Следователи проводят обыски в Минсельхозе Забайкалья после задержания экс-главы ведомства и его заместителя

Следователи проводят обыски в Минсельхозе Забайкалья после задержания экс-главы ведомства Михаила Кузьминова и его заместителя. Чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий и препятствию предпринимательской деятельности.

Следователи обыскивают кабинеты экс-министра Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиновой, бухгалтерию и другие помещения. Они хотят приобщить к уголовному делу некоторые документы. По данным следствия, в прошлом году из-за засухи несколько сельхозпроизводителей должны были получить компенсацию причиненного ущерба. Однако чиновники забайкальского Минсельхоза потребовали выполнить несколько условий для получения субсидий. В том числе досрочно погасить займы из выделенных государством средств, сообщали в МВД. Общий ущерб следствие оценило более чем в 10,5 млн рублей. Напомним, теперь уже экс-глава Минсельхоза Забайкалья Михаил Кузьминов и его зам Ирина Малакшинова были задержаны в субботу. При этом, как пишет ТАСС, бывшего министра хотели доставить в полицию в понедельник, но в органах выяснили, что он хочет покинуть Читу. В тот же день в пресс-службе губернатора Забайкалья сообщили, что Кузьминов покинул свой пост по состоянию здоровья. Такое заявление он написал в пятницу.

Как ожидается, завтра следователи обратятся в суд с просьбой об аресте Кузьминова и Малакшиновой.