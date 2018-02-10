В Берлине на 49-м году жизни скончался исландский композитор и музыкальный продюсер Йохан Йоханнссон

Тело музыканта обнаружили накануне в его берлинской квартире. Причина смерти пока неизвестна, ее обстоятельства устанавливают власти германской столицы. Йоханнссон получил известность как автор музыки к таким кинофильмам, как «Убийца», «Прибытие» и «Пленницы». В 2014 году он получил «Золотой глобус» за музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга».