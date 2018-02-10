Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в суд против Анастасии Вашукевич, известной как «Настя Рыбка» и Александра Кириллова, он же «Алекс Лесли». Он обвиняет их в размещении в соцсетях материалов, касающихся своей личной жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель предпринимателя. По его словам, Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации. Между тем, сама Настя Рыбка продолжает утверждать, что ее заявление об изнасиловании на яхте миллиардера было шуткой, как она выразилась, над мировым трендом.

Представитель миллиардера уточнил, что оппозиционер Алексей Навальный не является ответчиком по иску, не смотря на то, что использовал эти данные в своем расследовании. Именно в рамках этого иска суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к расследованию ФБК про отношения Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Напомню, Роскомнадзор потребовал удалить фото и видео материалы из статьи о расследовании ФБК, ссылаясь на решение Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Требование Роскомнадзора – незаконное. Так считает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Между тем, представитель миллиардера дал понять, что Навальный и ФБК вправе продолжать свои расследования, но без вынесения частной жизни Дерипаски в публичное поле.