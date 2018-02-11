Следователи проводят обыски в Минсельхозе Забайкалья после задержания экс-главы ведомства и его заместителя
Следователи проводят обыски в Минсельхозе Забайкалья после задержания экс-главы ведомства Михаила Кузьминова и его заместителя. Чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий и препятствию предпринимательской деятельности.
Следователи обыскивают кабинеты экс-министра Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиновой, бухгалтерию и другие помещения. Они хотят приобщить к уголовному делу некоторые документы. По данным следствия, в прошлом году из-за засухи несколько сельхозпроизводителей должны были получить компенсацию причиненного ущерба. Однако чиновники забайкальского Минсельхоза потребовали выполнить несколько условий для получения субсидий. В том числе досрочно погасить займы из выделенных государством средств, сообщали в МВД. Общий ущерб следствие оценило более чем в 10,5 млн рублей. Напомним, теперь уже экс-глава Минсельхоза Забайкалья Михаил Кузьминов и его зам Ирина Малакшинова были задержаны в субботу. При этом, как пишет ТАСС, бывшего министра хотели доставить в полицию в понедельник, но в органах выяснили, что он хочет покинуть Читу. В тот же день в пресс-службе губернатора Забайкалья сообщили, что Кузьминов покинул свой пост по состоянию здоровья. Такое заявление он написал в пятницу.
Как ожидается, завтра следователи обратятся в суд с просьбой об аресте Кузьминова и Малакшиновой.
Комментарии8
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polsan 11 февраля 2018 | 12:05
Одна рука берёт взятки, другая ловит взяткодателей! :)
her 11 февраля 2018 | 12:06
Следователи проводят обыски в Минсельхозе Забайкалья после задержания экс-главы ведомства и его заместителя
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Ни хрена у Путина ничего не получится, сколько бы они не обыскивали и не арестовывали, а импотентное ВВП = 1,6% в мировой доле, будет преследовать Путина всегда. :-)
captain_ 11 февраля 2018 | 12:07
в 2017 году 13 тысяч 577 российских юридических лиц обанкротились (рост год к году составил 7,7%). В их числе 13 стратегических и градообразующих компаний.
Путин:"Надо понять где мы находимся..."
Ответ:"В *опе."
ugas 11 февраля 2018 | 12:41
captain_: Причем, в глубокой. А он все никак не поймет.
stebinmaku 11 февраля 2018 | 12:06
«ЗеКа» - Забайкальские Колхозники..
sasass 11 февраля 2018 | 12:06
Надо в Минсельхозе Краснодарского края в вотчине министра надо....
gregor 11 февраля 2018 | 12:11
Следователи проводят обыски в Минсельхозе Забайкалья после задержания экс-главы ведомства и его заместителя
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Показательная порка , после того ,как пошли разговоры про Дагестан .
Что бы не было , как бы точечно Дагестан ,дали команду кого -нибудь задержать и в другом месте ..... , и на таком же уровне по чину .
karabay 11 февраля 2018 | 13:47
Сначала этими же руками, передушили бизнес, как курей, а теперь будут защищать! Чтобы снова передушить, однако...