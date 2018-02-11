Олег Дерипаска подал судебный иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова
Олег Дерипаска подал судебный иск против Анастасии Вашукевич по прозвищу «Настя Рыбка», а также Александра Кириллова – он же «Алекс Лесли». Бизнесмен утверждает, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров. Как сообщил представитель миллиардера , Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. Представитель миллиардера подчеркнул, что поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального, а сам основатель ФБК не является ответчиком по иску, не смотря на то, что использовал эти данные в своем расследовании. В рамках именно этого иска Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК о предполагаемой неформальной встрече Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько на яхте миллиардера у берегов Норвегии. Таким образом, ведомство исполнило решение Усть Лабинского райсуда Краснодарского края. Об этом РБК заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Юрист ФБК Иван Жданов заявил «Эху Москвы», что решение Роскомнадзора будет обжаловано уже на следующей неделе.
В основу расследования легли материалы, выложенные в блоге Насти Рыбки. После этого и Дерипаска, и Приходько назвали изложенные Навальным сведения не соответствующими действительности. А сама Настя Рыбка стала утверждать, что ее заявление об изнасиловании на яхте было шуткой.
Отвечая на вопросы «Эху Москвы», Настя Рыбка добавила, что ни Дерипаска, ни вице-премьер Сергей Приходько не предлагали ей денег за отказ от обвинений в их адрес. Как отмечает МЕДИАЗОНА, в инстаграме Насти Рыбки в осталась только одна фотография с Олегом Дерипаской, все остальные снимки удалены. Фото с вице-премьером Сергеем Приходько также удалены.
Комментарии26
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captain_ 11 февраля 2018 | 00:06
Разобраться по-мужски (в понимании С.Э.Приходько) - это попросить приятеля подать в суд на проститутку. М - мужественность!
amarnsky 11 февраля 2018 | 00:09
captain_: А на Навального подать - кое что играет... После истории с "Тофу на тебя" - понятно, что это себе дороже... Можно и бабла лишиться а может и хуже...
captain_ 11 февраля 2018 | 00:11
Роскомнадзор запретил на территории РФии распространение материалов о двух проказниках - Дерипаске и Приходько, чтобы граждане не начитались этой гадости и тоже не захотели сношать проституток на красивых дорогих яхтах... Гггг....
nikitin43 11 февраля 2018 | 00:15
captain_: только в сараях на сталинской шинели и в его френче
patrik01 11 февраля 2018 | 00:17
Олег Дерипаска подал судебный иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова...
Если "Эхо Москвы" продолжат муссировать интимную жизнь Анастасии Вашукевич, то через девять месяцев Настя Рыбка потребует, чтобы А.Венедиктов на ней женился.
nikitin43 11 февраля 2018 | 00:22
patrik01: тебя не заставят , ты тут вместо презерватива , береги себя не порвись , ты такой один здесь .
metvlag 11 февраля 2018 | 00:48
patrik01: ПЕДЯ, а ты не хочешь потребовать, чтобы Дерипаска на тебе женился?
idshoohov 11 февраля 2018 | 01:06
amarnsky: Я так понял, что Дерибаска и Приходько всё таки проводили время с "девушками с пониженной социальной ответственностью", но не так, как написала Рыбка. И что это меняет?
Детали уже не важны. Сбили самолёт, а детали нас и не очень интересуют.
doc8_vikt 11 февраля 2018 | 00:10
Теперь за фразу;" На яхте жарили рыбку" можно попасть в тюрьму?
metvlag 11 февраля 2018 | 00:54
doc8_vikt: Советский анекдот.
- Мама, а что за рыба стюардесса?
- С ЧЕГО ТЫ ВЗЯЛ, ЧТО ЭТО РЫБА, СЫНОК?
- А папа рассказывал дяде ВАСЕ, что он вчера стюардессу жарил, прямо в полете. А потом еще и в гостинице.
nikitin43 11 февраля 2018 | 00:13
captain_: дерипас что - святой ? он ради наживы зад вовану вылизывает десяток лет . и это только видимая часть айсберга порока и падения , разврата и казнокрадства ... за один "Платон " ему гореть на покрышках дальнобоев .
meteor1908 11 февраля 2018 | 00:20
Нет, это новая форма духовности.
nikitin43 11 февраля 2018 | 00:07
опять пролёт у дерипаса - они опубликовали свои записи и фото .
sadda 11 февраля 2018 | 00:08
И все смешалось на параде - попы, чекисты, воры, бляди...
pusin_patriot 11 февраля 2018 | 00:13
У кого есть возможность связаться с Навальным?
Пусть срочно выпускает ролик сочувствия к Рыбке, мол судьба такая, ещё что-нибудь, отеческо-заботливое, возможно с предложением скинуться ей денег если её будет совсем тяжко и она об этом попросит, что-нибудь сочуственное в общем.
Боюсь завалят эту курицу под соусом психоэмоционально примерила галстук Берёзы изнутри заперевшись в ванной, с запиской. Всё равно проверять версию с подчерковедческой "экспертизой" будут те же, кто выполнит заказ или их прямые подчиненные.
Где она "расскажет" о травле после привлечения внимания и последствия ролика, давшего старт всей этой истории, прямо обвинив того кто выпустил ролик с рассказом. Это поставит жирный минус на всех прошлых и будущих расследований, позволит раскрутить историю уже по федеральным телеканалам с приставкой Н. убивает детей, разогнать волну в молодежной среде о последствиях и жертвах его повествований.
В общем пусть Алексей срочно выпускает сочувственный ролик с предложениями помощи, психологов и отеческой заботе о курице.
sproter 11 февраля 2018 | 00:16
Догадываюсь, о чем тайно беседовали Дерипаска и "Настя-рыбка". Что творили Дерипаска и "Алекс Лесли", даже думать не хочется.
bindigo 11 февраля 2018 | 00:26
Вот олигарху делать нехрен...То трахается с кем ни попадя...то потом судится...Когда ж о шальных хапковых лярдах то заботится и преумножает?...
glebbalbesov 11 февраля 2018 | 00:29
bindigo: А может только будучи "таким" и можно стать олигархом?
vpu2011 11 февраля 2018 | 00:30
Позднфк метаться. ФБР уже взяло след. Им на решения усьть-пердюйского суда насрать.
Это только начало сериала.
kisa2000 11 февраля 2018 | 01:16
vpu2011: Голливуд занял очередь к насте рыбка за подробностями, но елы-палы Роскомнадзор и тут изгадил всю малину. Бедная девушка с низкой социальной ответственностью, может дядя Вова поможет.
bratec_kot 11 февраля 2018 | 00:32
Ватсон, это похоже на комедию или новость?
-Это полный бред, Шерлок...
sborisych 11 февраля 2018 | 00:38
Ну вот ещё парочка вляпалась, неразлучным тандемом- кремлёвский и мильярдщик. Так всегда- клиент из властных, и подпорка из крупного бизнеса.. Или клиент из бизнеса, и подпорка из власти. Мы с Тамарой ходим парой.. Тонем, правда, поодиночке.. И никого это не удивляет, поскольку именно так устроена и структурирована путинская вертикалька. Причём на всех её этажах.
mit_ka 11 февраля 2018 | 00:48
кто бы мог подумать, что старая французское "шерше ля фам" работает и ставит под удар всю прогнившую власть.
amebix 11 февраля 2018 | 00:50
Дерипаска, Рыбка, Приходько, Медведев, Ельцин, Путин и тд, обычные люмпены по происхождению, вдруг урвавшие бабло и возомнившие себя дворянами. Поведение у них соответствующее. Так что ничего нового в этой истории.
timber_head 11 февраля 2018 | 01:07
"После этого и Дерипаска, и Приходько назвали изложенные Навальным сведения не соответствующими действительности."
"Жопа есть, а слова такого нет". Клоуны.
gelont 11 февраля 2018 | 01:42
Товарищ Дери паска , осталась я одна единственная, как перст, на всем белом свете. И ни от кого мне ни помощи, ни поддержки, а только вы стараетесь побольней меня обидеть. Еще ужаснее сделать жизнь мою и без того задрипанную . Навеки ваша Настя Ры .