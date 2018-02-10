Премьер-министр Израиля Нетаньяху обсудил сегодня по телефону с  Путиным обострение обстановки в Сирии

По словам израильского премьера, еврейское государство в праве и обязано защищаться от атак с территории Сирии. Оба лидера договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание впредь конфликтных ситуаций. Сегодня израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, запущенный из Сирии. В ответ самолеты армии Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили пункт контроля за беспилотниками. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет. Пилоты катапультировались. Один из них тяжело ранен, второй получил легкие травмы.