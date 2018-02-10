Почти 2,5 тыс. нарушений закона выявила комиссия Генпрокуратуры по итогам масштабных проверок в Дагестане

Возбуждено более 70 уголовных и 430 административных дел. Генпрокурор Юрий Чайка сегодня представил в Махачкале нового прокурора республики Дениса Попова. Чайка потребовал от республиканского ведомства навести порядок во всех сферах, особенно с выделением земли, а также разобраться с доходами чиновников, как он выразился. с «большими домами».