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23:02, 10 февраля 2018

Россиянин получил 100 тысяч долларов от АНБ США, пообещав передать секретные коды и компромат на Трампа

Россиянин получил 100 тысяч долларов от Агентства национальной безопасности США, пообещав передать секретные коды и компромат на Трампа. Информацию источник, однако, так и не предоставил.

Переговоры АНБ с неназванным россиянином велись в течение нескольких месяцев, но в итоге агентство осталось ни с чем. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США и Европы.
Мужчина пообещал вернуть АНБ кибероружие, похищенное при кибератаке на спецслужбу. Также он предложил передать спецагентам материал, компрометирующий президента Дональда Трампа. Сотрудники АНБ заявили, что им такие сведения не нужны, после чего россиянин сообщил, что располагает информацией о связях Трампа с Россией. За свои услуги он запросил 1 миллион долларов.
Первая часть этой суммы – 100 тысяч долларов – была передана мужчине в сентябре в одном из отелей Берлина. Однако вместо украденных кодов россиянин предложил «непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Трампе». Контакты между ним и АНБ продолжались еще некоторое время, но в итоге прервались.
По данным The New York Times, АНБ решила отказаться от сотрудничества с мужчиной из опасений, что эта операция могла быть изначально спланирована российскими спецслужбами.

Комментарии

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skolzki 10 февраля 2018 | 23:08

Хомы , цру представляете развели , хомы , а хомы а хозяева ваши не могут потом злость на вас сорвать , хомы я за вас волнуюсь ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

metvlag 10 февраля 2018 | 23:19

skolzki: Есть мАААленькая деталь, о которой не сооьщает Эхо.
------------------------------
АНБ было необходимо точно инвентаризировать украденное программное обеспечение, и оно было готово заплатить крупное вознаграждение человеку, который утверждал, что способен помочь в этом.
====================
То есть программное обеспеченние уже было у АНБ.
Его нужно было только инвентаризировать.

Помимо компьютерных программ, россиянин предложил Центральному разведывательному управлению компрометирующие материалы на Дональда Трампа и его помощников, якобы изобличающие их связи с Россией. Речь, в частности, шла о якобы существующей видеозаписи 2013 года с участием Трампа, развлекающегося в Москве с проститутками. Американцы, согласно The New York Times, от этого “подарка“ отказались, но те материалы, которые передал им россиянин, оказались не софтвером, а именно "компроматом", касавшимся Трампа и его людей, выписок по их банковским счетам и, предположительно, сопроводительных российских разведданных.

По оценке экспертов, эти материалы, предположительно, были сфабрикованы.

То есть АНБ провести не удалось.

vilingrad 10 февраля 2018 | 23:25

metvlag: кибероружие, похищенное при кибератаке на спецслужбу"
Бездарненько. При отсутствии нормального сценария ни великий режиссер, ни хорошие актеры фильм не вытянут.

seryj_wolk 10 февраля 2018 | 23:33

vilingrad: Сказку венского леса я услышал в кино. Это было недавно, это было давно!©

sanisan 11 февраля 2018 | 01:12

Нет, там всё по-честному было, просто пожадничали америкосы, денег пожалели.

anatolr 11 февраля 2018 | 00:09

skolzki: Мерзкий, пока ты льешь грязь, спортсменки из России проср_ли биатлон: 18 место и 30 место, наверное без мельдония не бежится и не стреляется. Правда смешно?

Если собрать весь фейковый "компромат" на Трампа, то по объему получится Большая Советская Энциклопедия. Только на основе Энциклопедии можно было написать кандидатскую диссертацию, а "компромат" можно только подарить Вошьдю, для использования в столь любимых им сорт_рах.
Правда смешно?

Будешь заныривать назад в сорт_р, смотри не поскользнись! :-)))

Anatoлий

mikhail_spb_ 10 февраля 2018 | 23:09


Видимо, лубянские жулики вновь развели американцев?

neon001 11 февраля 2018 | 00:09

mikhail_spb_: осталось подсчитать, насколько лубянские жулики развели русский мир за 18 лет))

sagen 11 февраля 2018 | 00:23

mikhail_spb_: А вдруг передал? Чего вы решили, что он обманул?

darkshadownet_ 10 февраля 2018 | 23:09

"Спецслужбы" везде одинаковы.... Запретить их всех нафиг)

sisyanfashist 10 февраля 2018 | 23:11

ЛОШАРЫ!))))))

kaplan911 10 февраля 2018 | 23:20

Надоели эти фейковые новости о тупости США, рассчитанные на местный интеллект.
Давайте про наши бараны.
1. Президент РФ Путин В.В.
Первая жена после развода приняла гражданство и живет во Франции.
Владеет тремя историческими замками времён Людовика-16.
Дочка Мария замужем за голландским бизнесменом Фаассеном, проживает в Амстердаме и является самым крупным инвестором в экономику Голландии.
Дочка Катя, сожительствует с гражданином Южной Кореи Ена Чжон-Гу в Лондоне, владеет судоходной
трансатлантической компанией.
2. Премьер министр РФ Медведев Д.А.
Сын Илья живет в США, гражданин США.
Владеет сетью супермаркетов и АЗС.
3. Министр иностранных дел РФ Лавров С.В.
Дочка Екатерина проживает в США, оформляет гражданство.
4. Пресс секретарь Песков Д.С.
Жена(официальная) - гражданка США.
Дочь гражданка Франции.
Сын гражданин Великобритании.
5. Вице-спикер Госдумы РФ Железняк.
Дочь Екатерина - в Швейцарии.
Дочь Анастасия - в Лондоне.
Дочь Лиза - в Лондоне.
6. Вице-спикер Госдумы А.Жуков.
Сын Петя не просто живет в Лондоне, но и сидит в английской тюряге, за кражу....
.....итд....итп.

За кого будут голосовать 18 марта 2018 года россияне ??!!

dedctolet 11 февраля 2018 | 00:12

kaplan911: как всегда,за баранов

litovec55 11 февраля 2018 | 01:13

kaplan911: За кого будут голосовать
За тебя!

naina_stavrulevna 10 февраля 2018 | 23:34

Ну вообще-то в АНБ нет полевых агентов. Тем более за границей. Это пререготива ЦРУ, военной разведки, и еще массы всякого. Но не ФБР или АНБ. Они конечно могут быть, но поскольку по закону нет, факт их существования это большой скандал которого что-то не видно.

pnh__ptn 10 февраля 2018 | 23:40



Мужчина пообещал вернуть АНБ кибероружие, похищенное при кибератаке на спецслужбу.

Кто это тут развлекается на работе? ))


(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

tks 11 февраля 2018 | 00:02

Дебилоид путлеровский решил видимо, выслужиться.

makhnaehe 11 февраля 2018 | 00:31

Как последних лохов развели АНБ.

vyk_usguy 11 февраля 2018 | 00:54

Каналья воспользовалась ситуацией чтобы сделать быстрые деньги. Жуликов в России хоть пруд пруди, и некоторые из них очень талантливые

isnowanaarene 11 февраля 2018 | 01:22

/кибероружие, похищенное при кибератаке/
Что за бред?

diadiadisya 11 февраля 2018 | 01:43

возьмите меня !
я тоже хочу $100тыр за поездку в Берлин.!
я на кого угодно компромат напишу - только хавайте ))

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