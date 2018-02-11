Олег Дерипаска подал судебный иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова...

Олег Дерипаска подал судебный иск против Анастасии Вашукевич по прозвищу «Настя Рыбка», а также Александра Кириллова – он же «Алекс Лесли». Бизнесмен утверждает, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров. Как сообщил представитель миллиардера , Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. Представитель миллиардера подчеркнул, что поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального, а сам основатель ФБК не является ответчиком по иску, не смотря на то, что использовал эти данные в своем расследовании. В рамках именно этого иска Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК о предполагаемой неформальной встрече Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько на яхте миллиардера у берегов Норвегии. Таким образом, ведомство исполнило решение Усть Лабинского райсуда Краснодарского края. Об этом РБК заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Юрист ФБК Иван Жданов заявил «Эху Москвы», что решение Роскомнадзора будет обжаловано уже на следующей неделе.

В основу расследования легли материалы, выложенные в блоге Насти Рыбки. После этого и Дерипаска, и Приходько назвали изложенные Навальным сведения не соответствующими действительности. А сама Настя Рыбка стала утверждать, что ее заявление об изнасиловании на яхте было шуткой.

Отвечая на вопросы «Эху Москвы», Настя Рыбка добавила, что ни Дерипаска, ни вице-премьер Сергей Приходько не предлагали ей денег за отказ от обвинений в их адрес. Как отмечает МЕДИАЗОНА, в инстаграме Насти Рыбки в осталась только одна фотография с Олегом Дерипаской, все остальные снимки удалены. Фото с вице-премьером Сергеем Приходько также удалены.