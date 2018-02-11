В Берлине на 49-м году жизни скончался исландский композитор и музыкальный продюсер Йохан Йоханнссон

Сообщение об этом опубликовано в его фейсбуке. Информации о причинах смерти пока нет. Тело музыканта было найдено в его квартире. Йоханнссон известен как автор музыки к таким кинофильмам, как «Убийца», «Прибытие» и «Пленницы». За музыку к «Вселенной Стивена Хокинга» он получил «Золотой глобус» и номинировался на «Оскар», «Грэмми» и премию BAFTA. Он выпустил девять сольных альбомов, более 10 саундтреков, писал музыку для театра и телевидения.