Жилая баржа «Луиза Катерина», оборудованная знаменитым архитектором Ле Корбюзье, затонула в Сене
Как сообщает Франс Пресс, баржа фигурировала в списке исторических памятников французской столицы. На судне с 2014 года велись работы по созданию там музея. После последнего паводка на Сене 70-метровая баржа сместилась с места стоянки и оказалась над затопленной набережной. После снижения уровня воды баржа оказалась на суше. Затем ее отбуксировали к воде. Но, оказавшись на плаву, она через 15 минут затонула. Возможно, при перемещении был поврежден корпус баржи, сделанный из армированного цемента более ста лет назад.
Комментарии7
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omichka 11 февраля 2018 | 00:02
утопили, леворукие
fresh_breeze 11 февраля 2018 | 00:04
Боевые пловцы Путина, больше некому сотворить такое.
mordvinyka_zabiyka 11 февраля 2018 | 00:23
fresh_breeze: рыбка могла по заданию дерипаски((
sproter 11 февраля 2018 | 00:22
Проверка корпуса судна на водотечность при аварийной ситуации - о таком и не слышали. Ведь это памятник, а не судно.
makhnaehe 11 февраля 2018 | 00:38
sproter: Видимо в том и проблема. Отвечали за неё музейные сотрудники, а не морские специалисты.
makhnaehe 11 февраля 2018 | 00:36
Бетонная баржа, это интересно. Нужно почитать про судостроение того времени.
diadiadisya 11 февраля 2018 | 01:37
почти все, что делал Ле Корбюзье - отвратительно.
и баржу из цемента - мне не жалко.