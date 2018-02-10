Премьер-министр Израиля Нетаньяху обсудил сегодня по телефону с Путиным обострение обстановки в Сирии
По словам израильского премьера, еврейское государство в праве и обязано защищаться от атак с территории Сирии. Оба лидера договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание впредь конфликтных ситуаций. Сегодня израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, запущенный из Сирии. В ответ самолеты армии Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили пункт контроля за беспилотниками. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет. Пилоты катапультировались. Один из них тяжело ранен, второй получил легкие травмы.
Комментарии83
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doorin 10 февраля 2018 | 23:03
Представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил,
что Пентагон поддерживал и всегда будет
поддерживать любые удары евреев по режиму Асада,
включая военную поддержку сил коалиции возглавляемую
USA.
Чем больше евреи убьют сирийцев, иранцев и русских,
тем лучше.
А русские трусливые сволочи пусть срепят гнилыми зубами
от злобы и полной импотенции.
\The Guardian\
doorin 10 февраля 2018 | 23:09
Как сообщал израильский генерал Томер Бар, вертолет ВВС
Израиля перехватил иранский беспилотник в 250км
восточнее Голанских высот. Целью иранского беспилотника
было нанесение массированных ракетных ударов
по изральским правительственным учреждениям ,
Кнессету, по резиденции Нетаньяху и многим другим
инфраструктурным объектам ЦАХАЛ.
В конечном счете этот беспилотник должен был
полностью уничтожить наше израильское государство.
Поэтому мы, евреи, разбомбили всю ПВО Сирии.
\Haaretz.Израиль\
ocmamok 10 февраля 2018 | 23:11
Если Путин авианосец свой туда ещё раз зашлёт, все будут пятый угол искать от страха. Говорят, на нём уже на пол-дороги дров запасено. Вот дровосеки поднатужатся и трепещите пиндосы и прочие пердоганы.
doorin 10 февраля 2018 | 23:13
Западная коалиция во главе с USA несколько
часов назад атаковала все имеющиеся
в Сирии средства ПВО, как ответ за сбитый
самолет сделанный в USA.
Это сделано, как заявил командующий западной
коалицией в Сирии британский генерал-майор
Феликс Гидни , для того чтобы навсегда отбить
охоту сирийцев сбивать атакующие сирийцев
еврейские самолеты в небе над Сирией.
\The Times\
patrik01 10 февраля 2018 | 23:17
По словам израильского премьера, еврейское государство в праве и обязано защищаться от атак с территории Сирии...
А сирийское государство имеет право и обязано защищаться от атак с территории Израиля? Или евреи избранные Богом и поэтому согласно Торы им можно больше, чем сраным арабам?
sinoptik2016 10 февраля 2018 | 23:22
patrik01: Имеет право и обязано, только вот кишка тонка. Это ведь не по телевизору лапшу про победы вешать.
ur_sus 10 февраля 2018 | 23:32
sinoptik2016:
Насчёт "кишки" ты не горячись. Следующим этапом для израильских ВВС может стать методичное и тотальное подавление сирийских ПВО. Вот тогда про "кишку" и поговорим
sinoptik2016 10 февраля 2018 | 23:35
ur_sus: я ответил падлику на его негодование, а в дальнейшем будем делать посмотреть.
s_talker002 10 февраля 2018 | 23:55
ur_sus:
\Следующим этапом для израильских ВВС может стать методичное и тотальное подавление сирийских ПВО.../
Вы на что намекаете? Типа евреи против нас попрут,? так там же половина наших.
А они доподлинно знают чем дело закончиться.
sinoptik2016 11 февраля 2018 | 00:07
s_talker002: конечно знают, поэтому и попрут, если надо будет. в гробу они видали таких самоуверенных ещё в 1967 году, да и после ни раз.
snips 11 февраля 2018 | 00:21
s_talker002: знают и ты бы знал если б читал немного , шестидневная война говорит что совдеповское г.. не способно в войну с серьезным противником , рашка владеет армией с советской техникой все это бла бла про нетаналогов и уникальность не работает
nic55 11 февраля 2018 | 00:55
s_talker002:
Как в Ливане, в 82-ом?
kondrakr 11 февраля 2018 | 01:17
s_talker002: "А они доподлинно знают чем дело закончиться." Вот это их и прельщяет.
grigol331 11 февраля 2018 | 00:39
ur_sus:
Очевидно, sinoptik2016 подразумевал Сирию.
ihtiostega 10 февраля 2018 | 23:23
patrik01: Не заморачивайся,иди вот лучше выпей
metvlag 10 февраля 2018 | 23:34
patrik01: Пока израильтяне разнесли на территории Сирии 12 объектов, в том числе 3 ракетных дивизиона ПВО, аэродрома в центре Сирии и 4 иранских объекта с беспилотниками и прочим.
ОШСС заявляет, что ЦАХАЛ уничтожил беспилотные самолеты, которые располагались
на военной авиабазе Тийяс (Т-4), расположенная западнее Пальмиры в провинции Хомс, считается крупнейшей в Сирии. Там же базируются сирийские военные самолеты МиГ-25, Су-24 и Су-22, российского производства.
Вместе с тем, как отмечает РИА Новости, по словам Томера Бара, столь мощные удары как те, что были нанесены по зенитно-ракетным батареям сирийцев сегодня, израильские летчики в последний раз наносили в 1982 году в ходе кампании, проводившейся в Ливане против палестинских вооруженных группировок.
"Это крупнейшая атака на сирийскую систему противовоздушной обороны со времен операции "Мир Галилее". Развернутое наступление в сложных условиях", - заявил Бар.
Он также подтвердил, что ракета, выпущенная в сторону израильского самолета, была сирийской. Тем не менее, пока не ясно, попала ли она в F-16. По словам Бара, пилоты не сообщили, что были сбиты, но известно, что они действовали в соответствии с инструкцией, приказывающей катапультироваться.
Канцелярия главы правительства Израиля передает, что Нетаниягу договорился с Путиным о продолжении координации действий израильских и российских военных в Сирии.
Т
gostrax 11 февраля 2018 | 00:31
patrik01: Ну наконец то ты понял!
raffal 11 февраля 2018 | 01:00
patrik01: сраным арабам
_________________________
"Беня говорил мало. Но Беня говорил смачно..."©
kondrakr 11 февраля 2018 | 01:14
patrik01: Им кто-то мешает защищаться? По-моему, все только "за", поскольку это позволяет лучше определить цели дальнейших ударов.
Непонятно только, почему Россия, имея в Сирии преимущество, не пытается защитить своих союзников, как это делают американцы?
viteck 10 февраля 2018 | 23:57
doorin: " Целью иранского беспилотника
было нанесение массированных ракетных ударов
по изральским правительственным учреждениям"
-----------------------------------
Даладна. А че уж так мелко. Пишите, что беспилотник хотел уничтожить всю земную цивилизацию и послать сигнал в космос инопланетным захватчикам...☺
vilingrad 10 февраля 2018 | 23:14
doorin: пресс-секретарь президента РФ заявил, что Путин согласился встретиться с Настей Рыбкой, известной охотницей на миллиардеров. Чем президент хуже, задал журналистам вопрос Песков. Он миллиардер, и гражданам не стоит беспокоиться- встреча обязательно произойдет в кондоме.
/Ведомости/
nikitin43 11 февраля 2018 | 00:04
vilingrad: путен его не снимает \
mayk19 10 февраля 2018 | 23:25
doorin: ?..что Пентагон поддерживал и будет поддерживать ,любые удары евреев по режиму Асада..
В ответ на это заявления , все , вреи путина в составе :Евгений Пригожин,братья Ротенберги и Роман Абрамович поблагодарили Трампа за оказанное доверие и заверили что и дальше будут колотить Асада и его режим ,даже если он у него , будет постельным...
Мы будем его лупить даже лежачего, заверил Дональда Роман Абрамович-эта тупая каланча не в состоянии передать обещаные нефте газо месторождения Жене(пригожину)-и он и его парни из ЧВК Вагнера-несут и убытки и потери-добавили хором все три Ротенберга...
grigol331 11 февраля 2018 | 00:44
mayk19:
Супер!
gosan 11 февраля 2018 | 01:08
doorin: Это еще что за чучело?
mikhail_spb_ 10 февраля 2018 | 23:07
Видимо, Нетаньяху уточнил у нацлидера, сколько российских наёмников погибнет, если Израиль уничтожит всю ПВО Сирии?
ur_sus 10 февраля 2018 | 23:14
mikhail_spb_:
Израиль в щекотливой ситуации: присутствие российского контингента вблизи сирийских и иранских баз серьёзно связывает руки израильским ВВС. с другой стороны, иранцы пытаются гадить Израилю из под носа российских сил. Москве стоит серьёзно подумать не придётся ли расплатиться за тех, "кого приручили", если Израиль перестанет работать через чур "умным" оружием
svetoch 11 февраля 2018 | 00:05
ur_sus: Любопытно, как долго будет продолжаться телевизионный спектакль у В.Р.Соловьёва под названием "русский с евреем - братья навек!" в то время, как израильская военная машина будет методично уничтожать государственность Сирии, главного союзника-подопечного Москвы...
grigol331 11 февраля 2018 | 00:47
svetoch: главного союзника
______
И, пожалуй, единственного.
metvlag 11 февраля 2018 | 01:12
svetoch: Долго, очень долго, потому что России приходится изображать хорошую мину при плохой игре. делать то нечего, с Израилем связаться себе дороже будет. И Израиль не заинтересован в прямом столкновении с Россией.
ur_sus 11 февраля 2018 | 01:18
svetoch:
//под названием "русский с евреем - братья навек!" //
если иметь ввиду соловья-пупкина, то может они и братья до увольнения соловья или до ухода пупкина. У Израиля же с Россией есть временами совпадающие интересы, не более. Израиль вовсе не заинтересован в столкновении с Россией, равно как и России не нужен конфликт с Израилем. В прошлых арабо-израильских войнах счёт "Россия-Израиль" всегда был в пользу "маленькой страны". Уверен, что Биби разрулит ситуацию и "вашему" придётся иранских союзничков приструнить. Силы в этом регионе не в пользу России, если дойдёт до серьёзного конфликта, то Сирии -России-Ирану против Израиль-США и недели не выстоять.
mikr76 10 февраля 2018 | 23:44
mikhail_spb_: один,который кошка драная,уже заткнуля.теперь твоя очередь.
snips 11 февраля 2018 | 00:25
mikr76: чувак с номером 76 угрожает баном хех не перевелись дураки в рацее
vilingrad 10 февраля 2018 | 23:08
Все хорошо, прекрасная маркиза...
За исключеньем пустяка!
skullll 10 февраля 2018 | 23:14
Носатые, ну чё там? Очередная чёрная метка Путину? 430-я за последний год.
len56 10 февраля 2018 | 23:22
skullll: "носатые"-это оставшиеся с носом россияне,которых ГБшная мафия поставила раком...россияне это любят-их трахают кремлёвские и чеченские.
наверно поэтому так приятно обсуждать далёкий Израиль...Чтоб никто не учуял запах мочи россиян-патриотов.
skullll 10 февраля 2018 | 23:45
len56: В отличие от придурошных ленов, майков, нисов , арье мы обсуждаем новости на своём российском сайте. А вот какого хрена вы пейсатае лезете сюда?
Арабы вас имеют во все щели, решили здесь свою крутость показать?
mayk19 11 февраля 2018 | 00:16
skullll: Это с какого бодуна , блохастый -сайт ЭМ ваш, кошачий?И слово то "сайт"-не российское и интернет не в России изобретен и программы и серверы тоже как и акккунты и другие штуки и словечки..
Вот ты кошак для начала свой чебуРашкинский интернет придумай , тогда и мявкать булешь...
А пока ты даже букоФФками не русскими а грекофинникийскими пишешь-а арабы вас имеют в извращенной форме, т к россияне гибнут сотнями за их дела-а они кальян курят да посмеиваются-путин им то все бесплатно поставляет , и кормит, поит и лечит-а россияне в это время в России вымирают не доживая до пенсии.
ihtiostega 10 февраля 2018 | 23:25
skullll:Ты не обсосался,как там у Гитлера❓ А,бендеровец❓☝
metvlag 10 февраля 2018 | 23:43
skullll:
Не с4кули, друг милый!
Читай чсто в новости сказано: Оба лидера договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание впредь конфликтных ситуаций.
Даю расшифровку: Израиль будет лупить сирийцев и иранцев по мере необходимости, а Россия не будет мешать, чтобы не попасть под раздачу.
na555 11 февраля 2018 | 00:25
metvlag: Россия какбы очкует перед крутым Израилем?
metvlag 11 февраля 2018 | 00:33
na555: Как бы. И не в первый раз.
Operation «Rimon 20», Операция «Ветка»[4]) — кодовое название воздушного боя израильских ВВС против советских лётчиков-истребителей, размещённых в Египте, состоявшегося в ходе Войны на истощение 30 июля 1970 года, в результате которого пять советских истребителей МиГ-21 были сбиты израильскими истребителями F-4 Phantom и Mirage III.
Результат столкновения привел к выводу советской авиадивизии и к заключению длительного перемирия между Египтом и Израилем (8 августа 1970 — октябрь 1973 года).
grigol331 11 февраля 2018 | 00:56
na555: Россия какбы очкует перед крутым Израилем?
______
Какбы не Россия, а ее какбы руководство, которое, не смотря на глупые заявления кремлевских лизоблюдов, отнюдь не Россия. Но если этому какбы руководству бабки больше не нужны, тогда нет - не очкует.
mayk19 11 февраля 2018 | 00:08
skullll: Носатые ,ну чё там?
Ха -знаешь котик так ты не тока носат,ушат и и усат-но еще блохаст?А чего сам с собой разговариваешь да еще и во множественном числе..?У хозяина белочка и ты его розовых мышек накушался?
ivan127_4 10 февраля 2018 | 23:24
след за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет.
_________
Комплекс С-125 «Печора» 1961 года выпуска сбил F-16
ihtiostega 10 февраля 2018 | 23:42
ivan127_4: Не подсирай дружественному России Израилю,бендеровец✊
ivan127_4 10 февраля 2018 | 23:44
ihtiostega: Мне несколько раз писали уключники с лодочных станций разных городов страны. Вы все на одном подряде?
grossalex022018 11 февраля 2018 | 00:05
ivan127_4: Ванятка - М-110 пробивает Ратник навылет, и что особенно пикантно в области паха и большой бедренной аорты. А при попадании в говову раздается звук треснувшего арбуза ;))
ivan127_4 11 февраля 2018 | 00:22
grossalex022018: Ага. А еще Маск удачно запустил Falcon Heavy к поясу астероидов. А через сутки после так называетого удачного запуска НАСА отказалось от использования сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX ради собственной сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), хотя каждый запуск будет в 10 раз дороже?!
Об этом сообщила экс-замруководителя НАСА Лори Гарвер.
grossalex022018 11 февраля 2018 | 00:33
ivan127_4: Да , Маск запустил ракету мощнее любой рашкованской раза так в 5 через восем лет от начала разработки с нуля. А чего отправило чудо-юдо семейства Ангара - начало разработки 1995 год? ВАня ты мудак или прикидываешся - SLS это разработка Боинга. И она планировалась как толкач для окололунной станции задолго до запуска Хэви ;))
ivan127_4 11 февраля 2018 | 00:45
grossalex022018: Маск запустил ракету мощнее любой рашкованской
________
О, похоже нашелся специалист. У меня к Вам просьба - не могу найти точный вес макета полезной нагрузки. У Ангары он четко прописан даже в вике: 2040кг. А у Макса - информационная стена: написали, что в качестве макета - Тесла, и её масса примерно (так и написано!) 1300кг.
Я не поверю, что к космическим запускам относятся настолько халатно, что не знают точный вес полезной нагрузки. В космосе каждый грамм на вес золота. Вот и подозрение у меня - не фейк ли всё это?
Жду от Вас точного веса. В килограммах.
grossalex022018 11 февраля 2018 | 00:59
ivan127_4: Вань, а Вань - Сатур-5 закинул ради проверки работоспособности 120 тон песка на орбиту. МАску важно было преодолеть порог Ван Алена. Поэтому он запулил 2 тонны к Марсу.. ОН проверял работоспособность системы в целом - стартового стола, систем управления, стыковочные узлы. Так же как последний запуск Ангары - исключительно натурный эксперимент. Ангара таскать может до 20 тонн в тяжолом варианте, но только на бумаге.
raffal 11 февраля 2018 | 01:19
ivan127_4:
Дорогой приятель, в первом, ИСПЫТАТЕЛЬНОМ (!) старте Falcon Heavy, вообще не было никакой полезной нагрузки. Была остроумная шутка, с PR моментом в виде электромобиля. Маск ещё да старта заявил, что в первом, ИСПЫТАТЕЛЬНОМ старте он не станет рисковать дорогостоющей, а это несколько миллиардов USD, полезной нагрузкой. А сам старт обошёлся SpaceX в смешные (для отрасли) 90 миллионов USD.
Вы же неглупый юзер и понимаете, что это огромный успех Илона Маска. Отрицание этого только пошлое каркание. От зависти. А это грех;)
grossalex022018 11 февраля 2018 | 01:35
raffal: ТАк еще ребята Маска смогли обеспечить синхронную работу хреновой тучи движков, самое большое в истории космонавтики.
snips 11 февраля 2018 | 00:29
grossalex022018: ну это можно сказать о любом бронике его задачи иные не ходить же солдату в комлексе сапера
grossalex022018 11 февраля 2018 | 01:08
snips: Ну так и Печора может грохнуть любой низколетящий объект с большой вероятностью. Особенно после модернизации ;))
Экспериментальный броник - Драконья кожа останавливает выстрел из АК-47 с 5 метров. Штатный с 40 попаданий с 10 метров. Пересчитай кинетическую энергию 4))
metvlag 10 февраля 2018 | 23:47
ivan127_4: Первый за 35 оет сбитый израильский сакмолет. Расслаьились немного. Но не это был С-200, его уже нет, как и еще 3-х дивизионов ПВО сирийских.
Хотели завтра продолжить, но Путин попросил пощадить Асада, сказал, что он больше не будет. Итак уже штаны менять не успевает.
ivan127_4 11 февраля 2018 | 00:08
metvlag: Но не это был С-200
_______
Ну раз так, то конечно.
metvlag 11 февраля 2018 | 00:26
ivan127_4: Был, был, дружок, теперь его нет. Вместе со всем дивизионом и еще двумя. и Всех расчетов нет. До этого Израиль кнокал их аккуратно: технику разносил, а людей не трогал. Сегодня они получили урок.
ivan127_4 11 февраля 2018 | 00:48
metvlag: Хотели завтра продолжить, но Путин попросил пощадить Асада, сказал, что он больше не будет. Итак уже штаны менять не успевает
_________
Ага. И по этому именно Израиль, сам обратился к России с просьбой вмешаться и предотвратить эскалацию в Сирии (так пишет «Таймс оф израэль», Тель-Авив уже связался с официальными лицами в Москве).
metvlag 11 февраля 2018 | 01:05
ivan127_4: именно поэтому так сообщают российские сми.
А на самом деле так.
В субботу, 10 февраля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина, в ходе которого обсуждались действия израильских ВВС в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе", – говорится в сообщении кремлевской пресс-службы, отмечает ТАСС.
Канцелярия главы правительства Израиля передает, что Нетаниягу договорился с Путиным о продолжении координации действий израильских и российских военных в Сирии.
bozman1944 10 февраля 2018 | 23:57
ivan127_4: Дуркуешь, Ванька. В 61-ом даже не догадывались, что будут созданы такие самолёты, как F-16. Так что, байку свою расскажи российским ватанам - пусть порадуются и бухнут боярышника.
ivan127_4 11 февраля 2018 | 00:16
bozman1944: В 61-ом даже не догадывались, что будут созданы такие самолёты, как F-16.
________
Когда в конце пятидесятых создали зенитно-ракетный комплекс С-125 «Нева», мы даже не догадывались, что будут созданы такие самолеты- невидимки F-117A «Найтхок» .
Но именно С-125 в небе Югославии сбила F-117A «Найтхок» в 1999 году.
snips 11 февраля 2018 | 00:33
Ну да а су 25 сбили ваще из зу23 )))
ivan127_4 11 февраля 2018 | 00:51
snips: Пуск ПЗРК был произведен по ВЕДОМОМУ самолету. То есть расчет ПЗРК был подготовлен и действовал в соответствии с инструкциями.
Есть одна особенность УСПЕШНОГО ПУСКА - он должен быть произведен с такого расстояния, с которого воздушная цель не сможет уклониться от ракеты, даже если обнаружен факт пуска. Либо самолет в пределах досягаемости ПЗРК должен выполнять такой маневр - в нашем случае выход из пикирования с набором высоты - при котором пилоту трудно резко изменить параметры полета летательного аппарата.
Была подготовлена цель-приманка, которую можно атаковать только одним способом.
Плюс была целая группа, в которую входили:
- лица, осуществлявшие наблюдение и упреждавшие "пускачей" о траектории полета самолета;
- группа радиоперехвата
- группа видеофиксации (как минимум с двух точек). В нашем случае 'Ассошейтед пресс'
- собственно "пускачи" (не исключаю, что расчетов было два);
- группа управления этой операцией.
То есть человек 30, на пяти-шести пикапах, которые тусовались в этом районе уже несколько дней.
3. Самолет снят с нескольких точек. Именно в момент попадания ракеты. Это значит, что кому то было известно о том, что будет попытка сбития и она запланирована.
4. Видно, что до того, как его сбили, он выпускает две ракеты. То есть было подготовлено место засады и приманка в виде важной цели. Его сбили на выходе из пикирования.
Это не спонтанный успех, это подготовленная спецоперация.
mayk19 11 февраля 2018 | 00:01
ivan127_4: Учи матчасть Ваня-по Ф16 были запущены 10ки ракет С200...
Ошибка ВВС Израиля , в том-что они не ожидали находясь в воздушном пространстве своей страны-что за уничтожение иранского пункта управлением БПЛА-будет такой массированый ответ ПВО Асада, и поэтому не были подавлены радары и удары не наносились как обычно-с малых высот...
Один из Ф16 получил повреждение и пилоты катапультировались...
Ну а дальше ПВО и ПРО Асада ожидал Ад...
Практически все ПВО и ПРО Асада , было уничтожено уже по всем правилам-с малых высот и с применением систем РЭП...
Ну и 4ре базы Ирана на территории Сирии, а так же самая крупная база ВВС Асада(Т4)-пригазали долго жить...
Человеческие потери на базах ПВО Асада тоже немалые...
Не скоро поляны травой зарастут...Кроме того сирия подверглась массированой кибератаке...Последствия которой еще до сих пор в сирии не ликвидированы...
Асад сам того не подозревая ,дал повод ВВС Израиля показать малую толику своей мощи-но очень наглядно продемонстрировать что может ожидать Сирию в случае войны с Израилем.
ivan127_4 11 февраля 2018 | 00:11
mayk19: они не ожидали
_______
Это правда - они не ожидали. Ибо привыкли пулять ракеты безнаказанно.
metvlag 11 февраля 2018 | 00:30
ivan127_4: Это право Асада платить сотнями своих убитых солдат и десятками ракет и самолетов за один сбитый израильский самолет и раненого летчика.
ivan127_4 11 февраля 2018 | 00:57
metvlag: По некоторым данным летчик то того, издох.
metvlag 11 февраля 2018 | 01:01
ivan127_4: вранье наглое, голубок.
нет таких данных.
это россий
metvlag 11 февраля 2018 | 01:15
ivan127_4: Ты с российским спутал, его недавно похоронили.
raffal 11 февраля 2018 | 01:22
ivan127_4: По некоторым данным летчик то того, издох.
__________________________
Нет, лётчик не издох. Издохли оба фашистских УРОДА, что у Вас на аватар; )
kaplan911 10 февраля 2018 | 23:27
Не хило там поутюжили авиацией вагнеровцев судя по новостным лентам.
kaplan911 10 февраля 2018 | 23:32
\\ США снаряжают "Томагавки" для удара по Сирии.
В результате бомбежек "химических объектов" могут пострадать российские военные. \\
Дебилы наши...... сами раскалываются, что российские военные замешаны в применении химического
оружия.
s_talker002 11 февраля 2018 | 00:01
kaplan911:
\российские военные замешаны в применении химического
оружия./
У Вас устаревшие сведения, сегодня в 23.49 атомную бомбу рванули, весь мир содрагнулся от ужаса.
antiputin_antifa 10 февраля 2018 | 23:57
нелегитимная Плешивая кремлёвская Паскуда сегодня говорила по телефону.
То ли с Израилем, то ли с Настей Рыбкой
grossalex022018 11 февраля 2018 | 00:18
antiputin_antifa: Рыбку он жарил в режиме он-лайн.
grossalex022018 11 февраля 2018 | 00:02
Израильские ВВС нанесли еще один удар по территории Сирии, целями которого стали 12 объектов, включая три батареи ПВО и четыре иранских военных объекта.
По словам израильской стороны, президент Путин поддержал эту позицию. «У Израиля есть право и обязанность защищать себя от атак из Сирии», — цитирует издание ответ Путина в пересказе Нетаньяху. Президент России также выразил надежду, что военные обеих стран продолжат координацию своих действий.
Портянки радуйтесь - ни одного рашкованина при этом не пострадало. Ибо они сиопались заранее !!!
avatar70 11 февраля 2018 | 00:14
Разбируться,Израиль не враг России.Тем более должна в ближайшее время состояться их встреча.
grossalex022018 11 февраля 2018 | 00:16
И вот что интересно скрепожопые - два пилота ЦАХАЛА приземлились на своей территории и им не пришлось героически подрываться на взрыв-пакете. А главное не надо было клянчить тело у джихадистов при посредничестве Турции. И особенно прикольно прозвучали слова соболезнования с фигой в кармане от Эдоргана. До кучи приходится просить турок содействовать передаче обломков самолета, упавшего в рашкованской зоне ответственности.
dr_alfalcon 11 февраля 2018 | 00:20
Кстати, забавная ситуация для рашки-говняшки(цитата) выходит в Сирии.
1. Три дня назад асадо-российские войска пытались атаковать позиции сирийских курдов, которых прикрывают и курируют США. В ответ на это ВВС США и западной коалиции нанесли ответный удар и были уничтожены до 500 военнослужщих асадо-российских сил, более 20-ти средств передвижения и 9 танков.
2. Сегодня ночью с крупной сирийской авиабазы Т-4 на территорию Израиля был запущен иранский дрон.
3. В ответ на это Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии. Во время операции сирийские ПВО повредили израильский F-16. Самолет разбился на территории Израиля, оба пилота катапультировались. Один - в хорошем состоянии, второй перенес тяжелую операцию. Сейчас врачи борются за его жизнь.
4. В ответ на это Израиль сегодня провел более 6 массированных авиа-атак по важным объектам в Сирии. Атакованы объекты асадовского дворца, 3 батареи ПВО, крупнейший в Сирии аэропорт Тайфур, 4 иранские базы в Сирии и та авиабаза Т-4 в провинции Хомс. Большинство этих объектов полностью выведены из строя.
P.S.Не переживайте за Израиль - они еще даже F-35 не поднимали. Справятся с Асадом.
chimp2013 11 февраля 2018 | 00:48
В Газе террористов бомбить нельзя, они прячутся под детскими садами и школами. В Сирии террористов бомбить нельзя - их прикрывают россияне... Сложная задача для израильтян уничтожать террористов. Однако ж не все израильтяне иудеи, есть там много и русских. А значит , если выхода не будет , уничтожат своих по крови, так же как и в Украине.
grossalex022018 11 февраля 2018 | 01:18
chimp2013: ТО что Я родился в Москве на Арбате, в 5 минутах ходьбы от Кремля не делает меня русским. Ровно как и то что Я еврей не делает меня иудеем. Русских там только столько сколько монахов в православных монастырях и Храмах, да сотрудников посольства , консульства и торговых представительств.