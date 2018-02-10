Почти 2,5 тыс. нарушений закона выявила комиссия Генпрокуратуры по итогам масштабных проверок в Дагестане
Возбуждено более 70 уголовных и 430 административных дел. Генпрокурор Юрий Чайка сегодня представил в Махачкале нового прокурора республики Дениса Попова. Чайка потребовал от республиканского ведомства навести порядок во всех сферах, особенно с выделением земли, а также разобраться с доходами чиновников, как он выразился. с «большими домами».
Комментарии6
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anemon 10 февраля 2018 | 22:09
Далеко ехать пришлось. В Москве бы лучше проверили.
yusu 10 февраля 2018 | 22:15
Русификация окраин империи на марше. Не протянет долго Д.Попов на расстрельной должности.
beaux 10 февраля 2018 | 22:36
Они что, каждую секунду выявляли нарушения?
kaigan 10 февраля 2018 | 22:59
Ну, если сам Чайка потребовал...
kaigan 10 февраля 2018 | 23:01
Что-то говорили про 100 000 000. Получается, нарушения по 40 тыс руб?
nichirin 10 февраля 2018 | 23:33
В Мск не меньше найдут, если так же хорошо постараются, с пристрастием.