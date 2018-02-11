Михаил Саакашвили опасается, что власти Украины хотят депортировать его в Польшу

В интервью телеканалу «Рустави-2» экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области утверждал, что необходимый пакет документов миграционная служба Украины уже подписала. Несмотря на это, он намерен продолжить борьбу за смену власти в стране. Саакашвили утверждает, что украинский спецназ пытался задержать его в Киеве, однако это не удалось. Власти Украины подозревают его в планах организовать переворот и связях с окружением бывшего президента Виктора Януковича. С конца января Саакашвили находится под частичным домашним арестом – ему не разрешается покидать квартиру с 10 вечера до 7 утра.