Представителей прессы задержали на одном из избирательных участков Воронежской области
Там проходят досрочные выборы руководителей двух поселений. Корреспондентами каких изданий являются оба задержанных, пока не уточняется. Как сообщили в движении в защиту прав избирателей «Голос», причиной стала жалоба одного из сотрудников избирательной комиссии якобы на то, что журналисты мешают работе участка. При этом, в ходе обыска, по словам наблюдателя, одному из задержанных сломали телефон.
Чуть ранее стало известно, что представители СМИ не смогут освещать выборы главы Гаврильского сельского поселения. В избирательной комиссии сказали, что аккредитация, которую выдал Центризбирком на досрочных выборах не действует.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sbk 11 февраля 2018 | 12:07
Хм, телефон сломали, тоже мне - потеря.
Наркотики ведь не нашли?
her 11 февраля 2018 | 12:08
Представителей прессы задержали на одном из избирательных участков Воронежской области
---------------
Гыыы, не мешайте путинским обворовывать народ. :-)
gavrikoff2007 11 февраля 2018 | 12:17
Все на выборы! Всех на выборы! Гнать. Пленных не брать.
archibald_dandy_esquire 11 февраля 2018 | 12:31
gavrikoff2007:
" В избирательной комиссии Гаврильского сельского поселения сказали, что аккредитация, которую выдал Центризбирком на досрочных выборах не действует."
Да, сэры, Избирком Гаврильского сельского поселения прямо сказал, что председатель ЦИКа Э.Памфилова занимает эту должность по фальшивой бумажке, полученой жульническим путём. А тот, кто её назначил - жулик и вор.
lazarenko5 11 февраля 2018 | 12:29
Путинская демократия в действии. Эллочка Памфилова строго стоит на страже, как и всю свою жизнь, что власть скажет, то она и стережет - верная сучка (в плане половой принадлежности караульного животного) режима.
shtirlitz77 11 февраля 2018 | 13:13
lazarenko5: "...Эллочка Памфилова строго стоит на страже..."
Вот посмотрим, как ЦИК отреагирует на это скотство.
nns33 11 февраля 2018 | 12:34
Чтобы журналисты не мешали,надо выборы проводить под покровом ночи.
kunst54 11 февраля 2018 | 12:42
Их задержали ведь в Воронеже, значит превентивно, чтобы они под очередную бомбежку не попали.