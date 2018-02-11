Ряд московских улиц сегодня будут перекрыты из-за зимнего велопарада

В столичном управлении МВД предупредили, что нельзя будет проехать по Варварке, Москворецкой улице, Китайгородскому проезду, а также по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным. Движение будет перекрыто с 12 до двух часов дня.