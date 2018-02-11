Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин обсудили ситуацию на израильско-сирийской границе

Премьер-министр Израиля сказал, что его страна «будет защищать себя от любых атак и любых попыток нарушить ее суверенитет», сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-релиз правительства страны. Отмечается, что президент России поддержал эту позицию. Он также выразил надежду, что военные обеих стран продолжат координацию своих действий.

Пресс-служба Кремля со своей стороны сообщила, что «российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе».