В Россию вернулся «региональный экономический сепаратизм» – к такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба
Власти в субъектах страны оказывают поддержку местным производителям, и наоборот «выдавливают» с рынка сторонние организации.
Чужакам вход воспрещен – такой тактики, по мнению ФАС, все чаще стали придерживаться региональные власти. Вопреки Конституции, которая провозглашает свободное перемещение товаров и услуг по стране, администрации на местах начинают заниматься протекционизмом в отношении «родных» производителей. Для них это один из способов наполнить региональную казну.
Но как «выжить» чужой бизнес со своей территории? Например, можно отказаться предоставлять ему субсидии – так поступили в Оренбургской области, или запретить ввоз продукции под предлогом ветеринарного запрета – так в Волгоградскую область не пустили самарскую свинину. Еще один вариант – предоставить местным производителям льготные условия ведения бизнеса – так в Саратовской области поддержали местную алкогольную компанию.
Как пишет РБК, подобные явления носят массовый характер в сфере производства и продажи спиртных напитков, но нарастают негативные тенденции и в других отраслях, особенно в сельском хозяйстве.
РБК отмечает, что для российской экономики массовые явления регионального экономического сепаратизма были характерны в 90-е годы.
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
budweiser23 10 февраля 2018 | 22:14
Именно так распадаются государства.... путен, с почином!
pycckoe_cpy 10 февраля 2018 | 22:16
budweiser23:
Правильнее - не в Россию вернулся, а Россия вернулась. Много ещё всякого будет ей на пути вспять, коль уж она согласилась потворствовать прихотям плешивой крысы.
meister_luvin 10 февраля 2018 | 22:18
pycckoe_cpy:
закономерный результат форсированного движения в средневековье
taglit 10 февраля 2018 | 23:23
meister_luvin: вперед, к развалу?
vasilevich58 11 февраля 2018 | 00:27
Накануне распада СССР подобное наблюдалось повсеместно: вспомним украинские купоны, которыми обязательно надо было расплачиваться параллельно с рублями, или "карточки москвича" в Москве!
svetoch 10 февраля 2018 | 23:34
meister_luvin: Закономерный результат неолиберальной монетаристской экономической политики шоковой терапии, которая проводилась и ПРОДОЛЖАЕТ проводиться в РФ со 2 января 1992 г. Вспомним уход в бартер, безналичные расчёты через векселя между регионами и предприятиями, огромные недоборы налогов в федеральную казну, а также попытки ввести региональные валюты...
Разгромив СССР как единый хозяйственный комплекс, шокотерапевты начали превращать крупные предприятия и даже целые регионы страны в фактически безденежные "МИКРО-сссры"...
antiboh 11 февраля 2018 | 00:25
meister_luvin: Я не понял,а что это только что заметили? У нас уже годами хрен кто что привезёт и вывезет.Сплошь выпускаются акты "по защите собственного производителя"
echo_shar 10 февраля 2018 | 22:30
budweiser23:
В 1000 раз лучше, когда Россия занимается проблемами конкуренции в реальном секторе, чем когда Украина занимается проблемами Правого сектора. )))
vilingrad 10 февраля 2018 | 22:58
echo_shar: Что тебе Украина, карапузик? Надо ждать политического сепаратизма, а потом что- развал России? А пригожинцы все про хохлов, шестерки...
budweiser23 10 февраля 2018 | 23:01
echo_shar: для меня Украина в этом разрезе, как зайцу "стоп-сигнал"!
Они имеют право жить своей жизнью, и меня их проблемы в гораздо меньшей степени касаются, чём события в России, а вас?
bobiksdoh 10 февраля 2018 | 23:21
echo_shar: budweiser23: ну-ну. Четамухахлов - это, конечно, хороший рычаг для удержания электората в стойле, но только на первое время. Хохлами сыт не будешь. Совок тоже начинал валиться с подобных явлений.( Талоны, торговля по прописке). Так что, дорогой товарищ, переключайтесь с правосеков на своих гомосеков.
aleksandr39 10 февраля 2018 | 23:58
echo_shar: Причем здесь Украина ,если российские спортсмены жрут допинг ?
edun1952 10 февраля 2018 | 22:15
Немного осталось до развитого социализма с колбасными поездами и пипифаксом из химчистки, если еще кто помнит времена Славы КПСС его щита и меча.
bekipp 10 февраля 2018 | 22:16
В Анапе продают яйца перепелинные из Ленинградской области. Хотя здесь и местных много.
alger 10 февраля 2018 | 23:14
bekipp: яиц или перепелов?
ded64 10 февраля 2018 | 22:25
Своих знают и их доить можно без опасения.... А чужие и подловить могут...
pravdatut 10 февраля 2018 | 22:29
Антиимперское движение должно привести к реформированию РФ , справедливости и меньшему воровству.
mikhail_spb_ 10 февраля 2018 | 22:33
Вслед за экономическим может начаться и политический сепаратизм.
Близится конец, как в совке.
makhnaehe 10 февраля 2018 | 22:56
mikhail_spb_: Ты главное шевелись меньше, так ждать легче, и не забудь скрестить руки на пузе, как положено ждуну.
budweiser23 10 февраля 2018 | 23:04
makhnaehe: Когда глупцы и невежды берутся судить о вещах и явлениях, о которых они не имеет реального представления — умерщвляется истина, а на свет рождаются лжеучения и лжепророки.
Отгадайте, кто вы...
metvlag 10 февраля 2018 | 23:05
makhnaehe:
Если нам скажут: "ваш поезд ушел"
То мы ответим просто, что подождем другой
И чтоб на перроне скучать не пришлось
Мы накроем стол и выпьем за любовь
И будет ХА-РА-ШО
Все будет хорошо
Все будет хорошо
Я это знаю, знаю…
ХА-РА-ШО
Все будет хорошо
ВАШ ПОЕЗД УШЕЛ.
ЖДИТЕ ДРУГОЙ
makhnaehe 11 февраля 2018 | 00:47
metvlag: budweiser23: ))))) Тоже ждуны?
zeplin 11 февраля 2018 | 01:33
metvlag: «если поезд ушёл, жди другой»
———————————————————————-
Когда-то давно для человекообразных обезьян тоже ходили поезда в люди, а потом перестали , и стали они гориллами, орангутангами и шимпанзе.
Сейчас подан последний поезд для сверхлюдей — кто не сядет, станет россиянином, северокорейцев или кубинцем.
vadimp 10 февраля 2018 | 23:20
mikhail_spb_: "Вслед за экономическим может начаться и политический сепаратизм."
Почему может? Уже и давно начался.
Самый яркий пример "султанат" Кадырова. На словах то он за Рассею. Токмо вот ни российских законов, ни силовиков, ни бизнеса. Дагестан. Да и остальные только гораздо тише, ведь экономика/политика две стороны одной медали.
svetoch 10 февраля 2018 | 23:43
vadimp: Какой же султанат Кадырова сепаратизм? До прихода Кадырова (его отца) к власти Чечня была вообще вне России, там группировались радикальные силы, которые вели войну с РФ. Путину удалось впрячь Чечню в российскую телегу, убедив Кадырова и его окружение в том, что у них в рамках РФ будет больше возможностей для политической самореализации чеченского народа, чем вне неё. Ну и? И ведь посмотрите, на какой компромисс должен был Путин пойти с тем сегментом российского общества, который настроен этнонационалистически.
snips 11 февраля 2018 | 00:17
svetoch: впрячь в телегу )) громко сказано , только что на самомо деле ? Оказывается что запряженная чечня тупо сидит на телеге в которую впряжена рф и сидит не одна
vadimp 11 февраля 2018 | 00:33
svetoch: "Путину удалось впрячь Чечню в российскую телегу"
Что такое "сепаратизм"? По сути?
Возможность, так скажем народа, на определенной территории, устанавливать и жить по своим (необязательно формальным) законам.
И одним из таких законов является свой/чужой.
Хотите найти сепаратизм? Просто! Ищем где "свои" составляют "существенную" (70, 80, 90, 100% населения, конкретная цифра зависит от степени сепаратизма) и основная масса бизнеса, гос должностей, принадлежит им же.
Да, они могут во всю глотку кричать, что они с Россией. Но настанут тяжелые времена - только их и видели.
Так, что Чечня формально в России, по факту сепаратна.
kriimsdyk 11 февраля 2018 | 00:23
mikhail_spb_: Ну не всем понравится порка, как в Дагестане произошла. Могут и замутить.
shakhtar 10 февраля 2018 | 23:18
Экономические ополченцы
vadimp 10 февраля 2018 | 23:24
Нормальная реакция на "грабеж".
Сколько ж можно "все" тащить в Москву? Вот региональная "корова" и брыкается как может.
vladvinn73 11 февраля 2018 | 00:41
это не сепаратизм, а федеративное устройство, как оно и должно быть по конституции
j_partizan 11 февраля 2018 | 01:03
Правильно, а москвичи пусть деньги едят, ибо, по-большому счету, ничего другого в Москве не производится. (спасибо питерским ушлёпкам)