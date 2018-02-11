Михаил Саакашвили утверждает, что украинские власти решили депортировать его в Польшу

Об этом экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» сказал в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2. По его словам, иммиграционная служба Украины уже подписала пакет соответствующих документов. Он добавил, что собирается продолжить борьбу за смену власти. «Я буду там, где будет победа», — сказал Саакашвили, говоря о будущих планах, отметив, что всегда будет «и украинским, и грузинским политиком». Он также выразил мнение, что пока Путина не победят, Украина и Грузия не восстановят целостность своей территории.