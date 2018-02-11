Олег Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка
Олег Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, из-за публикации в соцсетях его частных снимков, информации о его частной жизни и аудиозаписей его разговоров. Об этом РБК сообщил представитель миллиардера. Именно в рамках этого иска Усть-Лабинский районный суд велел закрыть доступ к расследованию Фонда борьбы с коррупцией про Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. В публикации использовались снимки из инстаграма Насти Рыбки. Еще одним ответчиком по иску является Александр Кириллов, под псевдонимом Алекс Лесли, автор тренингов по соблазнению и «наставник» Насти Рыбки.
Комментируя ситуацию, девушка написала в инстаграме, что считает иск бизнесмена «банальной ревностью». Но на всякий случай, по ее словам, она «устроила кастинг адвокатов».
Напомню, в расследовании Алексея Навального говорится, что вице-премьер отдыхал на яхте миллиардера в Норвегии в компании девушек. По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой должностному лицу.
Комментарии5
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a_and_ts Александр Симо 11 февраля 2018 | 01:10
Чем он будет получать компенсацию морального вреда?
brandfa 11 февраля 2018 | 01:28
a_and_ts: удовольствием от издевательством над слабыми и от осознанием собственного превосходства над беззащитными ... короче говоря - тем, из-за чего регулярно бомбят Воронеж.
ed10075 11 февраля 2018 | 01:21
Судебные слушания нужно проводить на небольшом стадионе, чтобы вместить всех желающих послушать откровения ответчицы Рыбки.
salut__521 11 февраля 2018 | 01:22
Прелестно. Процесс века. Ворюга-миллиардерщик против шалавы-прошмандовки. Чего только в говняшке не увидишь...
harry_r 11 февраля 2018 | 01:39
salut__521: ed10075: brandfa: a_and_ts:
Иск пода только ради одной цели: запретить распространение информации. Эта цель уже достигнута: в порядке обеспечительной меры информация запрещена к распространению. А дальше... Может быть суд будет долго переноситься и через полтора года стороны заключат мировой соглашение.