Представителей прессы задержали на одном из избирательных участков Воронежской области

Там проходят досрочные выборы руководителей двух поселений. Корреспондентами каких изданий являются оба задержанных, пока не уточняется. Как сообщили в движении в защиту прав избирателей «Голос», причиной стала жалоба одного из сотрудников избирательной комиссии якобы на то, что журналисты мешают работе участка. При этом, в ходе обыска, по словам наблюдателя, одному из задержанных сломали телефон.

Чуть ранее стало известно, что представители СМИ не смогут освещать выборы главы Гаврильского сельского поселения. В избирательной комиссии сказали, что аккредитация, которую выдал Центризбирком на досрочных выборах не действует.