Михаил Саакашвили опасается, что власти Украины хотят депортировать его в Польшу
В интервью телеканалу «Рустави-2» экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области утверждал, что необходимый пакет документов миграционная служба Украины уже подписала. Несмотря на это, он намерен продолжить борьбу за смену власти в стране. Саакашвили утверждает, что украинский спецназ пытался задержать его в Киеве, однако это не удалось. Власти Украины подозревают его в планах организовать переворот и связях с окружением бывшего президента Виктора Януковича. С конца января Саакашвили находится под частичным домашним арестом – ему не разрешается покидать квартиру с 10 вечера до 7 утра.
Комментарии8
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daos15 11 февраля 2018 | 10:51
Прикольный Мишико, что сказать)))
vor_mbh_xa_xa 11 февраля 2018 | 11:01
Не. На украине без него будет скучно.
Такие дебилы, как он и ему подобные - ДОЛЖНЫ составлять правящий бандитско-бандеровский класс на украине. Отпрыски мрази шухевича его не отпустят!
skolzki 11 февраля 2018 | 11:29
vor_mbh_xa_xa: Самарский районный суд Днепропетровска постановил поместить на принудительное лечение в областную психиатрическую больницу мужчину, пытавшегося уйти из жизни из-за того, что слышит голос Путина. Об этом сообщает украинское издание «Таймер».
Как рассказали врачи, украинец жаловался, что слышит голос российского президента, который настойчиво требует «принять Конституцию». В результате мужчине расхотелось жить.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Евгенкисель тв ,чё творит с ящурами ))))))))))))))))))))
master_analitik 11 февраля 2018 | 11:10
Михаил Саакашвили опасается, что власти Украины хотят депортировать его в Польшу
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Вне всякого сомнения власти Украины обменяют Мишико на кружевные трусики и ЕС.
ramen 11 февраля 2018 | 11:23
Ну так в цивилизованную же страну хотят депортировать, а не в Рашу...
protiv777 11 февраля 2018 | 11:46
Клоунада продолжается в стране хохлобесов. Это конечно прикольно митинговать, катапульты строить, покрышки жечь ....... кастрюля, может поработать попробуете для разнообразия?
vyk_usguy 11 февраля 2018 | 11:55
Злые клоуны в украинском цирке-фашизО взялись за дубинки. а публика собравшаяся на это бесплатное шоу только громче визжит от восторга. Балаган продлится еще не год и не два, надо бы запастись попкорном!
kochar 11 февраля 2018 | 12:08
Михаил Саакашвили опасается, что власти Украины хотят депортировать его в Польшу, а оттуда по миру.