему же "все против всех"? Речь идет о конкретном столкновении интересов двух натовских стран. Турция не желает укрепления курдов как самостоятельной силы, а США курдов поддерживают, чтобы курды не стали союзниками Асада и России против самих США. Поэтому НАТО сейчас находится в довольно щекотливом положении.
И да, надо ли объяснять, что такая ситуация Россию вполне устраивает?
tag188 11 февраля 2018 | 12:42
mikr: а США курдов поддерживают,
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Сперва разберитесь, каких курдов США поддерживают, потом уже выдавайте свои умозаключения.
Курдов Африна США НИКОГДА не поддерживали.
США поддерживают курдов на северо-востоке Сирии (а Африн на северо-западе, совсем в другом месте, и курды там совсем из другой группировки, более близкой к РПК).
И США своих курдов действительно поддерживают, и в обиду никому не дают. Намедни асадовские войска (говорят там и российские ЧВК) это проверили на своей шкурке. Помните, как позавчера российские СМИ про 100 погибших асадовских бойцов визжали?
ogrig Олег Савин 11 февраля 2018 | 13:14
arye_11: Власть Асада, Россия, Турция, Иран просто соревнование устроили - кто больше поубивает.
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Американцы тоже не в стороне. И евреи. Саудиты за сценой.
kochar 11 февраля 2018 | 12:19
Так сначала бомбили вы турки на их земле и получили ответ.
Говорили же вам ,что дурной пример заразителен.
sbk 11 февраля 2018 | 12:22
У этого всегда курды во всем виноваты...
rassvet_12 11 февраля 2018 | 12:25
Сами виноваты короче, если б не сбили, то ничего бы курдам небыло.
pedro_juares 11 февраля 2018 | 12:31
ага, было бы так прикольно весело и безнаказанно мочить курдов. странно, что им не нравится идея быть уничтоженными.
vaka257 11 февраля 2018 | 12:44
Ещё один считает,что стрелять и убивать может только он...
vaka257 11 февраля 2018 | 12:54
Рамзан Кадыров рассказал о возвращении отряда военной полиции из Сирии...Быстро свалили как запахло жареным...
kaplan911 11 февраля 2018 | 13:15
Эрдоган паря конкретный. Может и сделает что.
Мы тоже ответили на сбитый штурмовик.......помидорами забросали Воронеж.
\\ Под авиаудар международной антитеррористической коалиции под руководством США попали российские наемники, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. Наемники оказались в этой точке, так как пытались захватить нефтяное месторождение, указывает CBS.
Международная коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима.
Речь идет о "Частной военной компании Вагнера", которая контролирует месторождения полезных ископаемых в долине Евфрата, пишет в пятницу, 9 февраля, Conflict Intelligence Team. В тот же день о потерях компании Вагнера сообщил бывший командир сепаратистов в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков). "Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение. В районе населенного пункта Хишам", - написал он.
Если в ходе этого авиаудара действительно погибли россияне, то это будет первый подобный случай за все время операции РФ в Сирии. В Пентагоне, в свою очередь, заявляют, что россияне в результате авиаудара не пострадали.
Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция нанесла авиаудар по силам сирийского режима 7 февраля. По разным данным, в результате погибли от 45 до 100 человек. \\
Странная какая-то у нас борьба с игловцами.
И чем будем отвечать на сей раз, опять бомбить Воронеж ?!