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01:08, 11 февраля 2018

После первого дня Олимпийских игр спортсмены из России занимают шестое место в общем зачете

В активе россиян бронзовая медаль, завоеванная шорт-трекистом Семеном Елистратовым. На первом месте располагается Германия, у которой две награды высшего достоинства. На втором — Голландия (одно золото, два серебра и одна бронза), на третьем — Швеция (одно золото). Страна-хозяйка Игр Южная Корея после первого дня расположилась на четвертом месте. В активе южнокорейцев золото в шорт-треке.

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harry_r 11 февраля 2018 | 01:35

Опять это патриотический бред про "общий зачёт"!

Нет и никогда не было на ОИ никаких "общих зачётов.
А если бы и были, России на этих ОИ вообще не выступает!

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