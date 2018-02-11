Коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада, ударившему по столичному региону в прошлые выходные

Коммунальщики продолжают устранять последствия сильнейшего снегопада, который ударил по столичному региону в прошлые выходные. Несмотря на обещания справиться с сугробами в течение недели, московским властям пока так и не удалось до конца решить эту проблему.

Нынешняя зима уже перевыполнила климатическую норму по осадкам более чем в полтора раза. Снегопад, накрывший Москву в прошлые выходные, стал самым сильным за сто лет. Стихия накрыла улицы полуметровым слоем снега. В начале недели столичные власти сообщили, что, хотя на уборку улиц отводится десять дней, коммунальщики справятся гораздо быстрее. Однако такой прогноз, судя по всему, был слишком оптимистичным. К тому времени, когда снег уже должен был быть полностью убран, заммэра по вопросам благоустройства Петр Бирюков признал: очищено чуть больше половины улиц. Уборкой занимаются 75 тысяч человек и 17 тысяч единиц спецтехники. Правда, делают это они не совсем равномерно. Если центр города в целом уже приведен в порядок, то многие спальные районы до сих пор утопают в сугробах. Впрочем, за снежные заносы во дворах мэрия винит управляющие компании. И на их бездействие предлагает жителям жаловаться в префектуры.

По словам столичных властей за весь зимний период из Москвы было вывезено уже более 20 миллионов кубометров снега.

Москвичка Татьяна Григорьева специально написала на снегу слово «Навальный», чтобы коммунальщики быстрее убрали сугробы. Об этом «Эху Москвы» рассказала её соседка Варвара Грязнова.

Грязнова добавила, что другие жители района тоже захотели повторить эксперимент.

Ранее московские власти обещали очистить столицу от снега к воскресенью.