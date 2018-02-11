Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин обсудили ситуацию на израильско-сирийской границе
Премьер-министр Израиля сказал, что его страна «будет защищать себя от любых атак и любых попыток нарушить ее суверенитет», сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-релиз правительства страны. Отмечается, что президент России поддержал эту позицию. Он также выразил надежду, что военные обеих стран продолжат координацию своих действий.
Пресс-служба Кремля со своей стороны сообщила, что «российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе».
Комментарии5
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metvlag 11 февраля 2018 | 01:18
Все за Израиль. Россия вместе США.
Хоть что-то их объединило.
Премьер-министр Израиля сказал, что его страна «будет защищать себя от любых атак и любых попыток нарушить ее суверенитет», сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-релиз правительства страны. Отмечается, что президент России поддержал эту позицию.
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Государственный департамент США опубликовал заявление в связи с последними событиями в районе сирийско-израильской границы.
"США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на северной границе Израиля", – цитирует официального представителя Госдепа Хизер Науэрт информационное агентство Reuters.
Как отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства, США "решительно поддерживают право Израиля на защиту своего суверенитета".
ur_sus 11 февраля 2018 | 01:20
metvlag:
Израиль уничтожит все сирийские ПВО (как в 1982м) если будет ещё одна попытка атаковать израильские ВВС. Путину это было обьяснено.
konvoi 11 февраля 2018 | 01:31
ur_sus: Нуу! Путину было объяснено.. крутыши-карандаши жидостане наши. Без пиндостана вы - ноль без палочки.
skullll 11 февраля 2018 | 01:20
Вот поговорили и молодцы!
Слава Богу, что в Израиле в руководстве нет полоумных колбасных эмигрантов с хохляндии, типа ниса и майка...
Выдали этим придуркам при переезде место в дурке и вай-фай, вот они и довольны. " с Рассеей борЮтся")))
metvlag 11 февраля 2018 | 01:25
skullll: Не скули, голубок, если Россия занимает разумную позицию, то зачем с ней бороться.
дали Асаду по ушам как следует, Путин сказал, что правильно дали.
И если в следующий раз Асад за дело огребет, то Россия не против.
Такую позицию надо только поддержать.