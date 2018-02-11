После первого дня Олимпийских игр спортсмены из России занимают шестое место в общем зачете
В активе россиян бронзовая медаль, завоеванная шорт-трекистом Семеном Елистратовым. На первом месте располагается Германия, у которой две награды высшего достоинства. На втором — Голландия (одно золото, два серебра и одна бронза), на третьем — Швеция (одно золото). Страна-хозяйка Игр Южная Корея после первого дня расположилась на четвертом месте. В активе южнокорейцев золото в шорт-треке.
Комментарии1
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harry_r 11 февраля 2018 | 01:35
Опять это патриотический бред про "общий зачёт"!
Нет и никогда не было на ОИ никаких "общих зачётов.
А если бы и были, России на этих ОИ вообще не выступает!