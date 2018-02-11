За первую неделю февраля после авиаударов в Сирии погибли или были ранены свыше одной тысячи мирных жителей

Такую статистику привели в канцелярии генсека ООН, где говорят, что конфликт вошел в одну из самых кровопролитных стадий.

Почти 300 погибших и более 800 раненых мирных жителей за последние несколько дней – это один из самых жестоких периодов войны в Сирии, длящейся уже 7 лет. Так считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В отчете на сайте организации говорится, что большая часть жертв была убита при налетах военной авиации президента страны Башара Асада и его союзников. При этом Гутерриш сказал, что все стороны несут ответственность, и призвал к немедленному урегулированию конфликта. Верховный комиссар ООН по правам человека Зайд аль-Хусейн был более жестким в оценках, назвав все происходящее в Сирии «эпическим провалом мировой дипломатии». По его мнению, последние события «буквально кричат» о необходимости расследования ситуации Международным уголовным судом в Гааге. В пример он привел авиаудары по как минимум девяти медучреждениям, находящимся в зоне деэскалации. Ее аль-Хусейн сравнил с «безопасными районами» в Боснии, где, по словам комиссара, обеспечивали все, кроме безопасности.

По оценкам ООН на 2017 год, в результате конфликта в Сирии погибли от 300 до 500 тысяч мирных жителей.