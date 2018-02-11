Ряд московских улиц сегодня будут перекрыты из-за зимнего велопарада
В столичном управлении МВД предупредили, что нельзя будет проехать по Варварке, Москворецкой улице, Китайгородскому проезду, а также по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным. Движение будет перекрыто с 12 до двух часов дня.
Комментарии3
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pa6o4uu 11 февраля 2018 | 11:39
из-за зимнего велопарада
больные всей головой.
pa6o4uu 11 февраля 2018 | 11:42
pa6o4uu: летнюю лыжню россии хочу увидеть.
vasyakirin 11 февраля 2018 | 11:47
pa6o4uu: Ни ига не понимаю, почему велопарад без согласования с населением проводят?