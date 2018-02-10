В Берлине на 49-м году жизни скончался исландский композитор и музыкальный продюсер Йохан Йоханнссон
Тело музыканта обнаружили накануне в его берлинской квартире. Причина смерти пока неизвестна, ее обстоятельства устанавливают власти германской столицы. Йоханнссон получил известность как автор музыки к таким кинофильмам, как «Убийца», «Прибытие» и «Пленницы». В 2014 году он получил «Золотой глобус» за музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга».
Комментарии2
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s_talker002 10 февраля 2018 | 23:49
/Йохан Йоханнссон.../
Истинный ариец, в непорочных связях замечен не был, гражданин Исландии, а может еще чей то гражданин.
Европа, сообщество парадоксов.
vyk_usguy 11 февраля 2018 | 00:51
Умер от передозы, твут и гадать нечего