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22:05, 10 февраля 2018

В Россию вернулся «региональный экономический сепаратизм» – к такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба

Власти в субъектах страны оказывают поддержку местным производителям, и наоборот «выдавливают» с рынка сторонние организации.
Чужакам вход воспрещен – такой тактики, по мнению ФАС, все чаще стали придерживаться региональные власти. Вопреки Конституции, которая провозглашает свободное перемещение товаров и услуг по стране, администрации на местах начинают заниматься протекционизмом в отношении «родных» производителей. Для них это один из способов наполнить региональную казну.
Но как «выжить» чужой бизнес со своей территории? Например, можно отказаться предоставлять ему субсидии – так поступили в Оренбургской области, или запретить ввоз продукции под предлогом ветеринарного запрета – так в Волгоградскую область не пустили самарскую свинину. Еще один вариант – предоставить местным производителям льготные условия ведения бизнеса – так в Саратовской области поддержали местную алкогольную компанию.
Как пишет РБК, подобные явления носят массовый характер в сфере производства и продажи спиртных напитков, но нарастают негативные тенденции и в других отраслях, особенно в сельском хозяйстве.
РБК отмечает, что для российской экономики массовые явления регионального экономического сепаратизма были характерны в 90-е годы.

Комментарии

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budweiser23 10 февраля 2018 | 22:14

Именно так распадаются государства.... путен, с почином!

pycckoe_cpy 10 февраля 2018 | 22:16

budweiser23:
Правильнее - не в Россию вернулся, а Россия вернулась. Много ещё всякого будет ей на пути вспять, коль уж она согласилась потворствовать прихотям плешивой крысы.

meister_luvin 10 февраля 2018 | 22:18

pycckoe_cpy:

закономерный результат форсированного движения в средневековье

taglit 10 февраля 2018 | 23:23

meister_luvin: вперед, к развалу?

vasilevich58 11 февраля 2018 | 00:27

Накануне распада СССР подобное наблюдалось повсеместно: вспомним украинские купоны, которыми обязательно надо было расплачиваться параллельно с рублями, или "карточки москвича" в Москве!

svetoch 10 февраля 2018 | 23:34

meister_luvin: Закономерный результат неолиберальной монетаристской экономической политики шоковой терапии, которая проводилась и ПРОДОЛЖАЕТ проводиться в РФ со 2 января 1992 г. Вспомним уход в бартер, безналичные расчёты через векселя между регионами и предприятиями, огромные недоборы налогов в федеральную казну, а также попытки ввести региональные валюты...

Разгромив СССР как единый хозяйственный комплекс, шокотерапевты начали превращать крупные предприятия и даже целые регионы страны в фактически безденежные "МИКРО-сссры"...

antiboh 11 февраля 2018 | 00:25

meister_luvin: Я не понял,а что это только что заметили? У нас уже годами хрен кто что привезёт и вывезет.Сплошь выпускаются акты "по защите собственного производителя"

echo_shar 10 февраля 2018 | 22:30

budweiser23:
В 1000 раз лучше, когда Россия занимается проблемами конкуренции в реальном секторе, чем когда Украина занимается проблемами Правого сектора. )))

vilingrad 10 февраля 2018 | 22:58

echo_shar: Что тебе Украина, карапузик? Надо ждать политического сепаратизма, а потом что- развал России? А пригожинцы все про хохлов, шестерки...

budweiser23 10 февраля 2018 | 23:01

echo_shar: для меня Украина в этом разрезе, как зайцу "стоп-сигнал"!
Они имеют право жить своей жизнью, и меня их проблемы в гораздо меньшей степени касаются, чём события в России, а вас?

bobiksdoh 10 февраля 2018 | 23:21

echo_shar: budweiser23: ну-ну. Четамухахлов - это, конечно, хороший рычаг для удержания электората в стойле, но только на первое время. Хохлами сыт не будешь. Совок тоже начинал валиться с подобных явлений.( Талоны, торговля по прописке). Так что, дорогой товарищ, переключайтесь с правосеков на своих гомосеков.

aleksandr39 10 февраля 2018 | 23:58

echo_shar: Причем здесь Украина ,если российские спортсмены жрут допинг ?

edun1952 10 февраля 2018 | 22:15

Немного осталось до развитого социализма с колбасными поездами и пипифаксом из химчистки, если еще кто помнит времена Славы КПСС его щита и меча.

bekipp 10 февраля 2018 | 22:16

В Анапе продают яйца перепелинные из Ленинградской области. Хотя здесь и местных много.

alger 10 февраля 2018 | 23:14

bekipp: яиц или перепелов?

ded64 10 февраля 2018 | 22:25

Своих знают и их доить можно без опасения.... А чужие и подловить могут...

pravdatut 10 февраля 2018 | 22:29

Антиимперское движение должно привести к реформированию РФ , справедливости и меньшему воровству.

mikhail_spb_ 10 февраля 2018 | 22:33


Вслед за экономическим может начаться и политический сепаратизм.
Близится конец, как в совке.

makhnaehe 10 февраля 2018 | 22:56

mikhail_spb_: Ты главное шевелись меньше, так ждать легче, и не забудь скрестить руки на пузе, как положено ждуну.

budweiser23 10 февраля 2018 | 23:04

makhnaehe: Когда глупцы и невежды берутся судить о вещах и явлениях, о которых они не имеет реального представления — умерщвляется истина, а на свет рождаются лжеучения и лжепророки.
Отгадайте, кто вы...

metvlag 10 февраля 2018 | 23:05

makhnaehe:
Если нам скажут: "ваш поезд ушел"
То мы ответим просто, что подождем другой
И чтоб на перроне скучать не пришлось
Мы накроем стол и выпьем за любовь

И будет ХА-РА-ШО
Все будет хорошо
Все будет хорошо
Я это знаю, знаю…

ХА-РА-ШО
Все будет хорошо

ВАШ ПОЕЗД УШЕЛ.
ЖДИТЕ ДРУГОЙ

makhnaehe 11 февраля 2018 | 00:47

metvlag: budweiser23: ))))) Тоже ждуны?

zeplin 11 февраля 2018 | 01:33

metvlag: «если поезд ушёл, жди другой»
———————————————————————-
Когда-то давно для человекообразных обезьян тоже ходили поезда в люди, а потом перестали , и стали они гориллами, орангутангами и шимпанзе.
Сейчас подан последний поезд для сверхлюдей — кто не сядет, станет россиянином, северокорейцев или кубинцем.

vadimp 10 февраля 2018 | 23:20

mikhail_spb_: "Вслед за экономическим может начаться и политический сепаратизм."

Почему может? Уже и давно начался.
Самый яркий пример "султанат" Кадырова. На словах то он за Рассею. Токмо вот ни российских законов, ни силовиков, ни бизнеса. Дагестан. Да и остальные только гораздо тише, ведь экономика/политика две стороны одной медали.

svetoch 10 февраля 2018 | 23:43

vadimp: Какой же султанат Кадырова сепаратизм? До прихода Кадырова (его отца) к власти Чечня была вообще вне России, там группировались радикальные силы, которые вели войну с РФ. Путину удалось впрячь Чечню в российскую телегу, убедив Кадырова и его окружение в том, что у них в рамках РФ будет больше возможностей для политической самореализации чеченского народа, чем вне неё. Ну и? И ведь посмотрите, на какой компромисс должен был Путин пойти с тем сегментом российского общества, который настроен этнонационалистически.

snips 11 февраля 2018 | 00:17

svetoch: впрячь в телегу )) громко сказано , только что на самомо деле ? Оказывается что запряженная чечня тупо сидит на телеге в которую впряжена рф и сидит не одна

(комментарий скрыт)

vadimp 11 февраля 2018 | 00:33

svetoch: "Путину удалось впрячь Чечню в российскую телегу"

Что такое "сепаратизм"? По сути?
Возможность, так скажем народа, на определенной территории, устанавливать и жить по своим (необязательно формальным) законам.

И одним из таких законов является свой/чужой.

Хотите найти сепаратизм? Просто! Ищем где "свои" составляют "существенную" (70, 80, 90, 100% населения, конкретная цифра зависит от степени сепаратизма) и основная масса бизнеса, гос должностей, принадлежит им же.

Да, они могут во всю глотку кричать, что они с Россией. Но настанут тяжелые времена - только их и видели.

Так, что Чечня формально в России, по факту сепаратна.

kriimsdyk 11 февраля 2018 | 00:23

mikhail_spb_: Ну не всем понравится порка, как в Дагестане произошла. Могут и замутить.

shakhtar 10 февраля 2018 | 23:18

Экономические ополченцы

vadimp 10 февраля 2018 | 23:24

Нормальная реакция на "грабеж".
Сколько ж можно "все" тащить в Москву? Вот региональная "корова" и брыкается как может.

(комментарий скрыт)

vladvinn73 11 февраля 2018 | 00:41

это не сепаратизм, а федеративное устройство, как оно и должно быть по конституции

j_partizan 11 февраля 2018 | 01:03

Правильно, а москвичи пусть деньги едят, ибо, по-большому счету, ничего другого в Москве не производится. (спасибо питерским ушлёпкам)

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