После публикации в США так называемого «кремлевского доклада» российская элита сплотилась вокруг Путина

Так заявил глава Ростеха Сергей Чемезов изданию Washington Post. Он сам тоже оказался в документе.

Замысел США привлечь на свою сторону людей, приближённых к Владимиру Путину, сорвался, утверждает Сергей Чемезов. Цитата по Washington Post: они думали, что те, кто попал в кремлёвский список, расстроятся, придут к американцам и скажут: Да мы с вами, давайте вместе свергнем Путина». Но, по словам Чемезова, это привело к противоположному результату. И все фигуранты списка президента теперь поддерживают. Глава Ростеха предупредил об опасности новой гонки вооружений. К этому, по мнению Чемезова, может привести обновлённая ядерная доктрина США. Поскольку Москве, по его словам, «придётся делать то же самое». Глава госкомпании сожалеет о том, что отношения между Россией и Америкой не улучшились после прихода к власти в США Дональда Трампа. Он ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию и кремлёвский доклад вряд ли улучшит отношения, отметил Чемезов.

Минфин США в конце января включил в кремлёвский доклад все российское руководство, кроме президента Путина, а также глав госкомпаний и крупнейших бизнесменов. По данным Bloomberg, миллиардеры из списка начали сталкиваться с проблемами при проведении финансовых транзакций.