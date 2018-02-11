После публикации в США так называемого «кремлевского доклада» российская элита сплотилась вокруг Путина
Так заявил глава Ростеха Сергей Чемезов изданию Washington Post. Он сам тоже оказался в документе.
Замысел США привлечь на свою сторону людей, приближённых к Владимиру Путину, сорвался, утверждает Сергей Чемезов. Цитата по Washington Post: они думали, что те, кто попал в кремлёвский список, расстроятся, придут к американцам и скажут: Да мы с вами, давайте вместе свергнем Путина». Но, по словам Чемезова, это привело к противоположному результату. И все фигуранты списка президента теперь поддерживают. Глава Ростеха предупредил об опасности новой гонки вооружений. К этому, по мнению Чемезова, может привести обновлённая ядерная доктрина США. Поскольку Москве, по его словам, «придётся делать то же самое». Глава госкомпании сожалеет о том, что отношения между Россией и Америкой не улучшились после прихода к власти в США Дональда Трампа. Он ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию и кремлёвский доклад вряд ли улучшит отношения, отметил Чемезов.
Минфин США в конце января включил в кремлёвский доклад все российское руководство, кроме президента Путина, а также глав госкомпаний и крупнейших бизнесменов. По данным Bloomberg, миллиардеры из списка начали сталкиваться с проблемами при проведении финансовых транзакций.
Комментарии68
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putinnavsegda 11 февраля 2018 | 12:31
Это не после публикации, а уже давно так. Сотни тысяч находящихся у кормушки чинуш и друзей Пу будут оберегать его (или его преемника) до последнего, о смене власти на выборах не может быть и речи.
lager23 11 февраля 2018 | 12:32
И, они прижались щека к щеке...путераст к путерасу!
srk2658lu 11 февраля 2018 | 12:35
Сплотились и продолжают выедать страну.
sasass 11 февраля 2018 | 12:36
Сомнительно , что сплотились - скорее всего виртуально ополчились...
kamillakandy 11 февраля 2018 | 12:36
Чемезову не стоит за всех говорить
jetsam 11 февраля 2018 | 12:38
отсос, подсос, ононист и драчинян - да, мля. все мушкетеры сплотились вокруг путена..
mwxp 11 февраля 2018 | 12:38
Может они и свои деньги в общий котел сложат. Вот вокруг него они максимально сплотятся.
antimrakobes 11 февраля 2018 | 12:38
Умора, эти кремлёвские шестёрки думают, что кремлёвский доклад - это окончательный вердикт США.
Чемезов, всё самое интересное ещё впереди.))))
ghazaryan_s 11 февраля 2018 | 12:39
Это не элита. Одни самозванцы.
nichirin 11 февраля 2018 | 12:40
Затягивают петлю?
pionerka Зинаида Сацкая 11 февраля 2018 | 12:41
Рейган поставил целью через гонку вооружений оставить жителей Советского Союза "без тарелки супа", Оставил. И без тарелки супа и без Советского Союза. . Чемезовское "придется делать то же самое" - путь туда же, Зачем?
ostrov_ok 11 февраля 2018 | 12:44
"Меня окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо..."(С)
ugas 11 февраля 2018 | 12:44
Не раздавили бы ненароком этого клопа.
deviant44 11 февраля 2018 | 12:44
Разве теперь на России политические вопросы и военные в том числе решает Чемезов ? Раз он в списке, дорога во внешний бизнес ему закрыта. Кроме Путина, остальным питерско-тамбовским и пр.браткам тоже закрыта. Вот и славно, не будут крупно воровать. Разве что путин распорядится где воровать, кого бомбить, в какую страну вторгнуться, какой допинг принимать. Одним словом "бригадир" . Только причём здесь какой то Ростехнадзор ?
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vlabumur 11 февраля 2018 | 12:45
Чистый отток капитала из России в январе-ноябре 2017 года вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ.
За 11 месяцев 2017 года из России, по подсчетам регулятора, было вывезено 28 миллиардов долларов. 4,2 миллиарда долларов из этой суммы было вывезено из России в ноябре.
А в январе слышал 7 миллиарда долларов.
Это типа сплочение?
student_ru_ru 11 февраля 2018 | 12:50
Ростех всего лишь гигантский распильный агрегат. Если чего там и есть в миллисвистерных количествах - то всё импортное. А если чего и выпускаете - то нахер никому не нужное. Сплачивайтесь вокруг своего голого короля, господа обманщики из сказки. Сами его обманули - сами и прикрывайте его срам. Мы не против, ваши плутовские высочества.
love_etc 11 февраля 2018 | 13:00
Кто-то им сказал, что 100 лет назад царя сдали.
garri19 11 февраля 2018 | 13:02
Только стоит пошатнуться трону под Путиным и эти сплотильщики его на вилах вынесут из Кремля))
vserg 11 февраля 2018 | 13:05
Если еще сильнее сплотятся, но ненароком и придушить могут!