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11:01, 11 февраля 2018

За первую неделю февраля после авиаударов в Сирии погибли или были ранены свыше одной тысячи мирных жителей

Такую статистику привели в канцелярии генсека ООН, где говорят, что конфликт вошел в одну из самых кровопролитных стадий.

Почти 300 погибших и более 800 раненых мирных жителей за последние несколько дней – это один из самых жестоких периодов войны в Сирии, длящейся уже 7 лет. Так считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В отчете на сайте организации говорится, что большая часть жертв была убита при налетах военной авиации президента страны Башара Асада и его союзников. При этом Гутерриш сказал, что все стороны несут ответственность, и призвал к немедленному урегулированию конфликта. Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд аль-Хусейн был более жестким в оценках, назвав все происходящее в Сирии «эпическим провалом мировой дипломатии». По его мнению, последние события «буквально кричат» о необходимости расследования ситуации Международным уголовным судом в Гааге. В пример он привел авиаудары по как минимум девяти медучреждениям, находящимся в зоне деэскалации. Ее аль-Хусейн сравнил с «безопасными районами» в Боснии, где, по словам комиссара, обеспечивали все, кроме безопасности.

По оценкам ООН на 2017 год, в результате конфликта в Сирии погибли от 300 до 500 тысяч мирных жителей.

Комментарии

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skolzki 11 февраля 2018 | 11:41

Короче , укролиброда и местная хомская общественность , НИКОГДА РОССИЯ НЕ ПОКИНЕТ БАЗЫ В СИРИИ , вы хоть двадцать Ленок Васильевых сюда подключите , Кстати , скоро БАЗА НА КУБЕ ОТКРЫВАЕТСЯ РОССИЙСКАЯ и в этот раз я думаю на ней уже ЦИРКОНЫ размещены будут)))))))))))))

polsan 11 февраля 2018 | 12:08

skolzki: а тебе то что с того, несчастный троль?! )) Так и будешь лизать всего за 11,80 хозяйские сапоги, пока хозяева твои виллы в Майами покупают! )) Иди лизни ещё разок! )))

nikitin43 11 февраля 2018 | 11:53

русский мир пришёл и в сирию , пример где он развИтой - с . корея.

nns33 11 февраля 2018 | 12:07

Можно согласиться с мнением ,что это провал мировой дипломатии. Семь лет войны ,конца не видно и чудовищные последствия: гибель мирных людей,детей,страх и ужас в душах.Политики регулярно собираются,обсуждают,но результат никакой.

polsan 11 февраля 2018 | 12:17

nns33: политики ещё за это получают деньги и хорошо живут

nns33 11 февраля 2018 | 12:40

polsan: Конечно! Это же их работа : обсуждать,осуждать,возмущаться,рекомендовать,выражать обеспокоенность.....

skolzki 11 февраля 2018 | 12:22

nns33: Пока Евразийцы не поймет , что весь континент -это НАШ ДОМ и МЫ В НЕМ ХОЗЯЕВА ,проживающие на нем , а не пришлый американец , который на своем континенте сцыт где либо развязать локальные врйны а на чужом творит все что угодно , то этот провал будет продолжаться год за годом , Когда с Евразийского континента изгонят США , тогда и мир тут наступит !!!

polsan 11 февраля 2018 | 12:32

skolzki: скорее ты сдохнешь с голоду, болезный тролль! )) Мозгов своих то нет! ))) Сколько тебе ещё лизать то надо сегодня грязный сапог хозяйский, чтобы на 11,80 наработать и купить боярышника?! ) )

shtirlitz77 11 февраля 2018 | 13:04

nns33: "...это провал мировой дипломатии."

Нина, здравствуйте!
По-моему, вся мировая дипломатия - блеф.
Все эти дипломаты в уме держат не интересы страны, которую они якобы защищают.
А интересы каждый своей страны.

snikkersnepper 11 февраля 2018 | 13:25

"...По оценкам ООН на 2017 год, в результате конфликта в Сирии погибли от 300 до 500 тысяч мирных жителей..."

Само построение фразы и характер цифр (разница почти в два раза) наглядно показывает, насколько можно верить любым (вообще ЛЮБЫМ) цифрам из Сирии. Наяривающим на "сотни убитых вагнеровцев" на заметку.

Кстати, эта фраза целиком - очередное вранье. От 300 до 500 тысяч - это оценка ОБЩИХ потерь. Две трети из них - это сирийская армия и противостоящие ей группировки.

Продолжайте врать дальше.

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