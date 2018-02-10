Олег Дерипаска подал судебный иск против Анастасии Вашукевич по прозвищу «Настя Рыбка», а также Александра Кириллова – он же «Алекс Лесли». Бизнесмен утверждает, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров. Как сообщил представитель миллиардера, Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. Представитель миллиардера подчеркнул, что поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального, а сам основатель ФБК не является ответчиком по иску, не смотря на то, что использовал эти данные в своем расследовании. Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации фильм ФБК о предполагаемой неформальной встрече Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько на яхте миллиардера у берегов Норвегии. В основу расследования легли материалы, выложенные в блоге Насти Рыбки. После этого и Дерипаска, и Приходько назвали изложенные Навальным сведения не соответствующими действительности.