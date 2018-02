Россиянин получил 100 тысяч долларов от АНБ США, пообещав передать секретные коды и компромат на Трампа

Россиянин получил 100 тысяч долларов от Агентства национальной безопасности США, пообещав передать секретные коды и компромат на Трампа. Информацию источник, однако, так и не предоставил.

Переговоры АНБ с неназванным россиянином велись в течение нескольких месяцев, но в итоге агентство осталось ни с чем. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США и Европы.

Мужчина пообещал вернуть АНБ кибероружие, похищенное при кибератаке на спецслужбу. Также он предложил передать спецагентам материал, компрометирующий президента Дональда Трампа. Сотрудники АНБ заявили, что им такие сведения не нужны, после чего россиянин сообщил, что располагает информацией о связях Трампа с Россией. За свои услуги он запросил 1 миллион долларов.

Первая часть этой суммы – 100 тысяч долларов – была передана мужчине в сентябре в одном из отелей Берлина. Однако вместо украденных кодов россиянин предложил «непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе». Контакты между ним и АНБ продолжались еще некоторое время, но в итоге прервались.

По данным The New York Times, АНБ решила отказаться от сотрудничества с мужчиной из опасений, что эта операция могла быть изначально спланирована российскими спецслужбами.