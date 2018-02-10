Жилая баржа «Луиза Катерина», оборудованная знаменитым архитектором Ле Корбюзье, затонула в Сене

Как сообщает Франс Пресс, баржа фигурировала в списке исторических памятников французской столицы. На судне с 2014 года велись работы по созданию там музея. После последнего паводка на Сене 70-метровая баржа сместилась с места стоянки и оказалась над затопленной набережной. После снижения уровня воды баржа оказалась на суше. Затем ее отбуксировали к воде. Но, оказавшись на плаву, она через 15 минут затонула. Возможно, при перемещении был поврежден корпус баржи, сделанный из армированного цемента более ста лет назад.