После первого дня Олимпийских игр спортсмены из России занимают шестое место в общем зачете

В активе россиян бронзовая медаль, завоеванная шорт-трекистом Семеном Елистратовым. На первом месте располагается Германия, у которой две награды высшего достоинства. На втором — Голландия (одно золото, два серебра и одна бронза), на третьем — Швеция (одно золото). Страна-хозяйка Игр Южная Корея после первого дня расположилась на четвертом месте. В активе южнокорейцев золото в шорт-треке.