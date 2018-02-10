Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич, известной как «Настя Рыбка»
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич, известной как «Настя Рыбка» и Александра Кириллова, он же «Алекс Лесли». Он обвиняет их в размещении в соцсетях материалов, касающихся своей личной жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель предпринимателя. По его словам, Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. Между тем, сама Настя Рыбка продолжает утверждать, что ее заявление об изнасиловании на яхте миллиардера было шуткой, как она выразилась, над мировым трендом.
Представитель миллиардера уточнил, что оппозиционер Алексей Навальный не является ответчиком по иску, не смотря на то, что использовал эти данные в своем расследовании. Именно в рамках этого иска суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к расследованию ФБК про отношения Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Напомню, Роскомнадзор потребовал удалить фото и видео материалы из статьи о расследовании ФБК, ссылаясь на решение Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Требование Роскомнадзора – незаконное. Так считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Между тем, представитель миллиардера дал понять, что Навальный и ФБК вправе продолжать свои расследования, но без вынесения частной жизни Дерипаски в публичное поле.
Комментарии51
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meister_luvin 10 февраля 2018 | 22:04
Так их, Алексей!!!
meister_luvin 10 февраля 2018 | 22:06
meister_luvin:
а суд тоже хорош: Касьянова показывать можно, а вот Дерипаску - нельзя. Это не суд, а судилище
astet 10 февраля 2018 | 22:09
meister_luvin: очевидно,
что Рыбка может демонстрировать свою личную жизнь
без позволения Дерипаски!
А то, что он оказался в её личной жизни - его проблема!
Нужно быть разборчивее в связях,
дорогой Дерипаска,
тогда и не пришлось бы принимать душ! ;)))
sedoff 10 февраля 2018 | 22:34
Крупный бизнесмен с влиятельным политиком обсуждают свои сомнительные делишки. Делают они это не в тайном месте, каком-то, приняв меры предосторожности, а с шиком, на яхте, в обществе шлюх.
Когда всё это всплывает наружу, кто виноват?
Ну, ясное дело - шлюхи!!! В суд на них подать надобно!
Просто удивительно, до чего тупая мразь стала российской , так называемой, элитой. Что в бизнесе, что в политике.
patrik01 10 февраля 2018 | 22:45
Между тем, представитель миллиардера дал понять, что Навальный и ФБК вправе продолжать свои расследования, но без вынесения частной жизни Дерипаски в публичное поле...
Алексей Навальный и Настя Рыбка - одного поля ягодки.
pycckoe_cpy 10 февраля 2018 | 22:52
patrik01:
у стрелки компаса одно на уме: носом на север. У patrik01 тоже одно: хайль Путин!
stalin_zhiv 10 февраля 2018 | 22:52
Весь доход этой Рыбки от книги и всей ее деятельности теперь пойдет на оплату адвокатов, а в дальнейшем на покрытие судебных издержек, адвокатов Дерипаски, на покрытие причиненного ущерба. Но там наверное денег не хватит, долг получится. Видимо следующая ее книга должна называться:"Чего не надо делать, если вам удалось соблазнить миллиардера".
archibald_dandy_esquire 10 февраля 2018 | 23:01
astet:
Уважаемые сэры,
я всегда считал, что миллиардеры путинского разлива несколько туповаты, но последние события демонстрируют, что они просто "дебилы, *****." (с) Лавров
m_doc 10 февраля 2018 | 23:05
archibald_dandy_esquire: Всё познаётся в сравнении. Если взять Блина Клинтона из Овального кабинета, то путинские на его фоне очень даже:)
bogggdan 10 февраля 2018 | 23:02
astet:
Посвящается кретину и идиоту Навальному, хотя какая разница между кретином и идиотом...
Ты стал бунтарём, и дрогнула тьма,
Весь мир ты хотел изменить,
Но всех бунтарей ожидает тюрьма,
Кого ты хотел удивить?
Теперь ты устал, и тебе всё равно,
Как жизни остаток прожить.
И тут на тебя все похожи давно,
Кого ты хотел удивить?
Скажи мне, чему ты рад?
Постой, оглянись назад,
Постой, оглянись назад,
И ты увидишь,
Как вянет листопад,
И вороны кружат
Там, где раньше был цветущий сад.
yusu 10 февраля 2018 | 22:34
meister_luvin: " Касьянова показывать можно..". Скуратова - пожалуйста.
efilika 10 февраля 2018 | 22:29
meister_luvin: ему разрешили продолжить расследования, но без личных" дерипасовских фото. Интересно, где начинается и заканчивается дерипасовская персональная информация?
echo_shar 10 февраля 2018 | 22:33
meister_luvin:
Как так? Алеша вывалил несвежую желтизну.
Без помощи госдепа он никогда никаких нормальных расследований сделать не в состоянии.
kriimsdyk 10 февраля 2018 | 22:55
echo_shar: а какие с Усманычем видюхи хранятся у кого-то...
Говорят, и с Путиным есть пленочки у западных товарищей.
sbk 10 февраля 2018 | 22:07
В басманный, надеюсь, подал?
Для верности?
sagen 10 февраля 2018 | 22:10
sbk: Нет, у него есть свой личный суд Усть-Лабинский. Вообще, о какой личной жизни идет речь? Речь идет о даче взятки должностному лицу "борзыми щенками", продажными девками и катанием на яхте. "Сухими" давали не на камеру.
chichanik 10 февраля 2018 | 22:12
sbk: в карманный
murad_manapov 10 февраля 2018 | 22:07
всех запретююю))
fools_die 10 февраля 2018 | 22:09
Как бы не оказалось, что у этой обольстительницы и регистрации-то нет...
Вообще сюрприз Путину прямо перед выборами.
kunst54 10 февраля 2018 | 22:10
Дело не в тебе, Дерипаска, а в Приходько - крупном государственном чиновник. Как вы вместе с ним бл***cтвуете, продаете и уничтожаете нашу родину. Суд и не примет иска, паханы побоятся лишнего звона.
m_doc 10 февраля 2018 | 22:17
kunst54: Полноте. Против Приходько ничего нет, кроме домыслов в меру собственной испорченности.
Вляпался только Дерипаска, и то в чисто моральной плоскости - супружеская неверность и всё такое. Вляпался как дурак, хотя в реале таковым наверняка не является. ИМХО эта история из области страстей человеческих - например, описанных в книге Набокова "Камера обскура". Очень полезная книга, особенно для небедных мужчин, склонных ходить налево.
matros__koshkin_011 10 февраля 2018 | 22:28
m_doc:
Ты, вонючка, руки-то поверх одеяла держи! Кому сказал!
oldcitizen 10 февраля 2018 | 22:34
m_doc: Против Приходько ничего нет, кроме домыслов в меру собственной испорченности.
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Это по нашим извращённым понятиям на Приходько "ничего нет". В любой нормальной стране обязательно спросили бы, глядя на его имущество: "А за чей счёт банкет?" Но Россия - страна ненормальная. Здесь этого спрашивать не принято.
А мораль Дерипаски волнует мало. Пусть его жена беспокоится.
m_doc 10 февраля 2018 | 22:41
oldcitizen: Ерунда. Будто бы на Западе гос. люди не играют в гольф вместе с предпринимателями и не ходят на рауты, где кого только не бывает из высшего общества, включая любовниц.
Должен быть состав преступления и, соответственно, доказательства. А на нет и суда нет.
oldcitizen 10 февраля 2018 | 23:13
m_doc: Будто бы на Западе гос. люди не играют в гольф вместе с предпринимателями и не ходят на рауты,
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Может, и ходят и играют, но после этого у них не появляются дворцы. А если бы появились, то и у них и у предпринимателей начались бы большие проблемы.
Кстати, там даже после встреч в ресторане чиновник демонстративно платит за себя. Не знаю, правда, платит ли за аренду гольфового поля или биллиардного стола, но думаю, что платит и там.
m_doc 10 февраля 2018 | 23:26
oldcitizen: Вы же сами признаёте, что для обвинений должны быть основания. Кроме того, никто не отменял презумпцию невиновности.
На Западе вообще принято, когда каждый платит за себя. А как там делаются дела, см. сериал "Карточный домик". Как говорится, сказка - ложь, да в ней намёк.
sedoff 10 февраля 2018 | 22:45
m_doc: Ага, нет ничего против Приходько. Крупный госчиновник приватно встречается с крупным бизнесменом, гуляет за его счёт, ведёт переговоры, о содержании которых никого не ставит в известность....... да один подобный вскрывшийся факт, в нормальной стране - минимум отставка этого чиновника. А шлюхи - дело десятое.
И только в России все уверены, что именно так чиновники должны зарабатывать на безбедную жизнь своим детям и внукам.
m_doc 10 февраля 2018 | 22:54
sedoff: Как раз так и заведено, что крупные люди встречаются с крупными людьми, а мелкие с мелкими. А вы не знали, вчера родились? Верите в свободу, равенство, братство и Деда Мороза?
yusu 10 февраля 2018 | 22:44
kunst54: " Суд и не примет иска..". "Басманный" да не примет? Примет, только с переквалификацией "оскорбление госслужащего категории А при исполнении обязанностей", подпадающего как-бы под ст.5.61 УК РФ.
vla7815 10 февраля 2018 | 22:20
У чела-миллиардера не может быть личной жизни в нищающей и вымирающей стране пока он не докажет легальное, законное и справедливое происхождение своих капиталов.
bond000007 10 февраля 2018 | 22:21
Какая гниль это дерепаско! Поимел девушку, а теперь ещё и в суд на неё подал!
salut__521 10 февраля 2018 | 22:21
Ага, обирать население, прихватив природные ресурсы в личное пользование, значит можно, а раскрывать миллиардерские частные забавы, проводимые за счёт украденного, значит нельзя. Что в итоге имеем? Ага, значит можно = значит нельзя. Не, какая-то херня получается... Ну тогда совет прошмандовке - давай, Рыбка! Молодец Рыбка!! Жми, Рыбка!!!..
afenogen 10 февраля 2018 | 22:22
Где фотка Насти рыбки??
kunst54 10 февраля 2018 | 22:22
Рыбак рыбака, как говорится...
captainobvious 10 февраля 2018 | 22:23
а "Алекс Лесли", он что, тоже того... с низкой социальной ответственностью?
m_doc 10 февраля 2018 | 22:25
captainobvious: В Тырнетах пишут, что он типа препондаватель искусства обольщения, Рыбий наставник:)
razval74 10 февраля 2018 | 22:24
Чот не верится, что личная инициатива каких Лесли и Рыбки.
Вряд ли бы они рискнули без поддержки с олигархом и достаточно веским госчиновником прост так цапаться.
chichanik 10 февраля 2018 | 22:26
Дерипаска делает то, что не может делать Приходько.
Хотелось бы послушать ... что-то типа
Олег ну ты урод ... Лучше бы она меня триппером наградила...
mikhail_spb_ 10 февраля 2018 | 22:30
Дерибаско забыл, что в России, если пользуешься услугами проституток, то нужно быть готовым к разглашению персональной информацией.
Поэтому умные люди стараются сохранять инкогнито.
Или он думал, что толщина кошелька избавляет от всех проблем?
cukker 10 февраля 2018 | 22:31
всемогущий олигарх и юнная , глуповатая экскортница.позор. надеюсь найдутся лучшие и честные адвокаты, защитить ее
m_doc 10 февраля 2018 | 22:35
cukker: Если она подписку о неразглашении не давала, в чём её винить? Он не заметил, что его снимает приглашенная девушка? Ну и что, он же не военный объект. И т.д.
vlabumur 10 февраля 2018 | 22:31
Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.
Н. В. Гоголь. Ревизор
carah 10 февраля 2018 | 22:33
Я уже икаю от смеха )
gramotei 10 февраля 2018 | 22:35
ТЕПЕРЬ ДЕРИПАСКА ДОЛЖЕН ПОМЕНЯТЬ ФАМИЛИЮ НА ДЕРИРЫБКА..................!!!
peresvet73 10 февраля 2018 | 22:36
А почему Дерипаска не подаёт в суд на эскорт-агенство, поставившее ему Рыбку. Или эскорт-агенство не подаёт на Рыбку. Ведь любые ограничения на разглашение, должны были фиксироваться договором.
gregor 10 февраля 2018 | 22:37
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич, известной как «Настя Рыбка»
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Не отработала ....... . в суд .
sbk 10 февраля 2018 | 22:41
Почему-то ничего человеческого в них нет...
В этих "сливках общества". Или в "сливках" этого "общества"...
hammiak 10 февраля 2018 | 22:41
Как так то? Рыбка же сказала, что у них насильные отношения больше года?
bun777 10 февраля 2018 | 22:43
"Рыбку жалко" (с)
bekipp 10 февраля 2018 | 22:51
Российский суд - самый справедливый суд в мире( шутка).
ringmenn 11 февраля 2018 | 01:39
Крутяк!!! Олигарх судится с проституткой!! Верхушка путинской эпохи.