Олег Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, из-за публикации в соцсетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров. Об этом РБК сообщил представитель миллиардера. Именно в рамках этого иска Усть-Лабинский районный суд велел закрыть доступ к расследованию Фонда борьбы с коррупцией про Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. В публикации использовались снимки из инстаграма Насти Рыбки. Еще одним ответчиком по иску является Александр Кириллов, под псевдонимом Алекс Лесли, автор тренингов по соблазнению и «наставник» Насти Рыбки.

Комментируя ситуацию, девушка написала в инстаграме, что считает иск бизнесмена «банальной ревностью». Но на всякий случай, по ее словам, она «устроила кастинг адвокатов».

Напомню, в расследовании Алексея Навального говорится, что вице-премьер отдыхал на яхте миллиардера в Норвегии в компании девушек. По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой должностному лицу.