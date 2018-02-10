В Россию вернулся «региональный экономический сепаратизм» – к такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба

Власти в субъектах страны оказывают поддержку местным производителям, и наоборот «выдавливают» с рынка сторонние организации.

Чужакам вход воспрещен – такой тактики, по мнению ФАС, все чаще стали придерживаться региональные власти. Вопреки Конституции, которая провозглашает свободное перемещение товаров и услуг по стране, администрации на местах начинают заниматься протекционизмом в отношении «родных» производителей. Для них это один из способов наполнить региональную казну.

Но как «выжить» чужой бизнес со своей территории? Например, можно отказаться предоставлять ему субсидии – так поступили в Оренбургской области, или запретить ввоз продукции под предлогом ветеринарного запрета – так в Волгоградскую область не пустили самарскую свинину. Еще один вариант – предоставить местным производителям льготные условия ведения бизнеса – так в Саратовской области поддержали местную алкогольную компанию.

Как пишет РБК, подобные явления носят массовый характер в сфере производства и продажи спиртных напитков, но нарастают негативные тенденции и в других отраслях, особенно в сельском хозяйстве.

РБК отмечает, что для российской экономики массовые явления регионального экономического сепаратизма были характерны в 90-е годы.